【J２採点】栃木２-５山口｜山口の攻撃陣が躍動！ MOMは２得点のオナイウ

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年03月14日

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５失点した栃木の守備陣は…。

J２リーグ・３節
３月11日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／4,681人
栃木　２-５　山口
前半　０-３
後半　２-２
得点者／栃木＝N・ペチュニク②（63分、67分）　山口＝小野瀬（16分）、高木（38分）、オナイウ②（45＋３分、88分PK）、大﨑（54分）
 
【採点理由】
少ないチャンスをゴールにつなげたオナイウ阿道、高木大輔ら山口の攻撃陣は総じて高い評価とした。一方、５失点した栃木の守備陣は低調だった。
 
【チーム採点】
栃木　５
山口　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
オナイウ阿道（山口）
 
【栃木│選手採点】
GK
15　ジョニー・レオーニ　５
 
DF
27　久富良輔　５
３　西河翔吾　５
30　田代雅也　５
７　菅　和範　５（HT OUT）
 
MF
21　牛之濵拓　６（78分OUT）
24　和田達也　５
５　ヘニキ　５
14　西谷和希　5.5
 
FW
16　榊　翔太　5.5（HT OUT）
９　大黒将志　６
 
交代出場
DF
28　温井駿斗　5.5（HT IN）
 
FW
25　ネイツ・ペチュニク　6.5（HT IN）
 
MF
37　浜下　瑛　―（78分IN）
 
監督
横山雄次　５
 
 
【山口│選手採点】
GK
44　藤嶋栄介　6.5
 
DF
６　前　貴之　6.5
３　渡辺広大　６
２　坪井慶介　６
16　瀬川和樹　６（HT OUT）
８　小野瀬康介　6.5
 
MF
29　三幸秀稔　6.5
５　佐藤健太郎　6.5
７　大﨑淳矢　6.5（57分OUT）
 
FW
19　オナイウ阿道　７
18　高木大輔　6.5（87分OUT）
 
交代出場
DF
21　廣木雄磨　5.5（HT IN）
 
DF
４　福元洋平　５（57分IN）
 
FW
24　山下敬大　―（87分IN）
 
監督
霜田正浩　6.5
 
取材・文●桜井 誠（下野新聞社）
 
関連ワード
J2
山口

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