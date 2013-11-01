【ゼロックス杯】スタメン発表！ 川崎のL・ダミアン、浦和の杉本ら、ともに注目の新戦力が先発出場!!
カテゴリ：Jリーグ
2019年02月16日
13時35分にキックオフ！
新シーズンの幕開けを告げる富士ゼロックス・スーパーカップが２月16日、13時35分のキックオフで行なわれる。今年、埼玉スタジアムで相まみえるのは、リーグ連覇を果たした川崎フロンターレと、天皇杯を制した浦和レッズだ。
キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。ともに注目の新戦力がスタメン出場。川崎は元ブラジル代表のレアンドロ・ダミアンが先発。一方の浦和もC大阪から加入の杉本健勇が先発に名を連ねている。
両チームの先発メンバーは以下のとおり。
【川崎】
GK
１ チョン・ソンリョン
DF
26 マギーニョ
３ 奈良竜樹
５ 谷口彰悟
７ 車屋紳太郎
MF
６ 守田英正
10 大島僚太
14 中村憲剛
41 家長昭博
FW
９ レアンドロ・ダミアン
11 小林 悠
【浦和】
GK
１ 西川周作
DF
31 岩波拓也
２ マウリシオ
５ 槙野智章
MF
27 橋岡大樹
８ エヴェルトン
７ 長澤和輝
10 柏木陽介
３ 宇賀神友弥
FW
14 杉本健勇
30 興梠慎三
キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。ともに注目の新戦力がスタメン出場。川崎は元ブラジル代表のレアンドロ・ダミアンが先発。一方の浦和もC大阪から加入の杉本健勇が先発に名を連ねている。
両チームの先発メンバーは以下のとおり。
【川崎】
GK
１ チョン・ソンリョン
DF
26 マギーニョ
３ 奈良竜樹
５ 谷口彰悟
７ 車屋紳太郎
MF
６ 守田英正
10 大島僚太
14 中村憲剛
41 家長昭博
FW
９ レアンドロ・ダミアン
11 小林 悠
【浦和】
GK
１ 西川周作
DF
31 岩波拓也
２ マウリシオ
５ 槙野智章
MF
27 橋岡大樹
８ エヴェルトン
７ 長澤和輝
10 柏木陽介
３ 宇賀神友弥
FW
14 杉本健勇
30 興梠慎三