【J２採点】群馬×愛媛｜巧みなパスワークで愛媛が圧倒。MOMは前橋育英高出身のボランチ

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年05月16日

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河原の動きも見逃せない。

J２リーグ・13節
５月13日／14：04／正田醤油スタジアム群馬／1,402人
群馬　０-３　愛媛
前半 ０-０
後半 ０-３
得点者／群馬＝なし　愛媛＝小島②（70分、77分）、河原（81分）
 
【採点理由】
　愛媛が流麗なパスワークで群馬を翻弄し、３−０の快勝。小島のゲームメイクと河原の流動的な動きが際立っていた。一方の群馬は、攻守に精彩を欠いた。
 
【チーム採点】
群馬　　５
愛媛　　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
小島秀仁（愛媛）
 
【群馬｜選手採点】
GK
１　清水慶記　５
 
DF
36　チェ・ジュンギ　５
３　川岸祐輔　4.5
16　市川恵多　５
 
MF
２　舩津徹也　4.5
20　パク・ゴン　５
30　松下裕樹　５（70分OUT）
５　阿部　巧　５（74分OUT）
 
FW
９　山岸祐也　５
７　高橋駿太　５（64分OUT）
33　カン・スイル　５
 
交代出場
FW
10　マテウス　4.5（64分IN）
 
MF
８　鈴木崇文　５（70分IN）
 
FW
26　高井和馬　５（74分IN）
 
監督
森下仁志　4.5
 
【愛媛｜選手採点】
GK
31　パク・ソンス　6.5
 
DF
16　田中裕人　６
23　林堂　眞　６
２　浦田延尚　６
５　藤田息吹　６
 
MF
８　小島秀仁　７
17　小暮大器　６
14　白井康介　6.5（89分OUT）
 
FW
７　近藤貴司　６
９　有田光希　6.5（73分OUT）
20　河原和寿　７（90分OUT）
 
交代出場
FW
18　西田　剛　６（73分IN）
 
MF
41　小池純輝　－（89分IN）
 
FW
15　丹羽詩温　－（90分IN）
 
監督
間瀬秀一　６
 
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
 

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