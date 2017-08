【セリエA】決定した移籍一覧（８月５日更新）。インテルが中盤のクオリティーアップに成功

ミランがレオナルド・ボヌッチの引き抜きに成功し、そのボヌッチを奪われたユベントスがフェデリコ・ベルナルデスキを獲得。ビッグディールの成立に沸いた7月下旬とは打って変わり、8月に突入して以降、トップクラブはその大半が地味な動きに終始している。



唯一、即戦力を迎えたのがインテルで、ボルハ・バレロに続いてフィオレンティーナからマティアス・ベシーノを獲得。ルチアーノ・スパレッティ新監督が熱望していたラジャ・ナインゴラン(ローマ)の獲得は叶わず、次善の策とはいえ、攻守に貢献できるこのウルグアイ代表MFの加入により中盤のクオリティーアップが期待できそうだ。



そのインテルは、さらにニースの攻撃的な左サイドバック、ダウベールとの契約が間近に迫るうえ、イバン・ペリシッチの移籍が現実味を増してきた左ウイングの後釜確保にも動いている(ドルトムントのエムレ・モル、ラツィオのケイタ・バルデ・ディアオ、サッスオーロのドメニコ・ベラルディなどがターゲット)。



同様に、ここまでセリエAの移籍市場の話題をいわば独占してきたミラン、ユベントスも強化課題をすべてクリアしたわけではなく、マーケット終盤戦に大きな話題を提供しても不思議はない。



なお、セリエAでここまでに決まった夏の移籍は以下の通りだ。



■ユベントス(16-17シーズン優勝)

獲得

GK ヴォイチェフ・シュチェスニー(←[アーセナル]←ローマ/移籍金1220万€)

DF マッティア・デ・シリオ(←ミラン/1200万€)

MF フェデリコ・ベルナルデスキ(←フィオレンティーナ/移籍金4000万€) NEW

MF ロドリゴ・ベンタンクール(←ボカ/移籍金1050万€)

FW ドグラス・コスタ(←バイエルン/レンタル)



放出

GK ネト(→バレンシア/700万€)

GK エミル・アウデーロ(→ヴェネツィア/レンタル)

DF レオナルド・ボヌッチ(→ミラン/移籍金4200万€)

DF フェデリコ・マッティエッロ(→スパル/レンタル)

DF ダニエウ・アウベス(→パリSG/移籍金ゼロ)

DF パオロ・デ・チェリエ(→未定)



■ローマ(16-17シーズン2位)

獲得

DF リック・カルスドルプ(←フェイエノールト/移籍金1400万€)

DF エクトル・モレーノ(←PSV/移籍金570万€)

DF アレクサンダル・コラロフ(←マンチェスター・C/移籍金500万€)

MF ジェンギズ・ウンデル(←バシャクシェヒル/移籍金1340万€)

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ(←サッスオーロ/移籍金1000万€)

MF フランチェスコ・カッサタ(←[ユベントス]←アスコリ/移籍金700万€) NEW

MF レザン・コルル(←ブレンビー/移籍金60万€) NEW

MF マキシム・ゴナロン(←リヨン/移籍金500万€)

FW グレゴワール・ドゥフレル(←サッスオーロ/レンタル)



放出

DF アントニオ・リュディガー(→チェルシー/移籍金3500万€)

DF マリオ・ルイ(→ナポリ/レンタル)

MF レアンドロ・パレデス(→ゼニト/移籍金2300万€)

FW モハメド・サラー(→リバプール/移籍金4200万€)

FW フランチェスコ・トッティ(→引退)



■ナポリ(16-17シーズン3位)

獲得

DF マリオ・ルイ(←ローマ/レンタル)

MF アダム・ウナス(←ボルドー/移籍金1000万€)



放出

なし



■アタランタ(16-17シーズン4位)

獲得

DF ティモシー・カスターニュ(←ヘンク/移籍金600万€)

DF ホセ・ルイス・パロミノ(←ルドゴレツ/移籍金400万€)

DF ファビオ・エグエルフィ(←[インテル]←プロ・ヴェルチェッリ/移籍金150万€)

DF ロビン・ゴセンス(←ヘラクレス/移籍金90万€)

MF マッテオ・ペッシーナ(←[ミラン]←コモ/移籍金100万€)

MF ジョアン・シュミット(←サンパウロ/移籍金ゼロ)

MF ニコラス・ハース(←ルツェルン/移籍金ゼロ)

FW ヨシプ・イリチッチ(←フィオレンティーナ/移籍金550万€)

FW アンドレアス・コーネリウス(←コペンハーゲン/移籍金350万€)

FW ルカ・ヴィード(←[ミラン]←チッタデッラ/移籍金不明)

FW リッカルド・オルソリーニ(←[ユベントス]←アスコリ/レンタル)



放出

DF アンドレア・コンティ(→ミラン/移籍金2500万€)

MF フランク・ケシエ(→ミラン/レンタル*)

MF ダビデ・アガッツィ(→フォッジャ/レンタル)

MF ジューリオ・ミリアッチョ(→引退)

MF クリスティアン・ライモンディ(→引退)

FW マルコ・ダレッサンドロ(→ベッドネベント/レンタル)

FW ブライアン・カベサス(→パナシナイコス/レンタル)

FW アルベルト・パロスキ(→スパル/レンタル)

*=買い取り義務付きのレンタル(移籍金総額2800万€)



■ラツィオ(16-17シーズン5位)

獲得

DF アダム・マルシッチ(←オーステンデ/移籍金650万€)

