【J２採点】大宮１-２京都｜決勝点のカイオが文句なしのMOM！ 大宮は選手交代の効果が低く…

J２リーグ・39節

10月28日／16：04／NACK５スタジアム大宮／9,527人

大宮 １-２ 京都

前半 １-２

後半 ０-０

得点者／大宮＝大前（31分PK） 京都＝R・ロペス（４分）、カイオ（10分）



【採点理由】

決勝点のカイオが文句なしのMOM。先制アシストの闘莉王は、終盤の守備を含めて高評価。PK献上の本多は、減点。大宮は、選手交代の効果が低く、石井監督を低評価。強引なシュートが多く精度を欠いたマテウスも厳しい評価になった。



【チーム採点】

大宮 ４

京都 5.5



【MAN OF THE MATCH】

カイオ（京都）



【大宮｜選手採点】

GK

22 笠原昂史 ５



DF

20 酒井宣福 5.5

２ 菊地光将 ５

50 畑尾大翔 ５（88分OUT）

６ 河面旺成 ５



MF

16 マテウス 4.5

15 大山啓輔 5.5

７ 三門雄大 ５（65分OUT）

８ 茨田陽生 ５（81分OUT）



FW

９ ロビン・シモヴィッチ ５

10 大前元紀 ５



交代出場

MF

17 横谷 繁 ５（65分IN）



MF

39 嶋田慎太郎 ―（81分IN）



FW

28 富山貴光 ―（88分IN）



監督

石井正忠 4.5





【京都｜選手採点】

GK

21 清水圭介 5.5



DF

４ 田中マルクス闘莉王 6.5

６ 本多勇喜 ５

15 染谷悠太 ６

17 牟田雄祐 ６

30 石櫃洋祐 ６



MF

14 仙頭啓矢 5.5（62分OUT）

41 金久保順 5.5（90＋４分OUT）

44 庄司悦大 5.5



FW

９ レンゾ・ロペス ６（86分OUT）

20 カイオ ７



交代出場

FW

13 岩崎悠人 ６（62分IN）



MF

８ 重廣卓也 ―（86分IN）



MF

22 小屋松知哉 ―（90＋４分IN）



監督

ジュロヴスキー 5.5

