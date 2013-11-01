【移籍動向一覧】J１・J２・J３ 新加入、退団、引退選手＆監督動向まとめ（12／16現在）

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年12月17日

J１移籍動向（12月16日まで）

J１移籍動向一覧
☆＝新人　※１＝レンタル移籍　※２＝レンタル復帰　※３＝レンタル終了
 
■北海道コンサドーレ札幌
監督：ミハイロ・ペトロヴィッチ
加入
MF　檀崎竜孔（18）←青森山田高☆
DF　中村桐耶（18）←札幌U-18☆
 
退団
FW　内村圭宏（34）→未定
MF　稲本潤一（39）→未定
MF　ジュリーニョ（32）→未定
MF　前　寛之（23）→水戸
DF　河合竜二（40）→未定
DF　菊地直哉（34）→未定
DF　横山知伸（33）→未定
DF　田中雄大（30）→未定
DF　永坂勇人（24）→未定
 
■ベガルタ仙台
監督：渡邉 晋
加入
MF　田中　渉（18）←桐生一高☆
DF　照山颯人（18）←成立学園高☆
 
退団
――
 
■鹿島アントラーズ
監督：大岩 剛
加入
MF　名古新太郎（22）←順天堂大☆
MF　平戸太貴（21）　←町田※２
MF　有馬幸太郎（18）←鹿島ユース☆
DF　佐々木翔悟（18）←鹿島ユース☆
DF　関川郁万（18）　←流経大柏高☆
 
退団
――
 
 
■浦和レッズ
監督：オズワルド・オリヴェイラ
加入
MF　池髙暢希（18）←浦和ユース☆
DF　岩武克弥（22）←明治大☆
DF　大城　蛍（18）←浦和ユース☆
GK　石井　僚（18）←浦和ユース☆
 
退団・引退
FW　ズラタン（34）→未定
MF　平川忠亮（39）→引退
 
 
■柏レイソル
監督：岩瀬　健
加入
DF　上島拓巳（21）←中央大☆
 
退団・引退
FW　ディエゴ・オリヴェイラ（28）→FC東京※３
MF　栗澤僚一（36）→引退（柏コーチ）
MF　細貝　萌（32）→ブリーラム･ユナイテッドFC（タイ）
 
 
■FC東京
監督：長谷川健太
加入
DF　渡辺　剛（21）←中央大☆
DF　中村拓海（17）←東福岡高☆
FW　ディエゴ・オリヴェイラ（28）←柏レイソル※３
 
退団・引退
FW　前田遼一（37）→未定
MF　梶山陽平（33）→引退
MF　平岡　翼（22）→未定
MF　リッピ・ヴェローゾ（21）→未定
MF　ジャキット（21）→未定
 
■川崎フロンターレ
監督：鬼木　達
加入
FW　レアンドロ・ダミアン（29）←インテルナシオナウ
FW　旗手怜央（20）←順天堂大☆
MF　三笘　薫（21）←筑波大☆
MF　原田虹輝（18）←昌平高☆
 
退団
MF　田坂祐介（33）→未定
DF　武岡優斗（32）→未定
DF　エウシーニョ（29）→未定
 
 
■横浜F・マリノス
監督：アンジェ・ポステコグルー
加入
FW　山谷侑士（18）←横浜ユース☆
MF　椿　直起（18）←横浜ユース☆
DF　広瀬陸斗（23）←徳島
 
退団
FW　ウーゴ・ヴィエイラ（30）→未定
MF　オリヴィエ・ブマル（29）→未定
GK　鈴木彩貴（31）→未定
 
 
■湘南ベルマーレ
監督：曺 貴裁
加入
FW　大橋祐紀（22）←中央大☆
MF　鈴木冬一（18）←長崎総合科学大附高☆
DF　福島隼斗（18）←大津高☆
 
退団・引退
FW　宮市剛（23）→未定
MF　ミキッチ（38）→未定
MF　藤田征也（31）→未定
DF　島村　毅（33）→引退
GK　後藤雅明（24）→金沢※１
 
■清水エスパルス
監督：ヤン・ヨンソン
加入
MF　西澤健太（22）←筑波大☆
GK　梅田透吾（18）←清水ユース☆
 
退団・引退
FW　長谷川悠（31）→未定
FW　ミッチェル・デューク（27）→未定
MF　兵働昭弘（36）→引退
MF　枝村匠馬（32）→未定
DF　フレイレ（29）→未定
DF　角田　誠（35）→未定
GK　植草裕樹（36）→未定
 
 
■ジュビロ磐田
監督：名波　浩
加入
――
 
退団
――
 
 
■名古屋グランパス
監督：風間八宏
加入
FW　榎本大輝（22）←東海学園大☆
MF　渡邉柊斗（20）←東海学園大☆
MF　相馬勇紀（21）←早稲田大☆
MF　成瀬竣平（17）←名古屋U-18☆
MF　児玉駿斗（19）←東海学園大（※2021年加入）
DF　藤井陽也（17）←名古屋U-18
 
退団
FW　玉田圭司（38）→未定
MF　梶山幹太（20）→相模原※３（2018年より期限付き移籍で相模原に在籍）

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■ガンバ大阪
監督：宮本恒靖
加入
MF　田中達也（26）←熊本
MF　奥野耕平（18）←G大阪ユース☆
DF　髙尾　瑠（22）←関西学院大☆
DF　黒川圭介（21）←関西大☆
 
退団
MF　森　勇人（23）→未定
MF　妹尾直哉（22）→未定
DF　ファビオ（29）→未定
DF　西野貴治（25）→未定
 
 
■セレッソ大阪
監督：ユン・ジョンファン
加入
――
 
退団
MF　オスマル（30）→FCソウル（韓国）※２
MF　チャウワット（22）→バンコク・グラスFC（タイ）※２
MF　沖野将基（21）→ブラウブリッツ秋田
DF　田中裕介（32）→未定
DF　茂庭照幸（37）→未定
DF　酒本憲幸（34）→未定
 
 
■ヴィッセル神戸
監督：ファン・マヌエル・リージョ
加入
FW　ダビド・ビジャ（36）←ニューヨーク・シティFC（アメリカ）
 
退団
FW　ハーフナー・マイク（31）→バンコク・ユナイテッド（タイ）※１
MF　前田凌佑（24）→大分
DF　山口真司（22）→未定
DF　北本久仁衛（37）→未定
 
 
■サンフレッチェ広島
監督：城福　浩
加入
MF　東　俊希（18）←広島ユース☆
DF　荒木隼人（22）←関西大☆
DF　松本大弥（18）←広島ユース
 
 
■サガン鳥栖
監督：金　明輝
加入
FW　石井快征（18）←鳥栖U-18
MF　樋口雄太（22）←鹿屋体育大☆
 
退団
MF　加藤恒平（29）→未定
DF　乾　大知（29）→未定※３（所属元は長崎）
GK　ファンティーニ燦（20）→未定
 
 
■V・ファーレン長崎
監督：高木琢也（退任）→　手倉森誠（新任）
加入
DF　鹿山拓真（22）←東海学園大☆
DF　江川湧清（18）←長崎U-18☆
 
退団
FW　ファンマ（28）→未定
MF　前田悠佑（34）→未定
DF　福田健介（34）→未定
DF　乾　大知（29）→未定
GK　奥田達朗（30）→未定
 

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