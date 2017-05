J2リーグ・14節

5月17日/19:33/味の素/4,436人

東京V 3-0 千葉

前半 0-0

後半 3-0

得点者/東京V=A・ピニェイロ(55分)、高木善(69分、77分)



【採点理由】

要所で質の高い仕事をした東京Vの柴崎、安在、畠中、A・ピニェイロらを評価。なかでも2得点の高木善はさすがの決定力を見せつけた。千葉はペースを握っていた前半に、町田、清武らの高いパフォーマンスを得点につなげられなかったのが悔やまれる。



【チーム採点】

東京V 6

千葉 5.5



【MAN OF THE MATCH】

高木善朗(東京V)



【東京V|選手採点】

GK

1 柴崎貴広 6.5



DF

3 井林 章 6

4 畠中槙之輔 6.5

5 平 智広 6



MF

6 安在和樹 6.5

33 渡辺皓太 6 (76分OUT)

17 内田達也 6

2 安西幸輝 5.5



FW

7 アラン・ピニェイロ 6.5

10 高木善朗 6.5(80分OUT)MAN OF THE MATCH

11 中野雅臣 5.5(53分OUT)



交代出場

FW

9 ドウグラス・ヴィエイラ 6.5(53分IN)



MF

27 橋本英郎 6(76分IN)



FW

38 梶川諒太 -(80分IN)



監督

ミゲル・アンヘル・ロティーナ 6.5



【千葉|選手採点】

GK

23 佐藤優也 5



DF

6 山本真希 5.5

26 岡野 洵 4.5

3 近藤直也 5

37 キム・ボムヨン 6



MF

14 アランダ 5.5(63分OUT)

15 熊谷アンドリュー 5

10 町田也真人 6(78分OUT)



FW

11 船山貴之 5.5

9 ラリベイ 5(57分OUT)

8 清武功暉 6



交代出場

FW

50 指宿洋史 5.5(57分IN)



MF

32 髙橋壱晟 5.5(63分IN)



MF

21 ホルヘ・サリーナス 5.5(78分IN)



監督

フアン・エスナイデル 5.5



取材・文:海江田哲朗(フリーライター)