【CL決勝】スタメン発表！ ユーベはバルザーリ起用で守備重視、マドリーはベイルを外してハメスもベンチ外…

CL決勝のスタメン。

ユベントスとレアル・マドリーが激突するチャンピオンズ・リーグ決勝。現地時間６月３日の19時45分（日本時間27時45分）のキックオフに先立ち、両チームのスタメンが発表された。



21年ぶりの欧州王座を目指すユベントスは、MFファン・ギジェルモ・クアドラードをベンチに置いてDFアンドレア・バルザーリを起用する守備重視の布陣。３バックと４バックを使い分ける可変システムか。その他はGKジャンルイジ・ブッフォンやDFダニエウ・アウベス、FWのパウロ・ディバラとゴンサロ・イグアインなど主力を揃えてきた。



一方、大会がCLになってからでは史上初の連覇を狙うマドリーは、怪我明けのガレス・ベイルがやはりベンチスタート。代わってイスコを起用してきた。その他はDFセルヒオ・ラモス、MFルカ・モドリッチ、FWクリスチアーノ・ロナウドなどお馴染みの顔触れだ。今夏退団が噂されるMFハメス・ロドリゲスはベンチからも外れた。



両チームのスタメンとベンチメンバーは以下の通り。



【ユベントス】

●スタメン

GK

１ ジャンルイジ・ブッフォン



DF

３ ジョルジョ・キエッリーニ

15 アンドレア・バルザーリ

19 レオナルド・ボヌッチ



MF

５ ミラレム・ピャニッチ

６ サミ・ケディラ

23 ダニエウ・アウベス

12 アレックス・サンドロ



FW

９ ゴンサロ・イグアイン

17 マリオ・マンジュキッチ

21 パウロ・ディバラ



●ベンチメンバー

GK

25 ネト



DF

４ メディ・ベナティア

26 シュテファン・リヒトシュタイナー



MF

７ ファン・ギジェルモ・クアドラード

８ クラウディオ・マルキージオ

18 マリオ・ルミナ

22 クワドォー・アサモア





【レアル・マドリー】

●スタメン

GK

１ ケイラー・ナバス



DF

２ ダニエル・カルバハル

４ セルヒオ・ラモス

５ ラファエル・ヴァランヌ

12 マルセロ



MF

８ トニ・クロース

14 カゼミーロ

19 ルカ・モドリッチ



FW

７ クリスチアーノ・ロナウド

９ カリム・ベンゼマ

22 イスコ



●ベンチメンバー

GK

13 キコ・カシージャ



DF

６ ナチョ

23 ダニーロ



MF

16 マテオ・コバチッチ

20 マルコ・アセンシオ



FW

11 ガレス・ベイル

21 アルバロ・モラタ