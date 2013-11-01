【J２採点】群馬×愛媛｜巧みなパスワークで愛媛が圧倒。MOMは前橋育英高出身のボランチ

J２リーグ・13節

５月13日／14：04／正田醤油スタジアム群馬／1,402人

群馬 ０-３ 愛媛

前半 ０-０

後半 ０-３

得点者／群馬＝なし 愛媛＝小島②（70分、77分）、河原（81分）



【採点理由】

愛媛が流麗なパスワークで群馬を翻弄し、３−０の快勝。小島のゲームメイクと河原の流動的な動きが際立っていた。一方の群馬は、攻守に精彩を欠いた。



【チーム採点】

群馬 ５

愛媛 6.5



【MAN OF THE MATCH】

小島秀仁（愛媛）



【群馬｜選手採点】

GK

１ 清水慶記 ５



DF

36 チェ・ジュンギ ５

３ 川岸祐輔 4.5

16 市川恵多 ５



MF

２ 舩津徹也 4.5

20 パク・ゴン ５

30 松下裕樹 ５（70分OUT）

５ 阿部 巧 ５（74分OUT）



FW

９ 山岸祐也 ５

７ 高橋駿太 ５（64分OUT）

33 カン・スイル ５



交代出場

FW

10 マテウス 4.5（64分IN）



MF

８ 鈴木崇文 ５（70分IN）



FW

26 高井和馬 ５（74分IN）



監督

森下仁志 4.5



【愛媛｜選手採点】

GK

31 パク・ソンス 6.5



DF

16 田中裕人 ６

23 林堂 眞 ６

２ 浦田延尚 ６

５ 藤田息吹 ６



MF

８ 小島秀仁 ７

17 小暮大器 ６

14 白井康介 6.5（89分OUT）



FW

７ 近藤貴司 ６

９ 有田光希 6.5（73分OUT）

20 河原和寿 ７（90分OUT）



交代出場

FW

18 西田 剛 ６（73分IN）



MF

41 小池純輝 －（89分IN）



FW

15 丹羽詩温 －（90分IN）



監督

間瀬秀一 ６



取材・文：伊藤寿学（フリーライター）

