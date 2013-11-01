“令和初”インターハイの組み合わせが決定！青森山田vs前橋育英、東福岡vs清水桜が丘の好カードがいきなり実現！

南九州（サッカーは沖縄県）で開催される、令和初のインターハイの組み合わせ抽選会が、６月29日に行なわれた。 昨年より３校減り、52校が覇権を争う今大会は、１回戦から好カードが実現した。なかでも注目なのが、浦和レッズへの入団が内定しているMF武田英寿を擁する昨年度の選手権王者・青森山田と、2009年度に優勝を経験している前橋育英（群馬）の対戦。その勝者は、２回戦で“九州の雄”大津（熊本）と相まみえる。 U-17日本代表のMF荒木遼太郎を擁する東福岡と、静岡を勝ち抜いた清水桜が丘の顔合わせも面白い。勝った方が、先のU-20ワールドカップに出場したFW西川潤が牽引する桐光学園（神奈川）と２回戦で劇突する。 昨年度の選手権ベスト４の尚志（福島）は、名門・四日市中央工（三重）と対峙。その大会で５ゴールを挙げて得点王に輝いた染野唯月は、注目のストライカーだ。 大会は７月26日に開幕し、決勝は８月１日に金武町陸上競技場で開催される。

組み合わせと日程は下記の通り。



【１回戦】

７月26日（金）

[１] 大分 vs 近江

[２] 帝京大可児 vs 北海

[３] 佐賀北 vs 徳島市立

[４] 阪南大高 vs 広島皆実

[５] 水戸商 vs 星稜

[６] 尚志 vs 四日市中央工

[７] 神村学園 vs 國學院久我山

[８] 羽黒 vs 初芝橋本

[９] 作陽 vs 三田学園

[10] 高知 vs 松本国際

[11] 専大北上 vs 大社

[12] 日体大柏 vs 五條

[13] 大成 vs 名経大高蔵

[14] 北越 vs 新田

[15] 青森山田 vs 前橋育英

[16] 四国学院大香川西 vs 西京

[17] 関大一 vs 米子北

[18] 丸岡 vs 聖和学園

[19] 矢板中央 vs 札幌一

[20] 清水桜が丘 vs 東福岡



【２回戦】

７月27日（土）

韮崎vs [１]の勝者

[２]の勝者 vs [３]の勝者

秋田商 vs [４]の勝者

[５]の勝者 vs 富山一

東海大相模 vs [６]の勝者

[７]の勝者 vs 西原

[８]の勝者 vs [９]の勝者

[10]の勝者 vs 西武台

京都橘 vs [11]の勝者

[12]の勝者 vs [13]の勝者

那覇西 vs [14]の勝者

[15]の勝者 vs 大津

日章学園 vs [16]の勝者

[17]の勝者 vs 長崎日大

[18]の勝者 vs [19]の勝者

[20]の勝者 vs 桐光学園



【３回戦】

７月28日（日）



【準々決勝】

７月30日（火）



【準決勝】

７月31日（水）



【決勝】

８月１日（木）

