【J２採点】横浜FC２-１岡山｜L・ドミンゲスが２発！ 横浜FCが自動昇格へ望みをつなぐ

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2018年11月12日

横浜FCは４位、岡山は14位に。

J２リーグ・41節
11月10日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／10,978人
横浜FC　２-１　岡山
前半　１-０
後半　１-１
得点者／横浜FC＝L・ドミンゲス②（３分、49分）　岡山＝大竹（75分）
 
【採点理由】
横浜FCはほぼ全員が及第点以上の評価。２得点のL・ドミンゲスがMOM。岡山は試合終盤に流れを引き寄せた途中出場の選手を中心に６～6.5、それ以外の選手を５～5.5に。
 
【チーム採点】
横浜FC　6.5
岡山　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
18　南　雄太　6.5
 
DF
33　川﨑裕大　5.5
５　田代真一　６
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　6.5
 
MF
14　北爪健吾　６（77分OUT）
39　瀬沼優司　６
８　佐藤謙介　６
27　齋藤功佑　６（83分OUT）
22　永田拓也　６
40　レアンドロ・ドミンゲス　７
 
FW
９　戸島　章　６（59分OUT）
 
途中出場
FW
10　イバ　5.5（59分IN）
 
MF
24　渡邊一仁　―（77分IN）
 
MF
７　野村直樹　―（83分IN）
 
監督
タヴァレス　６
 
 
【岡山｜選手採点】
GK
13　金山隼樹　5.5
 
DF
５　増田繁人　5.5
４　濱田水輝　5.5
６　喜山康平　5.5
 
MF　
31　下口稚葉　5.5（HT OUT）
17　関戸健二　5.5（61分OUT）
14　上田康太　６
８　塚川孝輝　5.5
 
FW
19　仲間隼斗　5.5
９　イ・ヨンジェ　５（80分OUT）
11　三村　真　６
 
途中出場
FW
24　赤嶺真吾　６（HT IN）
 
MF
10　大竹洋平　6.5（61分IN）
 
FW
30　武田拓真　5.5（80分IN）
 
監督
長澤　徹　６
 
関連ワード
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岡山
横浜FC

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