【プレミアリーグ】決定した移籍一覧（７月４日更新）。エバートンが注目株をダブル獲得！

プレミアリーグで積極的な動きを見せているのがボーンマスだ。FWに２シーズン連続で15ゴールを挙げているイングランド代表のジャーメイン・デフォーを迎えると、DFラインにはCBのネイサン・アケーをクラブ史上最高額の移籍金2280万ユーロ（約27億3600万円）でチェルシーから獲得したのだ。



すでに加入を決めていたGKアスミール・ベゴビッチを含めると、すでに３人の即戦力を加えており、大きな戦力アップを実現している。



同じく大きな動きを見せたのがエバートンだ。現地時間７月３日、レアル・マドリーやセビージャ、トッテナムなども狙っていたバルセロナ出身のFWサンドロ・ラミレスを600万ユーロ（約７億2000万円）、古巣マンチェスター・Uへの復帰やリバプール行きも噂されていた注目DFマイケル・キーンを2850万ユーロ（約34億2000万円）でダブル獲得している。



同じくCBを強化したのがサウサンプトン。レフ・ポズナンからポーランドU-21代表のヤン・ベドナレクを移籍金600万ユーロ（約７億2000万円）で獲得している。メガクラブがこぞって興味を示すフィルジル・ファン・ダイクの退団を見据えた動きとも現地メディアでは伝えられているが、はたして？



そのサウサンプトンから、ジェイ・ロドリゲスを加えたのがウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンだ。また、契約満了に伴いマンチェスター・シティから退団が決まっていたGKウィリー・カバジェロの新天地も決定。ベゴビッチを放出したチェルシーが、ティボー・クルトワのバックアッパーとしてベテラン守護神に白羽の矢を立てた格好だ。



プレミアリーグでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。



■チェルシー（16-17シーズン優勝）

獲得

ウィリー・カバジェロ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金０€） NEW！



放出

GK アスミール・ベゴビッチ（→ボーンマス／移籍金1150万€）

DF ジョン・テリー（→アストン・ビラ／移籍金ゼロ）

DF ネイサン・アケー（→ボーンマス／移籍金2280万€）



■トッテナム（16-17シーズン２位）

獲得

なし



放出

なし



■マンチェスター・シティ（16-17シーズン３位）

獲得

GK エデルソン（←ベンフィカ／移籍金4000万€）

MF ベルナルド・シウバ（←モナコ／移籍金5000万€）



放出

GK ウィリー・カバジェロ（→チェルシー／移籍金ゼロ）

DF パブロ・サバレタ（→ウェストハム／移籍金ゼロ）

DF バカリ・サーニャ（→未定）

DF ガエル・クリシ（→未定）

MF ヘスス・ナバス（→未定）



■リバプール（16-17シーズン４位）

獲得

MF モハメド・サラー（←ローマ／移籍金4200万€）

FW ドミニク・ソランキ（←チェルシー／移籍金０€）



放出

GK アレックス・マニンガー（→引退）



■アーセナル（16-17シーズン５位）

獲得

DF セアド・コラシナツ（←シャルケ／移籍金ゼロ）



放出

FW ヤヤ・サノゴ（→未定）



■マンチェスター・ユナイテッド（16-17シーズン６位）

獲得

DF ヴィクトル・リンデロフ（←ベンフィカ／移籍金3500万€）



放出

FW ズラタン・イブラヒモビッチ（→未定）



■エバートン（16-17シーズン７位）

獲得

GK ジョーダン・ピックフォード（←サンダーランド／移籍金2850万€）

DF マイケル・キーン（←バーンリー／移籍金2850万€） NEW！

MF ダフィ・クラーセン（←アヤックス／移籍金2700万€）

FW サンドロ・ラミレス（←マラガ／移籍金600万€） NEW！



放出

FW アルナ・コネ（→未定）

FW コナー・マカレニー（→未定）



■サウサンプトン（16-17シーズン８位）

獲得

DF ヤン・ベドナレク（←レフ・ポズナン＝POR／移籍金600万€） NEW！



放出

DF マルティン・カセレス（→未定）

DF クコ・マルティナ（→未定）

MF ロイド・イスグローブ（→未定）

FW ジェイ・ロドリゲス（→WBA／移籍金1370万€）



■ボーンマス（16-17シーズン９位）

獲得

GK アスミール・ベゴビッチ（←チェルシー／移籍金1150万€）

DF ネイサン・アケー（←ボーンマス／移籍金2280万€） NEW！

FW ジャーメイン・デフォー（←サンダーランド／移籍金ゼロ） NEW！



放出

なし



■ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（16-17シーズン10位）

獲得

FW ジェイ・ロドリゲス（←サウサンプトン／移籍金1370万€） NEW！



放出

GK ジャック・ローズ（→未定）

MF ダレン・フレッチャー（→ストーク／移籍金ゼロ）



■ウェストハム（16-17シーズン11位）

獲得

パブロ・サバレタ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金０€）



放出

DF ホーバル・ノルベイト（→ホッフェンハイム／移籍金700万€）

DF アルバロ・アルベロア（→引退）





■レスター（16-17シーズン12位）

獲得

DF ハリー・マグワイア（←ハル／移籍金1370万€）



放出

DF マルチン・ヴァシレフスキ（→未定）

MF マイケル・ケイン（→未定）



■ストーク（16-17シーズン13位）

獲得

ダレン・フレッチャー（←WBA／移籍金０€）



放出

GK シェイ・ギブン（→未定）

GK ダニエル・ベヒマン（→未定）

DF ブルーノ・マルティンス・インディ（→ポルト／レンタル終了）



■クリスタル・パレス（16-17シーズン14位）

獲得

なし



放出

DF エゼキエル・フライヤーズ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）

MF マテュー・フラミニ（→未定）

FW ケシ・アッピアー（→ウインブルドン／移籍金ゼロ）

FW フレイザー・キャンベル（→未定）

FW ジョナサン・ベンテケ（→未定）



■スウォンジー（16-17シーズン15位）

獲得

GK エルウィン・ムルダー（←ヘーレンフェーン／移籍金ゼロ） NEW！



放出

GK ゲアハルト・トレメル（→未定）



■バーンリー（16-17シーズン16位）

獲得

なし



放出

DF マイケル・キーン（→エバートン／移籍金2850万€）

MF ジョーイ・バートン（→未定）

MF マイケル・カイトリー（→未定）



■ワトフォード（16-17シーズン17位）

獲得

DF ホルヘ・セグラ（←エンビガド＝COL／移籍金ゼロ）

MF ウィル・ヒューズ（←ダービー／移籍金910万€）



放出

GK レネ・ギルマーティン（→未定）

DF ファン・カミーロ・スニガ（→ナポリ／レンタル終了）

FW エムバイ・ニアング（→ミラン／レンタル終了）



■ニューカッスル（16-17シーズン２部１位）

獲得

なし



放出

なし



■ブライトン（16-17シーズン２部２位）

獲得

GK マシュー・ライアン（←［バレンシア]←ヘンク／移籍金600万€）

MF パスカル・グロス（←インゴルシュタット／移籍金300万€）



放出

GK デイビッド・ストックデイル（→バーミンガム／移籍金200万€）

GK キャスパー・アンケルグレン（→引退）

DF ヴェーガルド・フォレン（→未定）



■ハッダーズフィールド（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格

獲得

FW ロラン・ドゥポワトル（←ポルト／移籍金500万€）



放出

なし





※レンタル復帰は除く。［］＝レンタル元

