W杯アジア最終予選の日程発表。初戦はホームのオマーン戦！ 今年10月にサウジ＆豪州との２連戦！
カテゴリ：日本代表
2021年07月01日
各組上位２か国が、W杯本大会出場権を得る
カタール・ワールドカップのアジア最終予選の組み合わせ抽選会が７月１日に行なわれ、日本はグループBに振り分けられ、オーストラリア、サウジアラビア、中国、オマーン、ベトナムとの対戦が決まった。
カタール・ワールドカップへの出場権をかけた戦いは今年９月からスタート。マッチスケジュールは以下のとおりとなっている。
◇グループB 試合日程（左側がホーム）
▼2021年
MD1 9月2日（木）
日本 対 オマーン
オーストラリア 対 中国
サウジアラビア 対 ベトナム
MD2 9月7日（火）
中国 対 日本
オマーン 対 サウジアラビア
ベトナム 対 オーストラリア
MD3 10月7日（木）
サウジアラビア 対 日本
オーストラリア 対 オマーン
中国 対 ベトナム
MD4 10月12日（火）
日本 対 オーストラリア
サウジアラビア 対 中国
オマーン 対 ベトナム
MD5 11月11日（木）
ベトナム 対 日本
オーストラリア 対 サウジアラビア
中国 対 オマーン
MD6 11月16日（火）
オマーン 対 日本
中国 対 オーストラリア
ベトナム 対 サウジアラビア
▼2022年
MD7 1月27日（木）
日本 対 中国
オーストラリア 対 ベトナム
サウジアラビア 対 オマーン
MD8 2月1日（火）
日本 対 サウジアラビア
オマーン 対 オーストラリア
ベトナム 対 中国
MD9 3月24日（木）
オーストラリア 対 日本
中国 対 サウジアラビア
ベトナム 対 オマーン
MD10 3月29日（火）
日本 対 ベトナム
サウジアラビア 対 オーストラリア
オマーン 対 中国
カタール・ワールドカップへの出場権をかけた戦いは今年９月からスタート。マッチスケジュールは以下のとおりとなっている。
◇グループB 試合日程（左側がホーム）
▼2021年
MD1 9月2日（木）
日本 対 オマーン
オーストラリア 対 中国
サウジアラビア 対 ベトナム
MD2 9月7日（火）
中国 対 日本
オマーン 対 サウジアラビア
ベトナム 対 オーストラリア
MD3 10月7日（木）
サウジアラビア 対 日本
オーストラリア 対 オマーン
中国 対 ベトナム
MD4 10月12日（火）
日本 対 オーストラリア
サウジアラビア 対 中国
オマーン 対 ベトナム
MD5 11月11日（木）
ベトナム 対 日本
オーストラリア 対 サウジアラビア
中国 対 オマーン
MD6 11月16日（火）
オマーン 対 日本
中国 対 オーストラリア
ベトナム 対 サウジアラビア
▼2022年
MD7 1月27日（木）
日本 対 中国
オーストラリア 対 ベトナム
サウジアラビア 対 オマーン
MD8 2月1日（火）
日本 対 サウジアラビア
オマーン 対 オーストラリア
ベトナム 対 中国
MD9 3月24日（木）
オーストラリア 対 日本
中国 対 サウジアラビア
ベトナム 対 オマーン
MD10 3月29日（火）
日本 対 ベトナム
サウジアラビア 対 オーストラリア
オマーン 対 中国
今回の組み合わせを受けて、日本サッカー協会の田嶋幸三会長は「どの国も簡単に勝てる相手ではありません。ワールドカップの最終予選はそういう戦いです。一戦一戦をしっかりと戦って突破できるように、森保一監督、反町康治技術委員長、JFA、そして日本サッカー界全体で一体となって戦っていければと思います」とコメントしている。
最終予選は６か国ずつの２グループに分かれて行なわれ、各組上位２か国が、W杯本大会出場権を得る。また、各組の３位が大陸間プレーオフ進出をかけ、アジアでのプレーオフ（４次予選）を行なうことが決まっている。
構成●サッカーダイジェストweb編集部
【日本代表PHOTO】東京オリンピックに挑む、選ばれし18選手を紹介！
最終予選は６か国ずつの２グループに分かれて行なわれ、各組上位２か国が、W杯本大会出場権を得る。また、各組の３位が大陸間プレーオフ進出をかけ、アジアでのプレーオフ（４次予選）を行なうことが決まっている。
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