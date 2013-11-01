【J２採点】群馬×愛媛｜巧みなパスワークで愛媛が圧倒。MOMは前橋育英高出身のボランチ
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月16日
河原の動きも見逃せない。
J２リーグ・13節
５月13日／14：04／正田醤油スタジアム群馬／1,402人
群馬 ０-３ 愛媛
前半 ０-０
後半 ０-３
得点者／群馬＝なし 愛媛＝小島②（70分、77分）、河原（81分）
【採点理由】
愛媛が流麗なパスワークで群馬を翻弄し、３−０の快勝。小島のゲームメイクと河原の流動的な動きが際立っていた。一方の群馬は、攻守に精彩を欠いた。
【チーム採点】
群馬 ５
愛媛 6.5
【MAN OF THE MATCH】
小島秀仁（愛媛）
【群馬｜選手採点】
GK
１ 清水慶記 ５
DF
36 チェ・ジュンギ ５
３ 川岸祐輔 4.5
16 市川恵多 ５
MF
２ 舩津徹也 4.5
20 パク・ゴン ５
30 松下裕樹 ５（70分OUT）
５ 阿部 巧 ５（74分OUT）
FW
９ 山岸祐也 ５
７ 高橋駿太 ５（64分OUT）
33 カン・スイル ５
交代出場
FW
10 マテウス 4.5（64分IN）
MF
８ 鈴木崇文 ５（70分IN）
FW
26 高井和馬 ５（74分IN）
監督
森下仁志 4.5
【愛媛｜選手採点】
GK
31 パク・ソンス 6.5
DF
16 田中裕人 ６
23 林堂 眞 ６
２ 浦田延尚 ６
５ 藤田息吹 ６
MF
８ 小島秀仁 ７
17 小暮大器 ６
14 白井康介 6.5（89分OUT）
FW
７ 近藤貴司 ６
９ 有田光希 6.5（73分OUT）
20 河原和寿 ７（90分OUT）
交代出場
FW
18 西田 剛 ６（73分IN）
MF
41 小池純輝 －（89分IN）
FW
15 丹羽詩温 －（90分IN）
監督
間瀬秀一 ６
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
５月13日／14：04／正田醤油スタジアム群馬／1,402人
群馬 ０-３ 愛媛
前半 ０-０
後半 ０-３
得点者／群馬＝なし 愛媛＝小島②（70分、77分）、河原（81分）
【採点理由】
愛媛が流麗なパスワークで群馬を翻弄し、３−０の快勝。小島のゲームメイクと河原の流動的な動きが際立っていた。一方の群馬は、攻守に精彩を欠いた。
【チーム採点】
群馬 ５
愛媛 6.5
【MAN OF THE MATCH】
小島秀仁（愛媛）
【群馬｜選手採点】
GK
１ 清水慶記 ５
DF
36 チェ・ジュンギ ５
３ 川岸祐輔 4.5
16 市川恵多 ５
MF
２ 舩津徹也 4.5
20 パク・ゴン ５
30 松下裕樹 ５（70分OUT）
５ 阿部 巧 ５（74分OUT）
FW
９ 山岸祐也 ５
７ 高橋駿太 ５（64分OUT）
33 カン・スイル ５
交代出場
FW
10 マテウス 4.5（64分IN）
MF
８ 鈴木崇文 ５（70分IN）
FW
26 高井和馬 ５（74分IN）
監督
森下仁志 4.5
【愛媛｜選手採点】
GK
31 パク・ソンス 6.5
DF
16 田中裕人 ６
23 林堂 眞 ６
２ 浦田延尚 ６
５ 藤田息吹 ６
MF
８ 小島秀仁 ７
17 小暮大器 ６
14 白井康介 6.5（89分OUT）
FW
７ 近藤貴司 ６
９ 有田光希 6.5（73分OUT）
20 河原和寿 ７（90分OUT）
交代出場
FW
18 西田 剛 ６（73分IN）
MF
41 小池純輝 －（89分IN）
FW
15 丹羽詩温 －（90分IN）
監督
間瀬秀一 ６
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）