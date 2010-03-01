【FC東京】韓国代表DFのチャン・ヒョンスが広州富力から完全移籍で加入

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年07月12日

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約３年６か月ぶりに古巣へ復帰。

FC東京に復帰したチャン・ヒョンス。写真：サッカーダイジェスト

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　2017年７月12日、FC東京は中国の広州富力からチャン・ヒョンスを完全移籍で獲得。本人は古巣への復帰を次のようにコメントしている。

「3年6ヶ月ぶりに帰ってくることができました。こうして再びFC東京のチームの一員となることができて、本当にうれしく、幸せです。最高のファン・サポーターの前で、最高のチーム、最高の選手たちと一緒にサッカーができる喜びを感じています。FC東京が優勝できるよう最善を尽くしたいと思います。熱いご声援をよろしくお願いします」
 

【チャン・ヒョンス　プロフィール】
ポジション：DF
背番号：14
生年月日：1991年9月28日
出身：大韓民国
身長/体重：187cm/77kg
血液型：B型
経歴：
2007-2010.3　 　 慶熙高等学校(大韓民国)
2010.4-2012.2　  延世大学(大韓民国)
2012.2-2014.2　  FC東京
2014.2-2017.6  　広州富力足球倶楽部(中国)


代表歴：
2009年 U-18韓国代表
2010年 U-19韓国代表
2011年 U-20韓国代表(FIFA U-20ワールドカップコロンビア大会 ベスト16)
2011年 U-22韓国代表
2012年 U-23韓国代表
2013年 韓国代表(FIFAワールドカップアジア最終予選 出場、東アジアカップ 3位)
2014年 U-23韓国代表(アジア競技大会 優勝)
2015年 韓国代表(AFCアジアカップ 準優勝、東アジアカップ 優勝、FIFAワールドカップアジア2次予選 出場)
2016年 U-23韓国代表※オーバーエイジ枠(リオデジャネイロオリンピック出場 ベスト16)、韓国代表(FIFAワールドカップアジア最終予選 出場)
2017年 韓国代表(FIFAワールドカップアジア最終予選 出場)
 

出場記録(2017年7月12日現在/国内クラブ所属時のみ)
2012年 FC東京
J1リーグ戦14試合出場2得点/ACL5試合出場0得点
2013年 FC東京
J1リーグ戦26試合出場2得点/カップ戦2試合出場0得点/天皇杯3試合出場0得点
＜通算＞
J1リーグ戦40試合出場4得点
カップ戦2試合出場0得点
天皇杯3試合出場0得点
ACL5試合出場0得点


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