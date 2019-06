“令和初”インターハイの組み合わせが決定！青森山田vs前橋育英、東福岡vs清水桜が丘の好カードがいきなり実現！

組み合わせと日程は下記の通り。



【1回戦】

7月26日(金)

[1] 大分 vs 近江

[2] 帝京大可児 vs 北海

[3] 佐賀北 vs 徳島市立

[4] 阪南大高 vs 広島皆実

[5] 水戸商 vs 星稜

[6] 尚志 vs 四日市中央工

[7] 神村学園 vs 國學院久我山

[8] 羽黒 vs 初芝橋本

[9] 作陽 vs 三田学園

[10] 高知 vs 松本国際

[11] 専大北上 vs 大社

[12] 日体大柏 vs 五條

[13] 大成 vs 名経大高蔵

[14] 北越 vs 新田

[15] 青森山田 vs 前橋育英

[16] 四国学院大香川西 vs 西京

[17] 関大一 vs 米子北

[18] 丸岡 vs 聖和学園

[19] 矢板中央 vs 札幌一

[20] 清水桜が丘 vs 東福岡



【2回戦】

7月27日(土)

韮崎vs [1]の勝者

[2]の勝者 vs [3]の勝者

秋田商 vs [4]の勝者

[5]の勝者 vs 富山一

東海大相模 vs [6]の勝者

[7]の勝者 vs 西原

[8]の勝者 vs [9]の勝者

[10]の勝者 vs 西武台

京都橘 vs [11]の勝者

[12]の勝者 vs [13]の勝者

那覇西 vs [14]の勝者

[15]の勝者 vs 大津

日章学園 vs [16]の勝者

[17]の勝者 vs 長崎日大

[18]の勝者 vs [19]の勝者

[20]の勝者 vs 桐光学園



【3回戦】

7月28日(日)



【準々決勝】

7月30日(火)



【準決勝】

7月31日(水)



【決勝】

8月1日(木)