【J２採点】大宮１-２京都｜決勝点のカイオが文句なしのMOM！ 大宮は選手交代の効果が低く…
カテゴリ：Jリーグ
2018年10月30日
京都は19位、大宮は７位に。
J２リーグ・39節
10月28日／16：04／NACK５スタジアム大宮／9,527人
大宮 １-２ 京都
前半 １-２
後半 ０-０
得点者／大宮＝大前（31分PK） 京都＝R・ロペス（４分）、カイオ（10分）
【採点理由】
決勝点のカイオが文句なしのMOM。先制アシストの闘莉王は、終盤の守備を含めて高評価。PK献上の本多は、減点。大宮は、選手交代の効果が低く、石井監督を低評価。強引なシュートが多く精度を欠いたマテウスも厳しい評価になった。
【チーム採点】
大宮 ４
京都 5.5
【MAN OF THE MATCH】
カイオ（京都）
【大宮｜選手採点】
GK
22 笠原昂史 ５
DF
20 酒井宣福 5.5
２ 菊地光将 ５
50 畑尾大翔 ５（88分OUT）
６ 河面旺成 ５
MF
16 マテウス 4.5
15 大山啓輔 5.5
７ 三門雄大 ５（65分OUT）
８ 茨田陽生 ５（81分OUT）
FW
９ ロビン・シモヴィッチ ５
10 大前元紀 ５
交代出場
MF
17 横谷 繁 ５（65分IN）
MF
39 嶋田慎太郎 ―（81分IN）
FW
28 富山貴光 ―（88分IN）
監督
石井正忠 4.5
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 5.5
DF
４ 田中マルクス闘莉王 6.5
６ 本多勇喜 ５
15 染谷悠太 ６
17 牟田雄祐 ６
30 石櫃洋祐 ６
MF
14 仙頭啓矢 5.5（62分OUT）
41 金久保順 5.5（90＋４分OUT）
44 庄司悦大 5.5
FW
９ レンゾ・ロペス ６（86分OUT）
20 カイオ ７
交代出場
FW
13 岩崎悠人 ６（62分IN）
MF
８ 重廣卓也 ―（86分IN）
MF
22 小屋松知哉 ―（90＋４分IN）
監督
ジュロヴスキー 5.5
10月28日／16：04／NACK５スタジアム大宮／9,527人
大宮 １-２ 京都
前半 １-２
後半 ０-０
得点者／大宮＝大前（31分PK） 京都＝R・ロペス（４分）、カイオ（10分）
【採点理由】
決勝点のカイオが文句なしのMOM。先制アシストの闘莉王は、終盤の守備を含めて高評価。PK献上の本多は、減点。大宮は、選手交代の効果が低く、石井監督を低評価。強引なシュートが多く精度を欠いたマテウスも厳しい評価になった。
【チーム採点】
大宮 ４
京都 5.5
【MAN OF THE MATCH】
カイオ（京都）
【大宮｜選手採点】
GK
22 笠原昂史 ５
DF
20 酒井宣福 5.5
２ 菊地光将 ５
50 畑尾大翔 ５（88分OUT）
６ 河面旺成 ５
MF
16 マテウス 4.5
15 大山啓輔 5.5
７ 三門雄大 ５（65分OUT）
８ 茨田陽生 ５（81分OUT）
FW
９ ロビン・シモヴィッチ ５
10 大前元紀 ５
交代出場
MF
17 横谷 繁 ５（65分IN）
MF
39 嶋田慎太郎 ―（81分IN）
FW
28 富山貴光 ―（88分IN）
監督
石井正忠 4.5
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 5.5
DF
４ 田中マルクス闘莉王 6.5
６ 本多勇喜 ５
15 染谷悠太 ６
17 牟田雄祐 ６
30 石櫃洋祐 ６
MF
14 仙頭啓矢 5.5（62分OUT）
41 金久保順 5.5（90＋４分OUT）
44 庄司悦大 5.5
FW
９ レンゾ・ロペス ６（86分OUT）
20 カイオ ７
交代出場
FW
13 岩崎悠人 ６（62分IN）
MF
８ 重廣卓也 ―（86分IN）
MF
22 小屋松知哉 ―（90＋４分IN）
監督
ジュロヴスキー 5.5