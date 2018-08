株式会社アダストリアが展開するライフスタイル提案型ブランドの『niko and ... (ニコアンド)』が、2018年のJリーグ25周年を記念し、33クラブとコラボレーションしたオリジナルTシャツを8月24日(金)より販売する。 Jリーグが掲げる「わたしたちは地域社会の一部である」という考えのもと、地域との関係性を大切に街も人も元気になり成長するという理念に、『niko and ...』が賛同してコラボレーションが実現。それぞれのクラブの歴史や地域の繋がりからインスピレーションを受け、ユニホームとは異なり普段着として街でも使えるバラエティー豊かなTシャツがラインアップされた。 さらに、25周年を盛り上げるためスポーツ、音楽、ファッションを融合させたスペシャルムービーも制作。『niko and ...』のアンバサダーを務めるGAKU-MCが楽曲を提供し、自らも登場して応援している。

■オリジナルTシャツ展開クラブ

J1:北海道コンサドーレ札幌 、べカルタ仙台、鹿島アントラーズ、浦和レッズ、柏レイソル、FC東京、川崎フロンターレ、湘南ベルマーレ、清水エスパルス、ジュビロ磐田、名古屋グランパス、ガンバ大阪、セレッソ大阪、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島 、サガン鳥栖



J2:水戸ホーリーホック、栃木SC、大宮アルディージャ、ジェフユナイテッド千葉、東京ヴェルディ、FC町田ゼルビア、横浜FC、ヴァンフォーレ甲府、アルビレックス新潟、ツエーゲン金沢、FC岐阜、京都サンガF.C.、カマタマーレ讃岐、徳島ヴォルティス、愛媛FC、ロアッソ熊本、大分トリニータ



■詳細

販売開始日:J1は8月24日(niko and ...TOKYOでは8月23日に先行販売。名古屋グランパスのみ9月上旬)。J2は9月中旬

販売店舗:niko and ...TOKYO/niko and ...ららぽーとTOKYO-BAY/niko and ...ららぽーとエキスポシティ/[,st](ドットエスティ)

上記4店舗は全デザイン販売。その他の店舗は、各ご当地チームのデザインを販売。

価格:半袖2,900円(税抜)、長袖3,900円(税抜)