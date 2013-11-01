【J２採点】金沢×山口｜宮崎のプロ初ゴールが決勝点に！

J２リーグ・19節

６月17日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／4,283人

金沢 ３-２ 山口

前半 ２-１

後半 １-１

得点者／金沢＝オウンゴール、中美（31分）、宮崎（71分） 山口＝小塚（41分）、岸田（70分）



【採点理由】

同点とされた直後、自身のプロ初ゴールでチームに勝利をもたらした宮崎をMOMに選出。好守を見せたGK白井も高く評価した。山口はチャンスを多く作るも、決め切れなかった。



【チーム採点】

金沢 ６

山口 5.5



【MAN OF THE MATCH】

宮崎幾笑（金沢）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 6.5



DF

28 石田崚真 ６

３ 作田裕次 5.5

５ 太田康介 5.5

15 宮崎幾笑 6.5 MAN OF THE MATCH



MF

11 杉浦恭平 ６

４ 小柳達司 5.5

６ 大橋尚志 5.5（90＋１分OUT）

10 中美慶哉 6.5



FW

９ 佐藤洸一 ６（81分OUT）

24 大槻優平 5.5（HT OUT）



交代出場

DF

18 野田紘史 5.5（HT IN）



MF

７ 秋葉勝 －（90＋１分IN）



MF

19 垣田裕暉 –（81分IN）



監督

柳下正明 ６



【山口｜選手採点】

GK

33 山田元気 5.5



DF

21 廣木雄磨 5.5

４ 福元洋平 5.5

３ 渡辺広大 ５

６ 前 貴之 ５（81分OUT）

MF

29 三幸秀稔 ６

５ 佐藤健太郎 5.5

15 池上丈二 5.5（65分OUT）

８ 小野瀬康介 5.5

40 小塚和季 ６（81分OUT）

FW

９ 岸田和人 ６



交代出場

MF

14 高柳一誠 5.5（65分 IN）



MF

20 清水丈瑠 －（81分IN）



FW

13 米澤令衣 －（81分IN）



監督

カルロス・マジョール 5.5

