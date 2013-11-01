【TM・PSM結果一覧】鹿島は大宮に４－２で勝利！神戸はイニエスタ、ビジャ、ポドルスキが揃って先発するも…

２月１日、各地でトレーニングマッチが行なわれ、昨季のアジア・チャンピオンズリーグを制した鹿島は大宮と対戦した。



45分×３本で行なわれた一戦は、１本目に鹿島がセルジーニョのゴールで先制。迎えた２本目は１失点を喫したものの、土居聖真と伊藤翔がネットを揺らして２－１で制した。最後の３本目もルーキー・有馬幸太郎に得点が生まれ、３本合計で４－２として勝利を掴んだ。



アメリカツアー中の神戸は現地でロサンゼルスFCとプレシーズンマッチを実施した。アンドレス・イニエスタ、ダビド・ビジャ、ルーカス・ポドルスキが先発出場したものの、攻撃陣が不発。守備陣もメキシコ代表のカルロス・ベラに２得点を決められるなど、１－４で敗れている。



１日の結果、また１・２月の結果・予定は以下の通り。※スケジュールは変更となる場合があります。



２月１日（金）の結果

ＰＳＭ／神戸 １－４ ロサンゼルスＦＣ（カリフォルニア／12:00）

鹿島 ４－２ 大宮（宮崎／10:00）

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