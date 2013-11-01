【J２採点】栃木１-１金沢｜MOMは同点PKを決めたマラニョン！ 試合は単調な展開に

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年07月31日

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栃木の西谷和、金沢の垣田らも高評価。

J２リーグ・26節
７月29日／18：03／栃木県グリーンスタジアム／3,794人
栃木　１-１　金沢
前半 １-１
後半 ０-０
得点者／栃木＝大黒（34分PK）　金沢＝マラニョン（42分PK）
 
【採点理由】
両チームとも得点はPKのみ。単調な展開が目立った試合で、MOMにはアウェーでの勝点獲得に貢献した金沢のマラニョンを選出。双方とも全体的に採点は伸びなかったが、動きの良さが目立った栃木の西谷和、福岡、金沢の恒田、清原らを高めの評価とした。
 
【チーム採点】
栃木　5.5
金沢　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
マラニョン（金沢）
 
【栃木│選手採点】
GK
１　竹重安希彦　６
 
DF
42　パウロン　5.5
19　服部康平　5.5
17　福岡将太　６
 
MF
29　川田拳登　5.5
５　ヘニキ　６（80分OUT）
11　岡﨑建哉　5.5
24　和田達也　5.5（19分OUT）
 
FW
41　西谷優希　5.5（62分OUT）
９　大黒将志　６
14　西谷和希　６
 
交代出場
DF
26　夛田凌輔　5.5（19分IN）
 
FW
37　浜下　瑛　６（62分IN）
 
FW
25　ネイツ・ペチュニク　―（80分IN）
 
監督
横山雄次　5.5
 
 
【金沢│選手採点】
GK
23　白井裕人　６
 
DF
13　石田峻真　5.5
39　庄司朋乃也　5.5
３　作田裕次　６
16　毛利駿也　5.5
 
MF
７　清原翔平　６
26　藤村慶太　5.5
33　梅鉢貴秀　5.5
17　加藤大樹　5.5（72分OUT）
 
FW
19　恒田裕暉　６（89分OUT）
29　マラニョン　６（79分OUT）
 
交代出場
MF
10　宮崎幾笑　5.5（72分IN）
 
MF
14　金子昌広　―（79分IN）
 
FW
９　佐藤洸一　―（89分IN）
 
監督
柳下正明　5.5
 
 
取材・文●桜井誠（下野新聞社）
 
関連ワード
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栃木
金沢

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