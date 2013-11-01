【プーマ】 2018 FUTURE／PUMA ONE のスペシャルエディション『ATTACK PACK』ギャラリー

2018年11月09日
『ATTAC PACK』のスパイクを着用するプーマ プレーヤーたち。各チームのエースストライカーが揃い踏み。 (C)PUMA
マンCの「チームアタック」に不可欠なGK、SB、アンカーの機能は？
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