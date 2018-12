「震えてる手がふるえてる…」ローマの公式ツイッターが真夜中にモンテディオ山形を突然の表彰！ 一体なぜ？

イタリアの超名門クラブからとあるJクラブへ送られた突然の賛辞が話題となっている。



12月13日(日本時間)の深夜2時過ぎ。セリエAのローマの英語版公式ツイッターは、「Twitter Team of the Day(今日のツイッタークラブ)」として、J2のモンテディオ山形を選出。次のような紹介文を添えて賛辞を贈った。



「ローマが選ぶTwitter Team of the Day(今日のツイッタークラブ)は、日本のモンテディオ山形です。モンテディオとは“山の神”を表し、彼らは現在トップリーグには所属していませんが、SNSを使ったファンとのコミュニケーションにおいて、日本で最も活発なツイッターの一つです」



ローマの公式ツイッター英語版は破天荒な運営を行なっていることで密かな人気を博している。過去には新加入選手を雑なコラージュ画像で紹介したり、3点差をひっくり返して逆転勝利を収めた昨シーズンのチャンピオンズ・リーグ準々決勝のバルサ戦後には、意味不明な言葉をつぶやいた“崩壊ツイート”が話題となった。

プレミア、リーガ、セリエAに加え、

世界最高峰のCL&ELを独占放映!

DAZN「1か月無料体験」はこちら