【J１採点＆寸評】C大阪１-０横浜FC｜MOMはスーパーセーブで勝利に導いた守護神！“急造監督”の評価は？

[J1リーグ30節]C大阪1-0横浜FC/11月29日(日)/ヤンマー



【チーム採点・寸評】

C大阪 6.5

前節に続き、攻撃時は4バック、守備時は5バック気味になる可変システムを採用。思うような攻撃は仕掛けられなかったが、ポジションを修正した後半開始から主導権を握り、セットプレーから決勝点を奪った。ロティーナ監督の今季限りでの退任が正式決定したが、堅い試合運びで2連勝。3位名古屋に勝点1差、2位G大阪に勝点4差とした。



【C大阪|採点・寸評】

GK

MAN OF THE MATCH

21 キム・ジンヒョン 7

28分、FKの流れからゴールへ吸い込まれそうになったボールをスーパーセーブ。このプレーが勝敗を分けたと言っても過言ではなく、MOMに選出。



DF

2 松田 陸 6

守備時には右センターバック気味になるため攻撃参加は少なかったが、右クロスで決勝点につながるCKを獲得。



22 マテイ・ヨニッチ 6.5

試合開始から5バック、52分からは4バックとなった最終ラインを統率。制空権も譲らず完封に貢献。



3 木本恭生 6

67分の場面では斉藤光に裏を取られ決定機を作られたが、それ以外は安定感を発揮。攻撃時は高い位置取り。



14 丸橋祐介 5.5(52分OUT)

悪くもなかったが、良くもなかったという印象。52分に最初の交代でピッチから退いた。



2020年もJリーグが熱い!DAZNは全試合LIVE配信!1か月無料体験はこちら