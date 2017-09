【J１採点＆寸評】川崎 ３-０ 横浜｜大島など主役３人が揃い踏み！ デゲネクは全失点に絡む…

[J1リーグ25節]川崎3-0横浜/9月9日/等々力



【チーム採点・寸評】

川崎 6.5

前半からリズミカルにボールを回し主導権を握る。カウンターへのケアも万全で試合をコントロールした。相手のミスがあったにせよ3ゴールを奪ったうえ、無失点で終えた点も評価したい。



GK

1 チョン・ソンリョン 6

38分にはH・ヴィエイラらの至近距離からのシュートをセーブ。ピンチが少なかったなか、集中力を保ち続けた。



DF

18 エウシーニョ 6.5

パスがズレるシーンはあったが、高い位置を保ち横浜守備陣の注意を引きつけた。心配された守備面でもマルティノスに仕事をさせず。粘り強く守り切った。



3 奈良竜樹 6.5

H・ヴィエイラの動きに目を光らせ、自由を奪った。後半は相手のクロスをよく撥ね返した。無失点勝利の立役者と言って良いだろう。



5 谷口彰悟 6

奈良とともに固い牙城を築く。味方とのマークの受け渡しもスムーズで、カバーリングも的確だった。



7 車屋紳太郎 6

攻め上がった時のクロス精度には課題を残すも、ディフェンス面では穴を空けず。齋藤、マルティノスとマッチアップの相手が頻繁に変わるなか、冷静に対処した。



MF

21 エドゥアルド・ネット 6.5

攻撃のタクトを振った大島を後方でサポート。リズム良く縦パスを入れ、攻撃を加速させた。そして57分には激しい寄せから小林にボールをつなぎ、貴重な追加点を演出した。



MAN OF THE MATCH

10 大島僚太 7.5(78分OUT)

相手のクリアボールをダイレクトで蹴り込んで先制ゴールをゲット! セカンドボールへの反応も抜群で、横浜が狙いとしたカウンターを何度も阻む。攻守に出色のパフォーマンスだった。



14 中村憲剛 6.5(84分OUT)

開始3分に強烈なミドルを放つなど積極性が光った。球離れも良く、家長、阿部、大島らとの連係からチャンスを演出。家長のゴールもアシストした。



8 阿部浩之 6

21分と43分にビッグチャンスを迎えるも決め切れず。それでも前線からの献身的なプレッシングでチームを助けた。先制点も彼のクロスが起点だった。



41 家長昭博 6.5

中央、左右と自由に動き回り、ボールを引き出した。75分には中村からのスルーパスを受けて落ち着いてチーム3点目を奪取。ここ最近の好調ぶりをこの試合でも示した。