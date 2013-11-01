【J２採点】金沢×山口｜宮崎のプロ初ゴールが決勝点に！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年06月23日

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好守を見せた守護神・白井も高く評価。

J２リーグ・19節
６月17日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／4,283人
金沢　３-　山口
前半　２-１
後半　１-１
得点者／金沢＝オウンゴール、中美（31分）、宮崎（71分）　山口＝小塚（41分）、岸田（70分）
 
【採点理由】
同点とされた直後、自身のプロ初ゴールでチームに勝利をもたらした宮崎をMOMに選出。好守を見せたGK白井も高く評価した。山口はチャンスを多く作るも、決め切れなかった。
 
【チーム採点】
金沢　６
山口　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
宮崎幾笑（金沢）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　6.5
 
DF
28　石田崚真　６
３　作田裕次　5.5
５　太田康介　5.5
15　宮崎幾笑　6.5　 MAN OF THE MATCH
 
MF
11　杉浦恭平　６
４  小柳達司　5.5
６  大橋尚志　5.5（90＋１分OUT）
10　中美慶哉　6.5
 
FW
９  佐藤洸一　６（81分OUT）　
24  大槻優平　5.5（HT OUT）
 
交代出場
DF
18  野田紘史　5.5（HT IN）
 
MF
７　秋葉勝　　－（90＋１分IN）
 
MF
19  垣田裕暉　–（81分IN）
 
監督
柳下正明　６
 
【山口｜選手採点】
GK
33　山田元気　5.5
 
DF
21　廣木雄磨　5.5
４　福元洋平　5.5
３　渡辺広大　５
６　前　貴之　５（81分OUT）
MF
29　三幸秀稔　６
５　佐藤健太郎　5.5
15　池上丈二　5.5（65分OUT）
８　小野瀬康介　5.5
40　小塚和季　６（81分OUT）
FW
９　岸田和人　６
 
交代出場
MF
14　高柳一誠　5.5（65分 IN）
 
MF
20  清水丈瑠  －（81分IN）
 
FW
13　米澤令衣　－（81分IN）
 
監督
カルロス・マジョール　5.5
 

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