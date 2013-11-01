【選手権】大会優秀選手34名を発表。優勝の青森山田からは、主将の住永ら最多６名が選出

第95回高校選手権の優秀選手34名が発表された。優勝した青森山田(青森)からは、FC東京内定のGK廣末陸(３年）や千葉内定のMF高橋壱晟（３年）、キャプテンの住永翔（３年）ら最多６人が選出。準優勝の前橋育英(群馬)からは、キャプテンのMF大塚諒（３年）ら５名が選ばれた。



そのほかでは、新潟内定の原輝綺(市立船橋／3年)、京都内定の岩崎悠人(京都橘／3年)らが選ばれている。優秀選手は以下の通り。



●大会優秀選手

【GK】

廣末 陸(青森山田／3年)

月田 啓(前橋育英／3年)

深谷圭佑(帝京長岡／3年)



【DF】

橋本恭輔(青森山田／3年)

三国スティビアエブス(青森山田／3年)

松田 陸(前橋育英／2年)

渡邊泰基(前橋育英／2年)

玄 尚悟(東海大仰星／3年)

阿部海大(東福岡／2年)

小田逸稀(東福岡／3年)

佐藤瑶大(駒澤大高／3年)

和田大樹(尚志／3年)

常盤 悠(尚志／3年)

杉山弾斗(市立船橋／2年)

杉岡大暉(市立船橋／3年)

原 輝綺(市立船橋／3年)



【MF】

住永 翔(青森山田／3年)

高橋壱晟(青森山田／3年)

大塚 諒(前橋育英／3年)

鍬先祐弥(東福岡／3年)

高江麗央(東福岡／3年)

小山開喜(正智深谷／3年)

持井響太(滝川二／3年)

西田直也(駒澤大高／2年)

金子大毅(市立船橋／3年)

薬真寺孝弥(長崎総科大附／3年)

鳥海芳樹(桐光学園／3年)



【FW】

鳴海彰人(青森山田／3年)

飯島 陸(前橋育英／2年)

長崎達也(佐野日大／3年)

宮崎純真(山梨学院／1年)

安藤瑞季(長崎総科大附／2年)

伊藤龍生(米子北／3年)

岩崎悠人(京都橘／3年)