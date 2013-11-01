【TM・PSM結果一覧】鹿島は大宮に４－２で勝利！神戸はイニエスタ、ビジャ、ポドルスキが揃って先発するも…
カテゴリ：Jリーグ
2019年02月01日
神戸はイニエスタ、ポドルスキ、ビジャが不発。対外試合初勝利は掴めなかった
２月１日、各地でトレーニングマッチが行なわれ、昨季のアジア・チャンピオンズリーグを制した鹿島は大宮と対戦した。
45分×３本で行なわれた一戦は、１本目に鹿島がセルジーニョのゴールで先制。迎えた２本目は１失点を喫したものの、土居聖真と伊藤翔がネットを揺らして２－１で制した。最後の３本目もルーキー・有馬幸太郎に得点が生まれ、３本合計で４－２として勝利を掴んだ。
アメリカツアー中の神戸は現地でロサンゼルスFCとプレシーズンマッチを実施した。アンドレス・イニエスタ、ダビド・ビジャ、ルーカス・ポドルスキが先発出場したものの、攻撃陣が不発。守備陣もメキシコ代表のカルロス・ベラに２得点を決められるなど、１－４で敗れている。
１日の結果、また１・２月の結果・予定は以下の通り。※スケジュールは変更となる場合があります。
２月１日（金）の結果
ＰＳＭ／神戸 １－４ ロサンゼルスＦＣ（カリフォルニア／12:00）
鹿島 ４－２ 大宮（宮崎／10:00）
45分×３本で行なわれた一戦は、１本目に鹿島がセルジーニョのゴールで先制。迎えた２本目は１失点を喫したものの、土居聖真と伊藤翔がネットを揺らして２－１で制した。最後の３本目もルーキー・有馬幸太郎に得点が生まれ、３本合計で４－２として勝利を掴んだ。
アメリカツアー中の神戸は現地でロサンゼルスFCとプレシーズンマッチを実施した。アンドレス・イニエスタ、ダビド・ビジャ、ルーカス・ポドルスキが先発出場したものの、攻撃陣が不発。守備陣もメキシコ代表のカルロス・ベラに２得点を決められるなど、１－４で敗れている。
１日の結果、また１・２月の結果・予定は以下の通り。※スケジュールは変更となる場合があります。
２月１日（金）の結果
ＰＳＭ／神戸 １－４ ロサンゼルスＦＣ（カリフォルニア／12:00）
鹿島 ４－２ 大宮（宮崎／10:00）
【１月】
13日（日）
愛媛 ４－０ 広島修道大（レインボー／13:00）
19日（土）
SHONAN×FUKUSHIMAフットボールフェスティバル2019／湘南 ０－１ 福島（BMWス／14：00）
湘南 ０－０ 湘南Ｕ－18（BMWス／16:00）
琉球 14－０ 琉球Ｕ－18（東崎／10:00）
京都 ４－３ おこしやす京都ＡＣ（東城陽Ｇ／10:30）
栃木 ４－０ 栃木ユース（河内／12:00）
千葉 ０－０ 大宮（南城／15:30）
札幌 ３－３ ランパーンFC（チェンマイ／16:00）
20日（日）
新潟 ４－１ 四国学院大（高知／10:30）
福岡 ２－１ 福岡Ｕ－18（雁ノ巣／11:00）
大分 ４－１ 九州大学選抜（大分ＳＣ／10:30）
徳島 １－１ 高知大（高知／11:30）
水戸 ７－０ 水戸ユース（ひたちなか／11:30）
愛媛 ４－０ 関西福祉大（梅津寺／12:00）
甲府 ６－０ 清水桜が丘高（清水ナショナルトレーニングセンター／14:00）
21日（月）
仙台 ６－０ 沖縄ＳＶ（糸満陸／11:00）
22日（火）
鹿児島 ２－４ 鹿屋体育大（かごしま健康／11:00）
ＦＣ東京 ２－１ 大宮（国頭陸／13:00）
川崎 17－０ 鵬翔高（錦原／15:00）
23日（水）
G大阪U-23 １-３ びわこ成蹊スポーツ大（ガンバ練習場／14:00）
G大阪 ８-０ 海邦銀行（こざまる／15:00）
磐田 ４-０ FC刈谷（ヤマハ／15:00）
千葉 ４-０ 沖縄国際大（南城／15:00）
札幌 ３-２ チェンマイFC（チェンマイ／18:00）
