【J２採点】栃木２-５山口｜山口の攻撃陣が躍動！ MOMは２得点のオナイウ

J２リーグ・３節

３月11日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／4,681人

栃木 ２-５ 山口

前半 ０-３

後半 ２-２

得点者／栃木＝N・ペチュニク②（63分、67分） 山口＝小野瀬（16分）、高木（38分）、オナイウ②（45＋３分、88分PK）、大﨑（54分）



【採点理由】

少ないチャンスをゴールにつなげたオナイウ阿道、高木大輔ら山口の攻撃陣は総じて高い評価とした。一方、５失点した栃木の守備陣は低調だった。



【チーム採点】

栃木 ５

山口 6.5



【MAN OF THE MATCH】

オナイウ阿道（山口）



【栃木│選手採点】

GK

15 ジョニー・レオーニ ５



DF

27 久富良輔 ５

３ 西河翔吾 ５

30 田代雅也 ５

７ 菅 和範 ５（HT OUT）



MF

21 牛之濵拓 ６（78分OUT）

24 和田達也 ５

５ ヘニキ ５

14 西谷和希 5.5



FW

16 榊 翔太 5.5（HT OUT）

９ 大黒将志 ６



交代出場

DF

28 温井駿斗 5.5（HT IN）



FW

25 ネイツ・ペチュニク 6.5（HT IN）



MF

37 浜下 瑛 ―（78分IN）



監督

横山雄次 ５





【山口│選手採点】

GK

44 藤嶋栄介 6.5



DF

６ 前 貴之 6.5

３ 渡辺広大 ６

２ 坪井慶介 ６

16 瀬川和樹 ６（HT OUT）

８ 小野瀬康介 6.5



MF

29 三幸秀稔 6.5

５ 佐藤健太郎 6.5

７ 大﨑淳矢 6.5（57分OUT）



FW

19 オナイウ阿道 ７

18 高木大輔 6.5（87分OUT）



交代出場

DF

21 廣木雄磨 5.5（HT IN）



DF

４ 福元洋平 ５（57分IN）



FW

24 山下敬大 ―（87分IN）



監督

霜田正浩 6.5



取材・文●桜井 誠（下野新聞社）

