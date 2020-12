【天皇杯】Jクラブへの挑戦権を手にするのは？ 12月13日に開催の４回戦の見どころをチェック！

反対の山では、共に初の4回戦進出となるチーム同士が対戦。北信越リーグを全勝で制した福井ユナイテッドFCがその勢いを持ち込めるか。JFLで15位となったラインメール青森が迎え撃つ。



もう一つのカードは初出場ながらここまで無失点で勝ち上がってきた福山シティFCと、12年連続出場中でJFL勢も下して名乗りを上げたアルテリーヴォ和歌山が相まみえる。今大会で快進撃を続ける両チームはどんな戦いを見せてくれるか。



コロナ禍による変則的なレギュレーションで行なわれている今大会は、4回戦の勝者同士が激突する5回戦を経て、6回戦からJ3優勝のブラウブリッツ秋田、J2優勝チームが、準決勝からはJ1王者の川崎フロンターレとJ1の2位チームが参戦する。



天皇杯4回戦の対戦カードは以下の通り



(1)福井ユナイテッドFC vs ラインメール青森(テクノポート福井スタジアム)

(2)福山シティFC vs アルテリーヴォ和歌山(広島広域公園第一球技場)

(3)ヴェルスパ大分 vs Honda FC(大分市営陸上競技場)

(4)筑波大学 vs 高知ユナイテッドSC(茨城県立カシマサッカースタジアム)



5回戦は12月20日に、(1)と(2)の勝者、(3)と(4)の勝者が対戦する。



構成●サッカーダイジェストWeb編集部