【CL決勝】スタメン発表！ ユーベはバルザーリ起用で守備重視、マドリーはベイルを外してハメスもベンチ外…

カテゴリ：ワールド

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年06月04日

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ユベントスはバルザーリを入れてまずはディフェンスを固める。

CL決勝のスタメン。

C・ロナウド（左）とブッフォン（右）の対決は、勝敗を大きく左右する重要ファクターだ。写真：佐藤明（サッカーダイジェスト写真部）

　ユベントスとレアル・マドリーが激突するチャンピオンズ・リーグ決勝。現地時間６月３日の19時45分（日本時間27時45分）のキックオフに先立ち、両チームのスタメンが発表された。
 
　21年ぶりの欧州王座を目指すユベントスは、MFファン・ギジェルモ・クアドラードをベンチに置いてDFアンドレア・バルザーリを起用する守備重視の布陣。３バックと４バックを使い分ける可変システムか。その他はGKジャンルイジ・ブッフォンやDFダニエウ・アウベス、FWのパウロ・ディバラとゴンサロ・イグアインなど主力を揃えてきた。
 
　一方、大会がCLになってからでは史上初の連覇を狙うマドリーは、怪我明けのガレス・ベイルがやはりベンチスタート。代わってイスコを起用してきた。その他はDFセルヒオ・ラモス、MFルカ・モドリッチ、FWクリスチアーノ・ロナウドなどお馴染みの顔触れだ。今夏退団が噂されるMFハメス・ロドリゲスはベンチからも外れた。
 
　両チームのスタメンとベンチメンバーは以下の通り。
 
【ユベントス】
●スタメン
GK
１ ジャンルイジ・ブッフォン
 
DF
３ ジョルジョ・キエッリーニ
15 アンドレア・バルザーリ
19 レオナルド・ボヌッチ
 
MF
５ ミラレム・ピャニッチ
６ サミ・ケディラ
23 ダニエウ・アウベス
12 アレックス・サンドロ
 
FW
９ ゴンサロ・イグアイン
17 マリオ・マンジュキッチ
21 パウロ・ディバラ
                        
●ベンチメンバー
GK
25 ネト
 
DF
４ メディ・ベナティア
26 シュテファン・リヒトシュタイナー
 
MF
７ ファン・ギジェルモ・クアドラード
８ クラウディオ・マルキージオ
18 マリオ・ルミナ
22 クワドォー・アサモア
 
 
【レアル・マドリー】
●スタメン
GK
１ ケイラー・ナバス
 
DF
２ ダニエル・カルバハル
４ セルヒオ・ラモス
５ ラファエル・ヴァランヌ
12 マルセロ
 
MF
８ トニ・クロース
14 カゼミーロ
19 ルカ・モドリッチ
 
FW
７ クリスチアーノ・ロナウド
９ カリム・ベンゼマ
22 イスコ
 
●ベンチメンバー
GK
13 キコ・カシージャ
 
DF
６ ナチョ
23 ダニーロ
 
MF
16 マテオ・コバチッチ
20 マルコ・アセンシオ
 
FW
11 ガレス・ベイル
21 アルバロ・モラタ

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