「可愛すぎる～」「その笑顔最強！」堂安律が公開した古巣ガンバ先輩との私服ツーショット写真に大反響！

日本代表は3月26日、ノエビアスタジアム神戸でボリビアと対戦。堂安律を起点としたパスワークから中島翔哉が決勝点を奪い、なんとか1対0で勝ち切った。



その決勝点の起点となった堂安が試合翌日、自身のインスタグラムを更新。現在はヴィッセル神戸に籍を置く、かつての僚友とのツーショット写真を公開して話題を呼んでいる。





堂安は27日の午前、「It was great to catch up with my bro @hatsuseryo」のメッセージとともに、古巣・ガンバ大阪の1年先輩である初瀬亮との私服でのツーショット写真を投稿。ドアに「CLOSED」の看板が提げられている様子からは、飲食店の入り口付近で撮影したようにも見えるが、それはさておき両者ともに久しぶりの再会に心が弾んだのか、満面の笑みで写真に収まっている。



この投稿には、ツイッターユーザーから多くの反応があり、返信欄には次のようなメッセージが届いている。

「2人とも素敵な笑顔」

「かっこよすぎます」

「可愛い二人」

「めっちゃ、嬉しそう」

「りっくん可愛いすぎる~」

「なんちゅういい笑顔」

「いい顔! いい再会ですね!」

「その笑顔最強です」

「ガンバ仲間!」



日の丸戦士の”日常”をDAZNでチェック!欧州&Jリーグに加え、CL&ELも見放題の「1か月無料体験」はこちら