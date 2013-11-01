１月30日、各地でＪクラブのトレーニングマッチが行なわれた。沖縄キャンプ中のＧ大阪は東京Ｖと45分×２本で対戦。拮抗した展開で試合が進むなか、Ｇ大阪は１本目の36分にレアンドロに先制点を決められてしまう。２本目に盛り返そうと反撃を試みたものの、最後まで得点を奪えず。Ｇ大阪は合計スコア０－１で、ギャリー・ジョン・ホワイト新監督が率いる東京Ｖに敗れた。その他のＪ１勢では、同じく沖縄でキャンプを張っている鳥栖が千葉を２－０で撃破。タイでトレーニングに励んでいるＣ大阪はパトゥン・ユナイテッドを３－１、名古屋はランブーンを11－０で下している。また、松本が前田大然のゴールなどでブリオベッカ浦安に２－１、Ｊ３の群馬は作新学院大を６－１で下して勝利を掴んだ30日の結果、また１・２月の結果・予定は以下の通り。※スケジュールは変更となる場合があります。松本２－１ブリオベッカ浦安（東金／10:00）群馬６－１作新学院大（前橋フ／11:00）Ｇ大阪０－１東京V（こざまる／14:00）鳥栖２－０千葉（読谷／14:00）名古屋11－０ランプーン（ランパーン／17:00）Singha Umay＋CUP2019／C大阪３－１パトゥン・ユナイテッド(パトゥン／20:00)