W杯アジア最終予選の日程発表。初戦はホームのオマーン戦！ 今年10月にサウジ＆豪州との２連戦！

今回の組み合わせを受けて、日本サッカー協会の田嶋幸三会長は「どの国も簡単に勝てる相手ではありません。ワールドカップの最終予選はそういう戦いです。一戦一戦をしっかりと戦って突破できるように、森保一監督、反町康治技術委員長、JFA、そして日本サッカー界全体で一体となって戦っていければと思います」とコメントしている。最終予選は６か国ずつの２グループに分かれて行なわれ、各組上位２か国が、W杯本大会出場権を得る。また、各組の３位が大陸間プレーオフ進出をかけ、アジアでのプレーオフ（４次予選）を行なうことが決まっている。構成●サッカーダイジェストweb編集部