【移籍動向一覧】J１・J２・J３ 新加入、退団、引退選手＆監督動向まとめ（12／16現在）

J１移籍動向一覧

☆＝新人 ※１＝レンタル移籍 ※２＝レンタル復帰 ※３＝レンタル終了



■北海道コンサドーレ札幌

監督：ミハイロ・ペトロヴィッチ

加入

MF 檀崎竜孔（18）←青森山田高☆

DF 中村桐耶（18）←札幌U-18☆



退団

FW 内村圭宏（34）→未定

MF 稲本潤一（39）→未定

MF ジュリーニョ（32）→未定

MF 前 寛之（23）→水戸

DF 河合竜二（40）→未定

DF 菊地直哉（34）→未定

DF 横山知伸（33）→未定

DF 田中雄大（30）→未定

DF 永坂勇人（24）→未定



■ベガルタ仙台

監督：渡邉 晋

加入

MF 田中 渉（18）←桐生一高☆

DF 照山颯人（18）←成立学園高☆



退団

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■鹿島アントラーズ

監督：大岩 剛

加入

MF 名古新太郎（22）←順天堂大☆

MF 平戸太貴（21） ←町田※２

MF 有馬幸太郎（18）←鹿島ユース☆

DF 佐々木翔悟（18）←鹿島ユース☆

DF 関川郁万（18） ←流経大柏高☆



退団

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■浦和レッズ

監督：オズワルド・オリヴェイラ

加入

MF 池髙暢希（18）←浦和ユース☆

DF 岩武克弥（22）←明治大☆

DF 大城 蛍（18）←浦和ユース☆

GK 石井 僚（18）←浦和ユース☆



退団・引退

FW ズラタン（34）→未定

MF 平川忠亮（39）→引退





■柏レイソル

監督：岩瀬 健

加入

DF 上島拓巳（21）←中央大☆



退団・引退

FW ディエゴ・オリヴェイラ（28）→FC東京※３

MF 栗澤僚一（36）→引退（柏コーチ）

MF 細貝 萌（32）→ブリーラム･ユナイテッドFC（タイ）





■FC東京

監督：長谷川健太

加入

DF 渡辺 剛（21）←中央大☆

DF 中村拓海（17）←東福岡高☆

FW ディエゴ・オリヴェイラ（28）←柏レイソル※３



退団・引退

FW 前田遼一（37）→未定

MF 梶山陽平（33）→引退

MF 平岡 翼（22）→未定

MF リッピ・ヴェローゾ（21）→未定

MF ジャキット（21）→未定



■川崎フロンターレ

監督：鬼木 達

加入

FW レアンドロ・ダミアン（29）←インテルナシオナウ

FW 旗手怜央（20）←順天堂大☆

MF 三笘 薫（21）←筑波大☆

MF 原田虹輝（18）←昌平高☆



退団

MF 田坂祐介（33）→未定

DF 武岡優斗（32）→未定

DF エウシーニョ（29）→未定





■横浜F・マリノス

監督：アンジェ・ポステコグルー

加入

FW 山谷侑士（18）←横浜ユース☆

MF 椿 直起（18）←横浜ユース☆

DF 広瀬陸斗（23）←徳島



退団

FW ウーゴ・ヴィエイラ（30）→未定

MF オリヴィエ・ブマル（29）→未定

GK 鈴木彩貴（31）→未定





■湘南ベルマーレ

監督：曺 貴裁

加入

FW 大橋祐紀（22）←中央大☆

MF 鈴木冬一（18）←長崎総合科学大附高☆

DF 福島隼斗（18）←大津高☆



退団・引退

FW 宮市剛（23）→未定

MF ミキッチ（38）→未定

MF 藤田征也（31）→未定

DF 島村 毅（33）→引退

GK 後藤雅明（24）→金沢※１



■清水エスパルス

監督：ヤン・ヨンソン

加入

MF 西澤健太（22）←筑波大☆

GK 梅田透吾（18）←清水ユース☆



退団・引退

FW 長谷川悠（31）→未定

FW ミッチェル・デューク（27）→未定

MF 兵働昭弘（36）→引退

MF 枝村匠馬（32）→未定

DF フレイレ（29）→未定

DF 角田 誠（35）→未定

GK 植草裕樹（36）→未定





■ジュビロ磐田

監督：名波 浩

加入

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退団

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■名古屋グランパス

監督：風間八宏

加入

FW 榎本大輝（22）←東海学園大☆

MF 渡邉柊斗（20）←東海学園大☆

MF 相馬勇紀（21）←早稲田大☆

MF 成瀬竣平（17）←名古屋U-18☆

MF 児玉駿斗（19）←東海学園大（※2021年加入）

DF 藤井陽也（17）←名古屋U-18



退団

FW 玉田圭司（38）→未定

MF 梶山幹太（20）→相模原※３（2018年より期限付き移籍で相模原に在籍）

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