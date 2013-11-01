【J２採点】栃木１-１金沢｜MOMは同点PKを決めたマラニョン！ 試合は単調な展開に

J２リーグ・26節

７月29日／18：03／栃木県グリーンスタジアム／3,794人

栃木 １-１ 金沢

前半 １-１

後半 ０-０

得点者／栃木＝大黒（34分PK） 金沢＝マラニョン（42分PK）



【採点理由】

両チームとも得点はPKのみ。単調な展開が目立った試合で、MOMにはアウェーでの勝点獲得に貢献した金沢のマラニョンを選出。双方とも全体的に採点は伸びなかったが、動きの良さが目立った栃木の西谷和、福岡、金沢の恒田、清原らを高めの評価とした。



【チーム採点】

栃木 5.5

金沢 5.5



【MAN OF THE MATCH】

マラニョン（金沢）



【栃木│選手採点】

GK

１ 竹重安希彦 ６



DF

42 パウロン 5.5

19 服部康平 5.5

17 福岡将太 ６



MF

29 川田拳登 5.5

５ ヘニキ ６（80分OUT）

11 岡﨑建哉 5.5

24 和田達也 5.5（19分OUT）



FW

41 西谷優希 5.5（62分OUT）

９ 大黒将志 ６

14 西谷和希 ６



交代出場

DF

26 夛田凌輔 5.5（19分IN）



FW

37 浜下 瑛 ６（62分IN）



FW

25 ネイツ・ペチュニク ―（80分IN）



監督

横山雄次 5.5





【金沢│選手採点】

GK

23 白井裕人 ６



DF

13 石田峻真 5.5

39 庄司朋乃也 5.5

３ 作田裕次 ６

16 毛利駿也 5.5



MF

７ 清原翔平 ６

26 藤村慶太 5.5

33 梅鉢貴秀 5.5

17 加藤大樹 5.5（72分OUT）



FW

19 恒田裕暉 ６（89分OUT）

29 マラニョン ６（79分OUT）



交代出場

MF

10 宮崎幾笑 5.5（72分IN）



MF

14 金子昌広 ―（79分IN）



FW

９ 佐藤洸一 ―（89分IN）



監督

柳下正明 5.5





取材・文●桜井誠（下野新聞社）

