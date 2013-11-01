【J２採点】大宮１-２京都｜決勝点のカイオが文句なしのMOM！ 大宮は選手交代の効果が低く…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年10月30日

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京都は19位、大宮は７位に。

J２リーグ・39節
10月28日／16：04／NACK５スタジアム大宮／9,527人
大宮　１-２　京都
前半 １-２
後半 ０-０
得点者／大宮＝大前（31分PK）　京都＝R・ロペス（４分）、カイオ（10分）
 
【採点理由】
決勝点のカイオが文句なしのMOM。先制アシストの闘莉王は、終盤の守備を含めて高評価。PK献上の本多は、減点。大宮は、選手交代の効果が低く、石井監督を低評価。強引なシュートが多く精度を欠いたマテウスも厳しい評価になった。
 
【チーム採点】
大宮　４
京都　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
カイオ（京都）
 
【大宮｜選手採点】
GK
22　笠原昂史　５
 
DF
20　酒井宣福　5.5
２　菊地光将　５
50　畑尾大翔　５（88分OUT）
６　河面旺成　５
 
MF
16　マテウス　4.5
15　大山啓輔　5.5
７　三門雄大　５（65分OUT）
８　茨田陽生　５（81分OUT）
 
FW
９　ロビン・シモヴィッチ　５
10　大前元紀　５
 
交代出場
MF
17　横谷　繁　５（65分IN）
 
MF
39　嶋田慎太郎　―（81分IN）
 
FW
28　富山貴光　―（88分IN）
 
監督
石井正忠　4.5
 
 
【京都｜選手採点】
GK
21　清水圭介　5.5
 
DF
４　田中マルクス闘莉王　6.5
６　本多勇喜　５
15　染谷悠太　６
17　牟田雄祐　６
30　石櫃洋祐　６
 
MF
14　仙頭啓矢　5.5（62分OUT）
41　金久保順　5.5（90＋４分OUT）
44　庄司悦大　5.5
 
FW
９　レンゾ・ロペス　６（86分OUT）
20　カイオ　７
 
交代出場
FW
13　岩崎悠人　６（62分IN）
 
MF
８　重廣卓也　―（86分IN）
 
MF
22　小屋松知哉　―（90＋４分IN）
 
監督
ジュロヴスキー　5.5
 
関連ワード
J2
京都
大宮

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