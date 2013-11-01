【J２採点】横浜FC２-１岡山｜L・ドミンゲスが２発！ 横浜FCが自動昇格へ望みをつなぐ
カテゴリ：Jリーグ
2018年11月12日
横浜FCは４位、岡山は14位に。
J２リーグ・41節
11月10日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／10,978人
横浜FC ２-１ 岡山
前半 １-０
後半 １-１
得点者／横浜FC＝L・ドミンゲス②（３分、49分） 岡山＝大竹（75分）
【採点理由】
横浜FCはほぼ全員が及第点以上の評価。２得点のL・ドミンゲスがMOM。岡山は試合終盤に流れを引き寄せた途中出場の選手を中心に６～6.5、それ以外の選手を５～5.5に。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
岡山 5.5
【MAN OF THE MATCH】
レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 6.5
DF
33 川﨑裕大 5.5
５ 田代真一 ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 6.5
MF
14 北爪健吾 ６（77分OUT）
39 瀬沼優司 ６
８ 佐藤謙介 ６
27 齋藤功佑 ６（83分OUT）
22 永田拓也 ６
40 レアンドロ・ドミンゲス ７
FW
９ 戸島 章 ６（59分OUT）
途中出場
FW
10 イバ 5.5（59分IN）
MF
24 渡邊一仁 ―（77分IN）
MF
７ 野村直樹 ―（83分IN）
監督
タヴァレス ６
【岡山｜選手採点】
GK
13 金山隼樹 5.5
DF
５ 増田繁人 5.5
４ 濱田水輝 5.5
６ 喜山康平 5.5
MF
31 下口稚葉 5.5（HT OUT）
17 関戸健二 5.5（61分OUT）
14 上田康太 ６
８ 塚川孝輝 5.5
FW
19 仲間隼斗 5.5
９ イ・ヨンジェ ５（80分OUT）
11 三村 真 ６
途中出場
FW
24 赤嶺真吾 ６（HT IN）
MF
10 大竹洋平 6.5（61分IN）
FW
30 武田拓真 5.5（80分IN）
監督
長澤 徹 ６
11月10日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／10,978人
横浜FC ２-１ 岡山
前半 １-０
後半 １-１
得点者／横浜FC＝L・ドミンゲス②（３分、49分） 岡山＝大竹（75分）
【採点理由】
横浜FCはほぼ全員が及第点以上の評価。２得点のL・ドミンゲスがMOM。岡山は試合終盤に流れを引き寄せた途中出場の選手を中心に６～6.5、それ以外の選手を５～5.5に。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
岡山 5.5
【MAN OF THE MATCH】
レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 6.5
DF
33 川﨑裕大 5.5
５ 田代真一 ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 6.5
MF
14 北爪健吾 ６（77分OUT）
39 瀬沼優司 ６
８ 佐藤謙介 ６
27 齋藤功佑 ６（83分OUT）
22 永田拓也 ６
40 レアンドロ・ドミンゲス ７
FW
９ 戸島 章 ６（59分OUT）
途中出場
FW
10 イバ 5.5（59分IN）
MF
24 渡邊一仁 ―（77分IN）
MF
７ 野村直樹 ―（83分IN）
監督
タヴァレス ６
【岡山｜選手採点】
GK
13 金山隼樹 5.5
DF
５ 増田繁人 5.5
４ 濱田水輝 5.5
６ 喜山康平 5.5
MF
31 下口稚葉 5.5（HT OUT）
17 関戸健二 5.5（61分OUT）
14 上田康太 ６
８ 塚川孝輝 5.5
FW
19 仲間隼斗 5.5
９ イ・ヨンジェ ５（80分OUT）
11 三村 真 ６
途中出場
FW
24 赤嶺真吾 ６（HT IN）
MF
10 大竹洋平 6.5（61分IN）
FW
30 武田拓真 5.5（80分IN）
監督
長澤 徹 ６