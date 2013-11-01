【移籍動向一覧】J１・J２・J３ 新加入、退団、引退選手＆監督動向まとめ（12／16現在）
カテゴリ：Jリーグ
2018年12月17日
J１移籍動向（12月16日まで）
☆＝新人 ※１＝レンタル移籍 ※２＝レンタル復帰 ※３＝レンタル終了
■北海道コンサドーレ札幌
監督：ミハイロ・ペトロヴィッチ
加入
MF 檀崎竜孔（18）←青森山田高☆
DF 中村桐耶（18）←札幌U-18☆
退団
FW 内村圭宏（34）→未定
MF 稲本潤一（39）→未定
MF ジュリーニョ（32）→未定
MF 前 寛之（23）→水戸
DF 河合竜二（40）→未定
DF 菊地直哉（34）→未定
DF 横山知伸（33）→未定
DF 田中雄大（30）→未定
DF 永坂勇人（24）→未定
■ベガルタ仙台
監督：渡邉 晋
加入
MF 田中 渉（18）←桐生一高☆
DF 照山颯人（18）←成立学園高☆
退団
――
■鹿島アントラーズ
監督：大岩 剛
加入
MF 名古新太郎（22）←順天堂大☆
MF 平戸太貴（21） ←町田※２
MF 有馬幸太郎（18）←鹿島ユース☆
DF 佐々木翔悟（18）←鹿島ユース☆
DF 関川郁万（18） ←流経大柏高☆
退団
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■浦和レッズ
監督：オズワルド・オリヴェイラ
加入
MF 池髙暢希（18）←浦和ユース☆
DF 岩武克弥（22）←明治大☆
DF 大城 蛍（18）←浦和ユース☆
GK 石井 僚（18）←浦和ユース☆
退団・引退
FW ズラタン（34）→未定
MF 平川忠亮（39）→引退
■柏レイソル
監督：岩瀬 健
加入
DF 上島拓巳（21）←中央大☆
退団・引退
FW ディエゴ・オリヴェイラ（28）→FC東京※３
MF 栗澤僚一（36）→引退（柏コーチ）
MF 細貝 萌（32）→ブリーラム･ユナイテッドFC（タイ）
■FC東京
監督：長谷川健太
加入
DF 渡辺 剛（21）←中央大☆
DF 中村拓海（17）←東福岡高☆
FW ディエゴ・オリヴェイラ（28）←柏レイソル※３
退団・引退
FW 前田遼一（37）→未定
MF 梶山陽平（33）→引退
MF 平岡 翼（22）→未定
MF リッピ・ヴェローゾ（21）→未定
MF ジャキット（21）→未定
■川崎フロンターレ
監督：鬼木 達
加入
FW レアンドロ・ダミアン（29）←インテルナシオナウ
FW 旗手怜央（20）←順天堂大☆
MF 三笘 薫（21）←筑波大☆
MF 原田虹輝（18）←昌平高☆
退団
MF 田坂祐介（33）→未定
DF 武岡優斗（32）→未定
DF エウシーニョ（29）→未定
■横浜F・マリノス
監督：アンジェ・ポステコグルー
加入
FW 山谷侑士（18）←横浜ユース☆
MF 椿 直起（18）←横浜ユース☆
DF 広瀬陸斗（23）←徳島
退団
FW ウーゴ・ヴィエイラ（30）→未定
MF オリヴィエ・ブマル（29）→未定
GK 鈴木彩貴（31）→未定
■湘南ベルマーレ
監督：曺 貴裁
加入
FW 大橋祐紀（22）←中央大☆
MF 鈴木冬一（18）←長崎総合科学大附高☆
DF 福島隼斗（18）←大津高☆
退団・引退
FW 宮市剛（23）→未定
MF ミキッチ（38）→未定
MF 藤田征也（31）→未定
DF 島村 毅（33）→引退
GK 後藤雅明（24）→金沢※１
■清水エスパルス
監督：ヤン・ヨンソン
加入
MF 西澤健太（22）←筑波大☆
GK 梅田透吾（18）←清水ユース☆
退団・引退
FW 長谷川悠（31）→未定
FW ミッチェル・デューク（27）→未定
MF 兵働昭弘（36）→引退
MF 枝村匠馬（32）→未定
DF フレイレ（29）→未定
DF 角田 誠（35）→未定
GK 植草裕樹（36）→未定
■ジュビロ磐田
監督：名波 浩
加入
――
退団
――
■名古屋グランパス
監督：風間八宏
加入
FW 榎本大輝（22）←東海学園大☆
MF 渡邉柊斗（20）←東海学園大☆
MF 相馬勇紀（21）←早稲田大☆
MF 成瀬竣平（17）←名古屋U-18☆
MF 児玉駿斗（19）←東海学園大（※2021年加入）
DF 藤井陽也（17）←名古屋U-18
退団
FW 玉田圭司（38）→未定
MF 梶山幹太（20）→相模原※３（2018年より期限付き移籍で相模原に在籍）
■ガンバ大阪
監督：宮本恒靖
加入
MF 田中達也（26）←熊本
MF 奥野耕平（18）←G大阪ユース☆
DF 髙尾 瑠（22）←関西学院大☆
DF 黒川圭介（21）←関西大☆
退団
MF 森 勇人（23）→未定
MF 妹尾直哉（22）→未定
DF ファビオ（29）→未定
DF 西野貴治（25）→未定
■セレッソ大阪
監督：ユン・ジョンファン
加入
――
退団
MF オスマル（30）→FCソウル（韓国）※２
MF チャウワット（22）→バンコク・グラスFC（タイ）※２
MF 沖野将基（21）→ブラウブリッツ秋田
DF 田中裕介（32）→未定
DF 茂庭照幸（37）→未定
DF 酒本憲幸（34）→未定
■ヴィッセル神戸
監督：ファン・マヌエル・リージョ
加入
FW ダビド・ビジャ（36）←ニューヨーク・シティFC（アメリカ）
退団
FW ハーフナー・マイク（31）→バンコク・ユナイテッド（タイ）※１
MF 前田凌佑（24）→大分
DF 山口真司（22）→未定
DF 北本久仁衛（37）→未定
■サンフレッチェ広島
監督：城福 浩
加入
MF 東 俊希（18）←広島ユース☆
DF 荒木隼人（22）←関西大☆
DF 松本大弥（18）←広島ユース
■サガン鳥栖
監督：金 明輝
加入
FW 石井快征（18）←鳥栖U-18
MF 樋口雄太（22）←鹿屋体育大☆
退団
MF 加藤恒平（29）→未定
DF 乾 大知（29）→未定※３（所属元は長崎）
GK ファンティーニ燦（20）→未定
■V・ファーレン長崎
監督：高木琢也（退任）→ 手倉森誠（新任）
加入
DF 鹿山拓真（22）←東海学園大☆
DF 江川湧清（18）←長崎U-18☆
退団
FW ファンマ（28）→未定
MF 前田悠佑（34）→未定
DF 福田健介（34）→未定
DF 乾 大知（29）→未定
GK 奥田達朗（30）→未定
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