【CL決勝】スタメン発表！ ユーベはバルザーリ起用で守備重視、マドリーはベイルを外してハメスもベンチ外…
カテゴリ：ワールド
2017年06月04日
ユベントスはバルザーリを入れてまずはディフェンスを固める。
ユベントスとレアル・マドリーが激突するチャンピオンズ・リーグ決勝。現地時間６月３日の19時45分（日本時間27時45分）のキックオフに先立ち、両チームのスタメンが発表された。
21年ぶりの欧州王座を目指すユベントスは、MFファン・ギジェルモ・クアドラードをベンチに置いてDFアンドレア・バルザーリを起用する守備重視の布陣。３バックと４バックを使い分ける可変システムか。その他はGKジャンルイジ・ブッフォンやDFダニエウ・アウベス、FWのパウロ・ディバラとゴンサロ・イグアインなど主力を揃えてきた。
一方、大会がCLになってからでは史上初の連覇を狙うマドリーは、怪我明けのガレス・ベイルがやはりベンチスタート。代わってイスコを起用してきた。その他はDFセルヒオ・ラモス、MFルカ・モドリッチ、FWクリスチアーノ・ロナウドなどお馴染みの顔触れだ。今夏退団が噂されるMFハメス・ロドリゲスはベンチからも外れた。
両チームのスタメンとベンチメンバーは以下の通り。
【ユベントス】
●スタメン
GK
１ ジャンルイジ・ブッフォン
DF
３ ジョルジョ・キエッリーニ
15 アンドレア・バルザーリ
19 レオナルド・ボヌッチ
MF
５ ミラレム・ピャニッチ
６ サミ・ケディラ
23 ダニエウ・アウベス
12 アレックス・サンドロ
FW
９ ゴンサロ・イグアイン
17 マリオ・マンジュキッチ
21 パウロ・ディバラ
●ベンチメンバー
GK
25 ネト
DF
４ メディ・ベナティア
26 シュテファン・リヒトシュタイナー
MF
７ ファン・ギジェルモ・クアドラード
８ クラウディオ・マルキージオ
18 マリオ・ルミナ
22 クワドォー・アサモア
【レアル・マドリー】
●スタメン
GK
１ ケイラー・ナバス
DF
２ ダニエル・カルバハル
４ セルヒオ・ラモス
５ ラファエル・ヴァランヌ
12 マルセロ
MF
８ トニ・クロース
14 カゼミーロ
19 ルカ・モドリッチ
FW
７ クリスチアーノ・ロナウド
９ カリム・ベンゼマ
22 イスコ
●ベンチメンバー
GK
13 キコ・カシージャ
DF
６ ナチョ
23 ダニーロ
MF
16 マテオ・コバチッチ
20 マルコ・アセンシオ
FW
11 ガレス・ベイル
21 アルバロ・モラタ
21年ぶりの欧州王座を目指すユベントスは、MFファン・ギジェルモ・クアドラードをベンチに置いてDFアンドレア・バルザーリを起用する守備重視の布陣。３バックと４バックを使い分ける可変システムか。その他はGKジャンルイジ・ブッフォンやDFダニエウ・アウベス、FWのパウロ・ディバラとゴンサロ・イグアインなど主力を揃えてきた。
一方、大会がCLになってからでは史上初の連覇を狙うマドリーは、怪我明けのガレス・ベイルがやはりベンチスタート。代わってイスコを起用してきた。その他はDFセルヒオ・ラモス、MFルカ・モドリッチ、FWクリスチアーノ・ロナウドなどお馴染みの顔触れだ。今夏退団が噂されるMFハメス・ロドリゲスはベンチからも外れた。
両チームのスタメンとベンチメンバーは以下の通り。
【ユベントス】
●スタメン
GK
１ ジャンルイジ・ブッフォン
DF
３ ジョルジョ・キエッリーニ
15 アンドレア・バルザーリ
19 レオナルド・ボヌッチ
MF
５ ミラレム・ピャニッチ
６ サミ・ケディラ
23 ダニエウ・アウベス
12 アレックス・サンドロ
FW
９ ゴンサロ・イグアイン
17 マリオ・マンジュキッチ
21 パウロ・ディバラ
●ベンチメンバー
GK
25 ネト
DF
４ メディ・ベナティア
26 シュテファン・リヒトシュタイナー
MF
７ ファン・ギジェルモ・クアドラード
８ クラウディオ・マルキージオ
18 マリオ・ルミナ
22 クワドォー・アサモア
【レアル・マドリー】
●スタメン
GK
１ ケイラー・ナバス
DF
２ ダニエル・カルバハル
４ セルヒオ・ラモス
５ ラファエル・ヴァランヌ
12 マルセロ
MF
８ トニ・クロース
14 カゼミーロ
19 ルカ・モドリッチ
FW
７ クリスチアーノ・ロナウド
９ カリム・ベンゼマ
22 イスコ
●ベンチメンバー
GK
13 キコ・カシージャ
DF
６ ナチョ
23 ダニーロ
MF
16 マテオ・コバチッチ
20 マルコ・アセンシオ
FW
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