24日（木）
湘南 ２－０ 桐蔭横浜大（平塚／10:00）
甲府 ６－０ 静岡大（清水ナショナルトレーニングセンター／14:00）
大宮 ２－１ ＦＣ琉球（うるま球技場／14:00）
鹿児島 １－３ 全北現代（指宿／15:00）
25日（金）
藤枝 １－０ テゲバジャーロ宮崎
26日（土）
2019Jリーグ アジアチャレンジinタイ／広島 １-２ チョンブリ（チョンブリ／20:00）
川崎 ９－０ 宮崎産業経営大（錦原／10:00）
松本 ４－０ 城西国際大（東金／10:00）
新潟 ３－０ 高知ユナイテッド（高知／10:00）
新潟 ４－２ 高知大（高知／11:35）
東京Ｖ ２－０ 桐蔭横浜大（ヴェルディＧ／10:30）
京都 ５－３ びわこ成蹊スポーツ大（東城陽G／10:30）
水戸 ５－０ FCクリアソン（アツマーレ／11:00）
横浜 ３－０ 琉球（あかんま／13:30）
Ｇ大阪 ３－０ 沖縄ＳＶ（ごさまる陸／14:00）
Ｇ大阪Ｕ－23 ８－０ 阪南大（ガンバ練習場／14:00）
鳥栖 ５－０ 沖縄国際大（読谷陸／14:00）
愛媛２－２ ＦＣ今治（夢スタ／14:00）
岐阜 ６－１ 興國高（Jグリーン堺／14:00）
長崎 ２－０ 千葉（赤間／15:00）
名古屋 ３－１ 仁川（チェンマイ／17:00）
27日（日）
2019Jリーグ アジアチャレンジinタイ／札幌ｖｓバンコク・ユナイテッド（ＳＣＧス／20:00）
鹿島 １-０ テゲバジャーロ宮崎（宮崎／10:00）
八戸（積雪のため中止）八戸学院大（多賀G／10:00）
金沢 ０-２ 徳島（高城運動公園／11:00）
山形 ２-２ 常葉大（御前崎／11:00）
ＦＣ東京 ３-２ 町田（東風平／11:00）
ＦＣ東京 ０-１ 長崎（国頭陸／15:30）
栃木 ４-０ 東京国際大（さくらス／11:00）
岡山 ｖｓ 岡山Ｕ－18（政田／14:30）
28日（月）
鳥栖０－３沖縄ＳＶ（読谷／14:00）
岐阜13－０東大阪大柏原高（Ｊグリーン堺／14:00）
福岡１－１ J.FC MIYAZAKI（生目の杜／14:30）
名古屋２－２チェンマイ（チェンマイ／17:00）
29日（火）
ＰＳＭ／神戸 ０-０ コロンバス・クルー（オレンジカウンティ／12:00）
仙台 １-０ 長崎（糸満／11:00）
清水 ６-０ 静岡産業大（三保G／11:00）
鹿島 １-３ 甲府（宮崎／14:00）
大分 １-１ 鹿児島（霧島／14:00）
磐田 12-１ 東海大熊本（鴨池補／14:30）
30日（水）
松本２－１ブリオベッカ浦安（東金／10:00）
群馬６－１作新学院大（前橋フ／11:00）
Ｇ大阪０－１東京V（こざまる／14:00）
鳥栖２－０千葉（読谷／14:00）
名古屋11－０ランプーン（ランパーン／17:00）
Singha Umay＋CUP2019／C大阪３－１パトゥン・ユナイテッド(パトゥン／20:00)
31日（木）
讃岐 ２－２ ＦＣ今治（東部運動／11:00）
甲府 １－１ ＦＣソウル（国分／13:00）
磐田 ５－１ 鹿屋体育大（鴨池補／14:30）
広島 ４－０ Ｕ－23韓国代表（タイ／20:00）
13日（日）
愛媛 ４－０ 広島修道大（レインボー／13:00）
19日（土）
SHONAN×FUKUSHIMAフットボールフェスティバル2019／湘南 ０－１ 福島（BMWス／14：00）
湘南 ０－０ 湘南Ｕ－18（BMWス／16:00）
琉球 14－０ 琉球Ｕ－18（東崎／10:00）
京都 ４－３ おこしやす京都ＡＣ（東城陽Ｇ／10:30）
栃木 ４－０ 栃木ユース（河内／12:00）
千葉 ０－０ 大宮（南城／15:30）
札幌 ３－３ ランパーンFC（チェンマイ／16:00）
20日（日）
新潟 ４－１ 四国学院大（高知／10:30）
福岡 ２－１ 福岡Ｕ－18（雁ノ巣／11:00）
大分 ４－１ 九州大学選抜（大分ＳＣ／10:30）
徳島 １－１ 高知大（高知／11:30）