MF ルーカス・レイバ(←リバプール/移籍金570万€)

MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ(←カリアリ/移籍金ゼロ) NEW

FW フェリペ・カイセド(←エスパニョール/250万€) NEW



放出

MF ルーカス・ビグリア(→ミラン/移籍金1700万€)



■ミラン(16-17シーズン6位)

獲得

GK アントニオ・ドンナルンマ(←アステラス/150万€)

DF レオナルド・ボヌッチ(←ユベントス/4200万€)

DF アンドレア・コンティ(←アタランタ/移籍金2500万€)

DF マテオ・ムサッキオ(←ビジャレアル/移籍金1800万€)

DF リカルド・ロドリゲス(←ヴォルフスブルク/移籍金1800万€)

MF ハカン・チャルハノール(←レバークーゼン/移籍金2200万€)

MF ルーカス・ビグリア(←ラツィオ/移籍金1700万€)

MF フランク・ケシエ(←アタランタ/レンタル*)

FW アンドレ・シウバ(←ポルト/移籍金3800万€)

FW ファビオ・ボリーニ(←サンダーランド/レンタル*)

*=買い取り義務付きのレンタル(ケシエは移籍金総額2800万€)



放出

DF マッティア・デ・シリオ(→ユベントス/移籍金1200万€)

DF リオネル・バンジョーニ(→モンテレイ/移籍金170万€)

MF ユライ・クツカ(→トラブゾンスポル/移籍金500万€)

MF 本田圭佑(→パチューカ/移籍金ゼロ)

MF アンドレア・ポーリ(→ボローニャ/移籍金ゼロ)

MF アンドレア・ベルトラッチ(→ジェノア/レンタル)

FW ジャンルカ・ラパドゥーラ(→ジェノア/レンタル*)

*=買い取り義務付きのレンタル(移籍金総額1300万€)



■インテル(16-17シーズン7位)

獲得

GK ダニエル・パデッリ(←トリノ/移籍金ゼロ)

MF マティアス・ベシーノ(←フィオレンティーナ/移籍金2400万€) NEW

DF ミラン・シュクリニアル(←サンプドリア/移籍金1800万€)

MF ボルハ・バレロ(←フィオレンティーナ/移籍金550万€)



放出

GK ファン・パブロ・カリーソ(→モンテレイ/移籍金ゼロ)

GK アンドレイ・ラドゥ(→アベッリーノ/レンタル)

DF マルコ・アンドレオッリ(→カリアリ/移籍金ゼロ)

MF エベル・バネガ(→セビージャ/移籍金900万€)

FW ロドリゴ・パラシオ(→未定)



■フィオレンティーナ(16-17シーズン8位)

獲得

DF ヴィトール・ウーゴ(←パルメイラス/移籍金800万€)

DF ニコラ・ミレンコビッチ(←パルチザン/移籍金510万€)

DF ブルーノ・ガスパール(←ギマラエス/移籍金400万€)

MF ジョルダン・ヴェルトゥ(←[アストン・ビラ]←サンテティエンヌ/移籍金700万€) NEW

FW ラフィク・ゼフニーニ(←オッド/移籍金150万€)



放出

GK チプリアン・タタルシャヌ(→ナント/移籍金250万€) NEW

DF フルボイエ・ミリッチ(→オリンピアコス/移籍金不明)

DF ゴンサロ・ロドリゲス(→サン・ロレンソ/移籍金ゼロ)

MF フェデリコ・ベルナルデスキ(→ユベントス/移籍金4000万€) NEW

MF マティアス・ベシーノ(→インテル/移籍金2400万€) NEW

MF ボルハ・バレロ(→インテル/移籍金550万€)

FW ヨシプ・イリチッチ(→アタランタ/移籍金550万€)



■トリノ(16-17シーズン9位)

獲得

GK サルバトーレ・シリグ(←[パリSG]←オサスナ/移籍金ゼロ)

DF リャンコ(←サンパウロ/移籍金590万€)

FW アレックス・ベレンゲル(←オサスナ/移籍金550万€)



放出

GK ダニエレ・パデッリ(→インテル/移籍金ゼロ)

DF アルリンド・アイェティ(→クロトーネ/レンタル) NEW

DF カルラン(→APOEL/レンタル)



■サンプドリア(16-17シーズン10位)

獲得

DF ニコラ・ムッルー(←カリアリ/移籍金700万€)

DF ジャンマルコ・フェラーリ(←[サッスオーロ]←クロトーネ/レンタル) NEW

DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ(←ミランU-19/移籍金ゼロ)

MF ガストン・ラミレス(←ミドルスブラ/移籍金900万€) NEW

MF イバン・ヴイチッチ(←ハイドゥク・スプリト/移籍金ゼロ)

FW ジャンルカ・カプラーリ(←[インテル]←ペスカーラ/移籍金1500万€)

FW ダビド・コブナツキ(←レフ・ポズナン/移籍金400万€)



放出

GK ウラディミロ・ファルコーネ(→バッサーノ/レンタル)

DF ミラン・シュクリニアル(→インテル/100万€)

MF ブルーノ・フェルナンデス(→スポルティング/移籍金850万€)

MF ルカ・チガリーニ(→カリアリ/移籍金ゼロ)

MF アンジェロ・パロンボ(→引退)

FW ルイス・ムリエル(→セビージャ/移籍金2000万€)

FW アンテ・ブディミール(→クロトーネ/レンタル*)

*買い取り義務付きのレンタル