【J２採点】栃木１-１金沢｜MOMは同点PKを決めたマラニョン！ 試合は単調な展開に
カテゴリ：Jリーグ
2018年07月31日
栃木の西谷和、金沢の垣田らも高評価。
J２リーグ・26節
７月29日／18：03／栃木県グリーンスタジアム／3,794人
栃木 １-１ 金沢
前半 １-１
後半 ０-０
得点者／栃木＝大黒（34分PK） 金沢＝マラニョン（42分PK）
【採点理由】
両チームとも得点はPKのみ。単調な展開が目立った試合で、MOMにはアウェーでの勝点獲得に貢献した金沢のマラニョンを選出。双方とも全体的に採点は伸びなかったが、動きの良さが目立った栃木の西谷和、福岡、金沢の恒田、清原らを高めの評価とした。
【チーム採点】
栃木 5.5
金沢 5.5
【MAN OF THE MATCH】
マラニョン（金沢）
【栃木│選手採点】
GK
１ 竹重安希彦 ６
DF
42 パウロン 5.5
19 服部康平 5.5
17 福岡将太 ６
MF
29 川田拳登 5.5
５ ヘニキ ６（80分OUT）
11 岡﨑建哉 5.5
24 和田達也 5.5（19分OUT）
FW
41 西谷優希 5.5（62分OUT）
９ 大黒将志 ６
14 西谷和希 ６
交代出場
DF
26 夛田凌輔 5.5（19分IN）
FW
37 浜下 瑛 ６（62分IN）
FW
25 ネイツ・ペチュニク ―（80分IN）
監督
横山雄次 5.5
【金沢│選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
13 石田峻真 5.5
39 庄司朋乃也 5.5
３ 作田裕次 ６
16 毛利駿也 5.5
MF
７ 清原翔平 ６
26 藤村慶太 5.5
33 梅鉢貴秀 5.5
17 加藤大樹 5.5（72分OUT）
FW
19 恒田裕暉 ６（89分OUT）
29 マラニョン ６（79分OUT）
交代出場
MF
10 宮崎幾笑 5.5（72分IN）
MF
14 金子昌広 ―（79分IN）
FW
９ 佐藤洸一 ―（89分IN）
監督
柳下正明 5.5
取材・文●桜井誠（下野新聞社）
７月29日／18：03／栃木県グリーンスタジアム／3,794人
栃木 １-１ 金沢
前半 １-１
後半 ０-０
得点者／栃木＝大黒（34分PK） 金沢＝マラニョン（42分PK）
【採点理由】
両チームとも得点はPKのみ。単調な展開が目立った試合で、MOMにはアウェーでの勝点獲得に貢献した金沢のマラニョンを選出。双方とも全体的に採点は伸びなかったが、動きの良さが目立った栃木の西谷和、福岡、金沢の恒田、清原らを高めの評価とした。
【チーム採点】
栃木 5.5
金沢 5.5
【MAN OF THE MATCH】
マラニョン（金沢）
【栃木│選手採点】
GK
１ 竹重安希彦 ６
DF
42 パウロン 5.5
19 服部康平 5.5
17 福岡将太 ６
MF
29 川田拳登 5.5
５ ヘニキ ６（80分OUT）
11 岡﨑建哉 5.5
24 和田達也 5.5（19分OUT）
FW
41 西谷優希 5.5（62分OUT）
９ 大黒将志 ６
14 西谷和希 ６
交代出場
DF
26 夛田凌輔 5.5（19分IN）
FW
37 浜下 瑛 ６（62分IN）
FW
25 ネイツ・ペチュニク ―（80分IN）
監督
横山雄次 5.5
【金沢│選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
13 石田峻真 5.5
39 庄司朋乃也 5.5
３ 作田裕次 ６
16 毛利駿也 5.5
MF
７ 清原翔平 ６
26 藤村慶太 5.5
33 梅鉢貴秀 5.5
17 加藤大樹 5.5（72分OUT）
FW
19 恒田裕暉 ６（89分OUT）
29 マラニョン ６（79分OUT）
交代出場
MF
10 宮崎幾笑 5.5（72分IN）
MF
14 金子昌広 ―（79分IN）
FW
９ 佐藤洸一 ―（89分IN）
監督
柳下正明 5.5
取材・文●桜井誠（下野新聞社）
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