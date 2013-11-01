【ゼロックス杯】スタメン発表！ 川崎のL・ダミアン、浦和の杉本ら、ともに注目の新戦力が先発出場!!

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2019年02月16日

13時35分にキックオフ！

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　新シーズンの幕開けを告げる富士ゼロックス・スーパーカップが２月16日、13時35分のキックオフで行なわれる。今年、埼玉スタジアムで相まみえるのは、リーグ連覇を果たした川崎フロンターレと、天皇杯を制した浦和レッズだ。

　キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。ともに注目の新戦力がスタメン出場。川崎は元ブラジル代表のレアンドロ・ダミアンが先発。一方の浦和もC大阪から加入の杉本健勇が先発に名を連ねている。

　両チームの先発メンバーは以下のとおり。

【川崎】
GK
１　チョン・ソンリョン

DF
26　マギーニョ
３　奈良竜樹
５　谷口彰悟
７　車屋紳太郎

MF
６　守田英正
10　大島僚太
14　中村憲剛
41　家長昭博

FW
９　レアンドロ・ダミアン
11　小林　悠

【浦和】
GK
１　西川周作

DF
31　岩波拓也
２　マウリシオ
５　槙野智章

MF
27　橋岡大樹
８　エヴェルトン
７　長澤和輝
10　柏木陽介
３　宇賀神友弥

FW
14　杉本健勇
30　興梠慎三
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