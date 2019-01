「めちゃくちゃ似てますね！」日本代表MF堂安律が公開した実兄・憂との“年越し写真”にファン反響！

堂安は「サポートしてくれた全ての人に感謝します。みなさん良いお年を! See you in 2019!」とメッセージを記し、最後に「#堂安兄弟」と添えた。さらにインスタグラム「ストーリー」では兄の写真をふたたび載せ、「なんで大晦日に兄貴とパンケーキ来ないとあかんねん」と、軽く自身にツッコミも入れている。なんとも仲が良さげだ。



ルックスがかなり似ているふたりだけに、ファンからはそこへの反応が多く寄せられている。「にてる!!似てる!!」「めっちゃ似てますね笑」「そっくりかわいい」といった調子で、「兄弟そろって来年も応援してます」「かっこいい。堂安兄弟のさらなる活躍に期待」「兄ちゃん長野を優勝へお願いします」と、数多くのエールも届けられた。



ともに2018年にビッグステップを刻んだ。明けた新年で弟は欧州と日本代表でのさらなる飛躍を遂げ、兄は長野で不動の地位を固め、悲願のJ2昇格への水先案内人となれるか。2019年も要注目の強力ブラザーズだ。