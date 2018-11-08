【プーマ】"ATTACK PACK"――攻撃本能を解き放つスペシャルエディションのスパイクが登場！

『ATTACK PACK』と題された新しいコレクションは、その名のとおり、攻撃的なプレーヤーたちへ向けてデザインされたもので、「攻撃本能を解き放ち、敵を打ち破る」ことをサポートするための特別仕様となっている。
新コレクションの発表にあわせて、プーマのアタッカーたちが登場するイメージ動画が公開されているので、こちらも要チェックを。（プーマ フットボール公式Instagramアカウントより）
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アウトソールに施されている カモフラージュ柄の“Digi-camo” グラフィックが敵を混乱に陥れ、決定的な場面を生み出す。
『ATTACK PACK』のスパイクは、アントワーヌ・グリエーズマン、ルイス・スアレス、マルコ・ロイスらが『FUTURE』を、ロメル・ルカク、セルヒオ・アグエロ、マリオ・バロテッリ、そして北川航也らが『PUMA ONE』をそれぞれ一試合限定で着用する予定となっている。
●特集Photo【プーマ】 2018 FUTURE／PUMA ONE のスペシャルエディション『ATTACK PACK』ギャラリーはこちら。
販売は、サッカーショップKAMO、SWS スポーツウェブショッパーズ、Kemari87-KISHISPOにて取り扱い中。
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💥 A-T-T-A-C-K 💥— プーマ フットボール (@pumafootball_jp) 2018年11月8日
「ATTACK PACK」が登場。
サッカーショップKAMO、SWS スポーツウェブショッパーズ、Kemari87-KISHISPOにて販売中。@LuisSuarez9 @AntoGriezmann @AdaStolsmo @AgueroSergioKun @Woodyinho @FinallyMario @DzsenifMarozsan @RomeluLukaku9 @ELS_9_FRANCE #新たな高みへ pic.twitter.com/abKmZwsyMe