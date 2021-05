【鹿児島】サプライヤー契約なし。異例の新ユニホーム誕生の裏側とは

デザインで表現された薩摩切子。鹿児島を代表する美術工芸品である。(C)KAGOSHIMA UNIED FC 画像を見る

そうした背景を経て、スタートした新ユニホームの制作。実際に工程を踏んでみると、ハードルは高く、四苦八苦したという。それでも低価格とともに新たなメリットも見えてきた。それが独自のデザインだ。徳重社長は説明する。



「鹿児島らしさを表現できるデザインにこだわりました。今回は復刻35周年を迎えた薩摩切子の“切子ダイヤモンド”をデザインに加えたんです。そこは鹿児島のデザイナーさんの集団である『KUFC design plus.』に協力してもらいながら立案しました」



その言葉通り、薩摩切子の特長である「ダイヤモンド・カット」や「ぼかし」をシャツ全体にあしらい、右胸にはANGUA(ブランド名ではなくシンボル。“A Never Give Up Attitude”の頭文字で構成し、『決して諦めない、不屈の精神』というアスリートの勝利に対する気持ちと、ファンのチームや選手を信じる気持ちをイメージしている)のロゴマークをプリント。



襟部分には「PRIDE of KAGOSHIMA」の文字を入れ、島津斉彬公をはじめ薩摩切子に情熱を注いだ先人たちへの敬意、そして鹿児島の未来を切り拓くという意志を込めるなど、“鹿児島らしさ”を最大限に表現する一着となっている。