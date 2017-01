【アフリカ選手権】マネの大活躍でベスト８進出のセネガルにさらなる快進撃の予感!?

1月14日に開幕したアフリカ・ネーションズカップは、25日にグループステージの全日程が終了。決勝トーナメントに進出する8か国が出揃った。



A組では、ブルキナファソとカメルーンが、ピエール=エメリク・オーバメヤン(ドルトムント)を擁する開催国ガボンとギニアビサウを抑えて8強に進出。B組では、レスターの奇跡のプレミアリーグ優勝の原動力となり、2016年アフリカ最優秀選手に輝いたリャド・マハレズをはじめ実力者が揃うアルジェリアの低調もあり、サディオ・マネ(リバプール)ら旬のタレントが牽引するセネガル、そしてチュニジアが決勝トーナメントへの切符を勝ち取った。



前回王者のコートジボワールが精彩を欠いたC組は、3試合連続ゴールを記録するなどジュニオール・カバナンガ(アスタナ=カザフスタン)のハイパフォーマンスが光ったDRコンゴ、そのDRコンゴとの初戦を落としながらも、トーゴ、コートジボワールを連破したモロッコがベスト8に勝ち名乗り。エジプト、ガーナ、マリの三つ巴の戦いが予想されたD組では、抜群の組織力を誇るエジプト、アンドレ・アユー(ウェストハム)やアサモア・ギャン(アル・アハリ)などの百戦錬磨が健在のガーナが、準々決勝へと駒を進めている。



準々決勝では、ブルキナファソとチュニジア、エジプトとモロッコ、セネガルとカメルーン、DRコンゴとガーナがそれぞれ対戦。いずれも激戦必至の好カードで、同大会の優勝経験が豊富なエジプト、ガーナ、カメルーンに加え、グループステージの勢いを見る限りセネガルにも初戴冠のチャンスはありそうだ。



■グループステージ順位表

※上位2か国が決勝トーナメントに進出



[グループA]

1位:ブルキナファソ(勝点5)

2位:カメルーン(勝点5)

3位:ガボン(勝点3)

4位:ギニアビサウ(勝点1)



[グループB]

1位:セネガル(勝点7)

2位:チュニジア(勝点6)

3位:アルジェリア(勝点2)

4位:ジンバブエ(勝点1)



[グループC]

1位:DRコンゴ(勝点7)

2位:モロッコ(勝点6)

3位:コートジボワール(勝点2)

4位:トーゴ(勝点1)



[グループD]

1位:エジプト(勝点7)

2位:ガーナ(勝点6)

3位:マリ(勝点2)

4位:ウガンダ(勝点1)



■決勝トーナメントの日程

【準々決勝】

[1月28日]

ブルキナファソ vs チュニジア(1)

セネガル vs カメルーン(2)



[1月29日]

エジプト vs モロッコ(3)

DRコンゴ vs ガーナ(4)



【準決勝】

[2月1日]

(1)の勝者 vs (3)の勝者



[2月2日]

(2)の勝者 vs (4)の勝者



【3位決定戦】

[2月4日]



【決勝】

[2月5日]