MAN WITH A MISSIONのギターボーカル、ジャン・ケン・ジョニーがクラシコの見どころに迫る！ WOWOWにて『リーガダイジェスト！』の拡大版が放送決定！

伝統の一戦クラシコ、レアル・マドリー対バルセロナが現地3月2日に開催される。全世界で約6億5千万人が視聴するという、サッカー界で最も注目される一戦を、WOWOWが今回もテレビ独占で現地より生中継にて放送する。そして、開催間近となった今回のクラシコの見どころをお届けする事前番組の放送も決定した。サッカーファン必見のリーガ情報番組『リーガダイジェスト!』が、通常より20分拡大版として、2月25日に放送。同番組内では、自身も大のサッカーフリークであり、WOWOWスペインサッカー 18-19シーズンのイメージソング『Chasing the Horizon』を歌うMAN WITH A MISSIONのギターボーカル、ジャン・ケン・ジョニーがスペインサッカーに迫る、探訪記をお届けする。さらに、『リーガダイジェスト!』の放送に続いて26日には、昨年11月に開催された、バンド史上最大規模となる45,000人を動員したMAN WITH A MISSIONの阪神甲子園球場でのライブがオンエア。その他にも、甲子園ライブに迫る特別番組や歴代ミュージックビデオの一挙放送など、見逃せない番組が満載となっている。2月25日(月)夜8:00[WOWOWライブ]●MAN WITH A MISSION 関連番組ラインナップ2月26日(火)夜8:30[WOWOWライブ]2月26日(火)夜7:45[WOWOWライブ]3月25日(月)午後4:15[WOWOWライブ]