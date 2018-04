本田圭佑のツイートに賛否両論！「まずは感謝の言葉を」「有言実行を期待」「遅刻の言い訳に使える」…

日本代表の本田圭佑が4月10日、自身のツイッターを更新。ヴァイッド・ハリルホジッチ監督の解任を受けて発信したと思われるツイートが物議を醸している。





本田は、ハリルホジッチ監督の解任発表翌日となる10日の午前9時30分頃に「It's never too late.」(遅すぎることはない)と、英文のメッセージを発信。これにユーザーが様々な反応を示した。



すでに280件以上のコメントを集めているが、

「信じています。共に戦います」

「有言実行を期待してますよ!」

「賛成する、もっと早く解任があってもよかった」

などと、本田のメッセージに同調するコメントもあれば、一方では、

「いやいや、遅いやろ」

「普通に全ての判断が遅すぎる」

「It's too late」

と、解任は遅すぎたと反論するコメントも多かった。



また、今回のツイートが失意のハリルホジッチ監督に対して、思いやりがなかったとして、

「まず一言、ハリルさんへの感謝の気持ちを言ってほしかった」

「第一声がそれとは失望しました」

といった類のコメントも多数寄せられ、なかには「かっこいい遅刻の言い訳に使えそう」「遅いのは本田さんの足じゃないですかね」などと、ツイートを揶揄するコメントも。



監督交代劇に対する本田自身の見解を示した今回のツイートだが、賛否両論の議論はいまだに熱を帯び続けている。