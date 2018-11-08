【プーマ】"ATTACK PACK"――攻撃本能を解き放つスペシャルエディションのスパイクが登場！

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サッカーダイジェストWeb編集部

2018年11月09日

プーマ プレーヤーのアタッカー陣が一試合限定で着用。

『ATTACK PACK』を着用するプーマ プレーヤーたち。(C)PUMA

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　グローバルスポーツブランドのプーマが、『FUTURE（フューチャー）』と『PUMA ONE（プーマワン）』のスペシャルエディションを発表した。

『ATTACK PACK』と題された新しいコレクションは、その名のとおり、攻撃的なプレーヤーたちへ向けてデザインされたもので、「攻撃本能を解き放ち、敵を打ち破る」ことをサポートするための特別仕様となっている。

　新コレクションの発表にあわせて、プーマのアタッカーたちが登場するイメージ動画が公開されているので、こちらも要チェックを。（プーマ フットボール公式Instagramアカウントより）

　アウトソールに施されている カモフラージュ柄の“Digi-camo” グラフィックが敵を混乱に陥れ、決定的な場面を生み出す。

　『ATTACK PACK』のスパイクは、アントワーヌ・グリエーズマン、ルイス・スアレス、マルコ・ロイスらが『FUTURE』を、ロメル・ルカク、セルヒオ・アグエロ、マリオ・バロテッリ、そして北川航也らが『PUMA ONE』をそれぞれ一試合限定で着用する予定となっている。

●特集Photo【プーマ】 2018 FUTURE／PUMA ONE のスペシャルエディション『ATTACK PACK』ギャラリーはこちら。

　販売は、サッカーショップKAMO、SWS スポーツウェブショッパーズ、Kemari87-KISHISPOにて取り扱い中。

#新たな高みへ #PUMAFuture #PUMAOne

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