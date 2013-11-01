【J２採点】金沢×山口｜宮崎のプロ初ゴールが決勝点に！
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月23日
好守を見せた守護神・白井も高く評価。
J２リーグ・19節
６月17日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／4,283人
金沢 ３-２ 山口
前半 ２-１
後半 １-１
得点者／金沢＝オウンゴール、中美（31分）、宮崎（71分） 山口＝小塚（41分）、岸田（70分）
【採点理由】
同点とされた直後、自身のプロ初ゴールでチームに勝利をもたらした宮崎をMOMに選出。好守を見せたGK白井も高く評価した。山口はチャンスを多く作るも、決め切れなかった。
【チーム採点】
金沢 ６
山口 5.5
【MAN OF THE MATCH】
宮崎幾笑（金沢）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 6.5
DF
28 石田崚真 ６
３ 作田裕次 5.5
５ 太田康介 5.5
15 宮崎幾笑 6.5 MAN OF THE MATCH
MF
11 杉浦恭平 ６
４ 小柳達司 5.5
６ 大橋尚志 5.5（90＋１分OUT）
10 中美慶哉 6.5
FW
９ 佐藤洸一 ６（81分OUT）
24 大槻優平 5.5（HT OUT）
交代出場
DF
18 野田紘史 5.5（HT IN）
MF
７ 秋葉勝 －（90＋１分IN）
MF
19 垣田裕暉 –（81分IN）
監督
柳下正明 ６
【山口｜選手採点】
GK
33 山田元気 5.5
DF
21 廣木雄磨 5.5
４ 福元洋平 5.5
３ 渡辺広大 ５
６ 前 貴之 ５（81分OUT）
MF
29 三幸秀稔 ６
５ 佐藤健太郎 5.5
15 池上丈二 5.5（65分OUT）
８ 小野瀬康介 5.5
40 小塚和季 ６（81分OUT）
FW
９ 岸田和人 ６
交代出場
MF
14 高柳一誠 5.5（65分 IN）
MF
20 清水丈瑠 －（81分IN）
FW
13 米澤令衣 －（81分IN）
監督
カルロス・マジョール 5.5
６月17日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／4,283人
金沢 ３-２ 山口
前半 ２-１
後半 １-１
得点者／金沢＝オウンゴール、中美（31分）、宮崎（71分） 山口＝小塚（41分）、岸田（70分）
【採点理由】
同点とされた直後、自身のプロ初ゴールでチームに勝利をもたらした宮崎をMOMに選出。好守を見せたGK白井も高く評価した。山口はチャンスを多く作るも、決め切れなかった。
【チーム採点】
金沢 ６
山口 5.5
【MAN OF THE MATCH】
宮崎幾笑（金沢）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 6.5
DF
28 石田崚真 ６
３ 作田裕次 5.5
５ 太田康介 5.5
15 宮崎幾笑 6.5 MAN OF THE MATCH
MF
11 杉浦恭平 ６
４ 小柳達司 5.5
６ 大橋尚志 5.5（90＋１分OUT）
10 中美慶哉 6.5
FW
９ 佐藤洸一 ６（81分OUT）
24 大槻優平 5.5（HT OUT）
交代出場
DF
18 野田紘史 5.5（HT IN）
MF
７ 秋葉勝 －（90＋１分IN）
MF
19 垣田裕暉 –（81分IN）
監督
柳下正明 ６
【山口｜選手採点】
GK
33 山田元気 5.5
DF
21 廣木雄磨 5.5
４ 福元洋平 5.5
３ 渡辺広大 ５
６ 前 貴之 ５（81分OUT）
MF
29 三幸秀稔 ６
５ 佐藤健太郎 5.5
15 池上丈二 5.5（65分OUT）
８ 小野瀬康介 5.5
40 小塚和季 ６（81分OUT）
FW
９ 岸田和人 ６
交代出場
MF
14 高柳一誠 5.5（65分 IN）
MF
20 清水丈瑠 －（81分IN）
FW
13 米澤令衣 －（81分IN）
監督
カルロス・マジョール 5.5
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