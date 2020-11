【J１採点＆寸評】鹿島１-４柏｜今季初の４失点の鹿島は低評価。最高殊勲は違いを見せつけた規格外FW

[J 1第29節]鹿島1-4柏/11月25日/カシマ 【チーム採点・寸評】 鹿島 4.5 今季初の4失点。前がかりになった背後のスペースを次々に使われ、傷口を広げた。先制されながらもいったん追いつき、さらに「逆転せねば」という、はやる気持ちが裏目に出てしまったか。 【鹿島|採点・寸評】 GK 31 沖 悠哉 5 CKからの“ピンボールシュート”に加え、残り15分間でカウンター3発を浴び、よもやのサンドバッグ状態に厳しい表情を浮かべた。 DF 37 小泉 慶 5( 62 分 OUT ) 「自分がしっかりクリアしておけば、先制点につながるCKはなかった。そこはすごく反省している」と悔やんだ。 39 犬飼智也 5 “怪人FW”オルンガにしてやられた。75分、巧みなドリブルに対応しきれず、ニアサイドを撃ち抜かれ、ピッチに突っ伏した。 3 奈良竜樹 5 前半はCBの相方と連携しつつ、相手の得点源をうまく抑えていたが、前のめりになった後半はスペースを与えすぎた。 16 山本脩斗 6 12キロを優に超える総走行距離はチーム1。逆サイドからのクロスに対してゴール前に走り込み、決定機を演出するも残念ながら結実せず。

MF

7 ファン・アラーノ 6.5(62分OUT)

ゴールライン際からの強めの折り返しがGKの後逸を誘い、一旦は同点に。運動量が多くチームに活力をもたらしていただけに早い交代に疑問符がつく。



20 三竿健斗 5.5(80分OUT)

持ち味であるボール奪取に注力していたが、“ここぞ”というところで奪いきれず、手痛い代償を支払わされた。



4 レオ・シルバ 6(80分OUT)

56分に左サイドから内側に入り、シュート気味のインスイングクロスで同点のきっかけを作った。



9 エヴェラウド 5.5

ゴールへの貪欲な姿勢はこの日も変わらない。チーム最多の7本のシュートを放つも最後までネットを揺らすことができなかった。