水戸 ７－０ 水戸ユース（ひたちなか／11:30）
愛媛 ４－０ 関西福祉大（梅津寺／12:00）
甲府 ６－０ 清水桜が丘高（清水ナショナルトレーニングセンター／14:00）
21日（月）
仙台 ６－０ 沖縄ＳＶ（糸満陸／11:00）
22日（火）
鹿児島 ２－４ 鹿屋体育大（かごしま健康／11:00）
ＦＣ東京 ２－１ 大宮（国頭陸／13:00）
川崎 17－０ 鵬翔高（錦原／15:00）
23日（水）
G大阪U-23 １-３ びわこ成蹊スポーツ大（ガンバ練習場／14:00）
G大阪 ８-０ 海邦銀行（こざまる／15:00）
磐田 ４-０ FC刈谷（ヤマハ／15:00）
千葉 ４-０ 沖縄国際大（南城／15:00）
札幌 ３-２ チェンマイFC（チェンマイ／18:00）
24日（木）
湘南 ２－０ 桐蔭横浜大（平塚／10:00）
甲府 ６－０ 静岡大（清水ナショナルトレーニングセンター／14:00）
大宮 ２－１ ＦＣ琉球（うるま球技場／14:00）
鹿児島 １－３ 全北現代（指宿／15:00）
25日（金）
藤枝 １－０ テゲバジャーロ宮崎
26日（土）
2019Jリーグ アジアチャレンジinタイ／広島 １-２ チョンブリ（チョンブリ／20:00）
川崎 ９－０ 宮崎産業経営大（錦原／10:00）
松本 ４－０ 城西国際大（東金／10:00）
新潟 ３－０ 高知ユナイテッド（高知／10:00）
新潟 ４－２ 高知大（高知／11:35）
東京Ｖ ２－０ 桐蔭横浜大（ヴェルディＧ／10:30）
京都 ５－３ びわこ成蹊スポーツ大（東城陽G／10:30）
水戸 ５－０ FCクリアソン（アツマーレ／11:00）
横浜 ３－０ 琉球（あかんま／13:30）
Ｇ大阪 ３－０ 沖縄ＳＶ（ごさまる陸／14:00）
Ｇ大阪Ｕ－23 ８－０ 阪南大（ガンバ練習場／14:00）
鳥栖 ５－０ 沖縄国際大（読谷陸／14:00）
愛媛２－２ ＦＣ今治（夢スタ／14:00）
岐阜 ６－１ 興國高（Jグリーン堺／14:00）
長崎 ２－０ 千葉（赤間／15:00）
名古屋 ３－１ 仁川（チェンマイ／17:00）
27日（日）
2019Jリーグ アジアチャレンジinタイ／札幌ｖｓバンコク・ユナイテッド（ＳＣＧス／20:00）
鹿島 １-０ テゲバジャーロ宮崎（宮崎／10:00）
八戸（積雪のため中止）八戸学院大（多賀G／10:00）
金沢 ０-２ 徳島（高城運動公園／11:00）
山形 ２-２ 常葉大（御前崎／11:00）
ＦＣ東京 ３-２ 町田（東風平／11:00）
ＦＣ東京 ０-１ 長崎（国頭陸／15:30）
栃木 ４-０ 東京国際大（さくらス／11:00）
岡山 ｖｓ 岡山Ｕ－18（政田／14:30）
28日（月）
鳥栖０－３沖縄ＳＶ（読谷／14:00）
岐阜13－０東大阪大柏原高（Ｊグリーン堺／14:00）
福岡１－１ J.FC MIYAZAKI（生目の杜／14:30）
名古屋２－２チェンマイ（チェンマイ／17:00）
29日（火）
ＰＳＭ／神戸 ０-０ コロンバス・クルー（オレンジカウンティ／12:00）
仙台 １-０ 長崎（糸満／11:00）
清水 ６-０ 静岡産業大（三保G／11:00）
鹿島 １-３ 甲府（宮崎／14:00）
大分 １-１ 鹿児島（霧島／14:00）
磐田 12-１ 東海大熊本（鴨池補／14:30）
30日（水）
松本２－１ブリオベッカ浦安（東金／10:00）
群馬６－１作新学院大（前橋フ／11:00）
Ｇ大阪０－１東京V（こざまる／14:00）
鳥栖２－０千葉（読谷／14:00）
名古屋11－０ランプーン（ランパーン／17:00）
Singha Umay＋CUP2019／C大阪３－１パトゥン・ユナイテッド(パトゥン／20:00)
31日（木）
讃岐 ２－２ ＦＣ今治（東部運動／11:00）
甲府 １－１ ＦＣソウル（国分／13:00）
磐田 ５－１ 鹿屋体育大（鴨池補／14:30）
広島 ４－０ Ｕ－23韓国代表（タイ／20:00）