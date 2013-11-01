【J２採点】横浜FC２-１岡山｜L・ドミンゲスが２発！ 横浜FCが自動昇格へ望みをつなぐ

J２リーグ・41節

11月10日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／10,978人

横浜FC ２-１ 岡山

前半 １-０

後半 １-１

得点者／横浜FC＝L・ドミンゲス②（３分、49分） 岡山＝大竹（75分）



【採点理由】

横浜FCはほぼ全員が及第点以上の評価。２得点のL・ドミンゲスがMOM。岡山は試合終盤に流れを引き寄せた途中出場の選手を中心に６～6.5、それ以外の選手を５～5.5に。



【チーム採点】

横浜FC 6.5

岡山 5.5



【MAN OF THE MATCH】

レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

18 南 雄太 6.5



DF

33 川﨑裕大 5.5

５ 田代真一 ６

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 6.5



MF

14 北爪健吾 ６（77分OUT）

39 瀬沼優司 ６

８ 佐藤謙介 ６

27 齋藤功佑 ６（83分OUT）

22 永田拓也 ６

40 レアンドロ・ドミンゲス ７



FW

９ 戸島 章 ６（59分OUT）



途中出場

FW

10 イバ 5.5（59分IN）



MF

24 渡邊一仁 ―（77分IN）



MF

７ 野村直樹 ―（83分IN）



監督

タヴァレス ６





【岡山｜選手採点】

GK

13 金山隼樹 5.5



DF

５ 増田繁人 5.5

４ 濱田水輝 5.5

６ 喜山康平 5.5



MF

31 下口稚葉 5.5（HT OUT）

17 関戸健二 5.5（61分OUT）

14 上田康太 ６

８ 塚川孝輝 5.5



FW

19 仲間隼斗 5.5

９ イ・ヨンジェ ５（80分OUT）

11 三村 真 ６



途中出場

FW

24 赤嶺真吾 ６（HT IN）



MF

10 大竹洋平 6.5（61分IN）



FW

30 武田拓真 5.5（80分IN）



監督

長澤 徹 ６

