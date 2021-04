Jリーグは６・７月のACL開催に備え、該当４チームの合計30試合の日程を変更。３か月近く前倒しで行なわる試合も

変更されたJリーグの試合は以下の通り。



【10節】

●4月18日開催

川崎×広島(4月14 or 15日から変更)

名古屋×鳥栖(4月14 or 15 or 16日から変更)

C大阪×浦和(未定から決定)

G大阪×清水(4月14 or 15日から変更)



【12節】

●5月2日開催

C大阪×G大阪(5月12日から変更)



●5月4日開催

川崎×名古屋(5月12日から変更)



【13節】

●5月8日開催

名古屋×C大阪(6月30日から変更)

G大阪×川崎(6月30日から変更)



【18節】

●4月14日開催

C大阪×徳島(6月19日から変更)

鳥栖×G大阪(6月19日から変更)



●7月17日開催

清水×川崎(6月19日から変更)



●8月12日開催

横浜×名古屋(6月19日から変更)

※日程調整に伴い、同一カードにおけるホームとアウェーを入れ替え



【19節】

●4月14日開催

川崎×福岡(6月23日から変更)

名古屋×広島(6月22日から変更)



●6月2日開催

湘南×G大阪(6月23日から変更)



●未定

札幌×C大阪(6月23日から変更)



【20節】

●5月12日開催

川崎×仙台(6月26日から変更)

G大阪×広島(6月27日から変更)



●7月17日開催

C大阪×神戸(6月26日から変更)

鳥栖×名古屋(6月27日から変更)



【21節】

●5月12日開催

名古屋×鹿島(7月4日から変更)



●6月2日開催

横浜FC×川崎(7月3日から変更)



●7月17日開催

福岡×G大阪(7月4日から変更)



●7月21日開催

C大阪×FC東京(7月4日から変更)



【22節】

●4月29日開催

名古屋×川崎(7月11日から変更)



●7月21日開催

G大阪×神戸(7月11日から変更)



●7月24日開催

鳥栖×C大阪(7月11日から変更)



【24節】

●8月15日開催

横浜×大分(8月13日から変更)

名古屋×湘南(8月14日から変更)



【29節】

●未定

名古屋×横浜(9月18 or 19 or 20日から変更)

※日程調整に伴い、同一カードにおけるホームとアウェーを入れ替え



