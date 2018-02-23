【J２採点】栃木２-５山口｜山口の攻撃陣が躍動！ MOMは２得点のオナイウ
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月14日
５失点した栃木の守備陣は…。
J２リーグ・３節
３月11日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／4,681人
栃木 ２-５ 山口
前半 ０-３
後半 ２-２
得点者／栃木＝N・ペチュニク②（63分、67分） 山口＝小野瀬（16分）、高木（38分）、オナイウ②（45＋３分、88分PK）、大﨑（54分）
【採点理由】
少ないチャンスをゴールにつなげたオナイウ阿道、高木大輔ら山口の攻撃陣は総じて高い評価とした。一方、５失点した栃木の守備陣は低調だった。
【チーム採点】
栃木 ５
山口 6.5
【MAN OF THE MATCH】
オナイウ阿道（山口）
【栃木│選手採点】
GK
15 ジョニー・レオーニ ５
DF
27 久富良輔 ５
３ 西河翔吾 ５
30 田代雅也 ５
７ 菅 和範 ５（HT OUT）
MF
21 牛之濵拓 ６（78分OUT）
24 和田達也 ５
５ ヘニキ ５
14 西谷和希 5.5
FW
16 榊 翔太 5.5（HT OUT）
９ 大黒将志 ６
交代出場
DF
28 温井駿斗 5.5（HT IN）
FW
25 ネイツ・ペチュニク 6.5（HT IN）
MF
37 浜下 瑛 ―（78分IN）
監督
横山雄次 ５
【山口│選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 6.5
DF
６ 前 貴之 6.5
３ 渡辺広大 ６
２ 坪井慶介 ６
16 瀬川和樹 ６（HT OUT）
８ 小野瀬康介 6.5
MF
29 三幸秀稔 6.5
５ 佐藤健太郎 6.5
７ 大﨑淳矢 6.5（57分OUT）
FW
19 オナイウ阿道 ７
18 高木大輔 6.5（87分OUT）
交代出場
DF
21 廣木雄磨 5.5（HT IN）
DF
４ 福元洋平 ５（57分IN）
FW
24 山下敬大 ―（87分IN）
監督
霜田正浩 6.5
取材・文●桜井 誠（下野新聞社）
３月11日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／4,681人
栃木 ２-５ 山口
前半 ０-３
後半 ２-２
得点者／栃木＝N・ペチュニク②（63分、67分） 山口＝小野瀬（16分）、高木（38分）、オナイウ②（45＋３分、88分PK）、大﨑（54分）
【採点理由】
少ないチャンスをゴールにつなげたオナイウ阿道、高木大輔ら山口の攻撃陣は総じて高い評価とした。一方、５失点した栃木の守備陣は低調だった。
【チーム採点】
栃木 ５
山口 6.5
【MAN OF THE MATCH】
オナイウ阿道（山口）
【栃木│選手採点】
GK
15 ジョニー・レオーニ ５
DF
27 久富良輔 ５
３ 西河翔吾 ５
30 田代雅也 ５
７ 菅 和範 ５（HT OUT）
MF
21 牛之濵拓 ６（78分OUT）
24 和田達也 ５
５ ヘニキ ５
14 西谷和希 5.5
FW
16 榊 翔太 5.5（HT OUT）
９ 大黒将志 ６
交代出場
DF
28 温井駿斗 5.5（HT IN）
FW
25 ネイツ・ペチュニク 6.5（HT IN）
MF
37 浜下 瑛 ―（78分IN）
監督
横山雄次 ５
【山口│選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 6.5
DF
６ 前 貴之 6.5
３ 渡辺広大 ６
２ 坪井慶介 ６
16 瀬川和樹 ６（HT OUT）
８ 小野瀬康介 6.5
MF
29 三幸秀稔 6.5
５ 佐藤健太郎 6.5
７ 大﨑淳矢 6.5（57分OUT）
FW
19 オナイウ阿道 ７
18 高木大輔 6.5（87分OUT）
交代出場
DF
21 廣木雄磨 5.5（HT IN）
DF
４ 福元洋平 ５（57分IN）
FW
24 山下敬大 ―（87分IN）
監督
霜田正浩 6.5
取材・文●桜井 誠（下野新聞社）