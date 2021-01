【選手権２回戦】青森山田、昌平、市立船橋などの有力候補が３回戦へ！東福岡は後半アディショナルタイムに…

2回戦の結果と3回戦の組み合わせは以下の通り。



◆2回戦の結果



京都橘(京都)0-2昌平(埼玉)

学法石川(福島)1(3PK4)1創成館(長崎)

市立船橋(千葉)1-0那覇西(沖縄)

関東一(東京)1(6PK7)1神戸弘陵(兵庫)

近江(滋賀)0-1神村学園(鹿児島)

富山一(富山)2-1日本文理大附(大分)

堀越(東京)1(4PK3)1大社(島根)

丸岡(福井)4-1大手前高松(香川)

藤枝明誠(静岡)3-2新田(愛媛)

山梨学院(山梨)1-0鹿島学園(茨城)

仙台育英(宮城)3-0宮崎日大(宮崎)

履正社(大阪)1-2帝京長岡(新潟)

矢板中央(栃木)1(6PK5)1徳島市立(徳島)

作陽(岡山)1-2東福岡(福岡)

帝京大可児(岐阜)2-0明徳義塾(高知)

広島皆実(広島)0-2青森山田(青森)



◆3回戦(1月3日)の組み合わせ



昌平(埼玉) vs 創成館(長崎)

仙台育英(宮城) vs 市立船橋(千葉)

神村学園(鹿児島) vs 富山一(富山)

堀越(東京) vs 丸岡(福井)

藤枝明誠(静岡) vs 山梨学院(山梨)

神戸弘陵(兵庫) vs 帝京長岡(新潟)

矢板中央(栃木)vs 東福岡(福岡)

帝京大可児(岐阜) vs 青森山田(青森山田)



