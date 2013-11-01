【選手権】大会優秀選手34名を発表。優勝の青森山田からは、主将の住永ら最多６名が選出

カテゴリ：高校・ユース・その他

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年01月09日

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準優勝の前橋育英からは、キャプテンのMF大塚諒（３年）ら５名が選ばれる。

初優勝に輝いた青森山田からは６名が選ばれた。写真：茂木あきら（サッカーダイジェスト写真部）

　第95回高校選手権の優秀選手34名が発表された。優勝した青森山田(青森)からは、FC東京内定のGK廣末陸(３年）や千葉内定のMF高橋壱晟（３年）、キャプテンの住永翔（３年）ら最多６人が選出。準優勝の前橋育英(群馬)からは、キャプテンのMF大塚諒（３年）ら５名が選ばれた。
 
　そのほかでは、新潟内定の原輝綺(市立船橋／3年)、京都内定の岩崎悠人(京都橘／3年)らが選ばれている。優秀選手は以下の通り。
 
●大会優秀選手
【GK】
廣末　陸(青森山田／3年)
月田　啓(前橋育英／3年)
深谷圭佑(帝京長岡／3年)
 
【DF】
橋本恭輔(青森山田／3年)
三国スティビアエブス(青森山田／3年)
松田　陸(前橋育英／2年)
渡邊泰基(前橋育英／2年)
玄　尚悟(東海大仰星／3年)
阿部海大(東福岡／2年)
小田逸稀(東福岡／3年)
佐藤瑶大(駒澤大高／3年)
和田大樹(尚志／3年)
常盤　悠(尚志／3年)
杉山弾斗(市立船橋／2年)
杉岡大暉(市立船橋／3年)
原　輝綺(市立船橋／3年)
 
【MF】
住永　翔(青森山田／3年)
高橋壱晟(青森山田／3年)
大塚　諒(前橋育英／3年)
鍬先祐弥(東福岡／3年)
高江麗央(東福岡／3年)
小山開喜(正智深谷／3年)
持井響太(滝川二／3年)
西田直也(駒澤大高／2年)
金子大毅(市立船橋／3年)
薬真寺孝弥(長崎総科大附／3年)
鳥海芳樹(桐光学園／3年)
 
【FW】
鳴海彰人(青森山田／3年)
飯島　陸(前橋育英／2年)
長崎達也(佐野日大／3年)
宮崎純真(山梨学院／1年)
安藤瑞季(長崎総科大附／2年)
伊藤龍生(米子北／3年)
岩崎悠人(京都橘／3年)
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