【J１採点＆寸評】湘南１-１神戸｜９年ぶりJ１ゴールの酒井高徳の評価は？ チームに６試合ぶりの先制点をもたらしたDFがMOMに！

[J 1リーグ14 節] 湘南1- 1神戸/9 月5 日(土)/BMW スタジアム平塚 【チーム採点・寸評】 湘南 6 持ち前のハイプレスでリズムを掴み、縦に速い攻撃で序盤からチャンスを演出した。後半開始早々にはカウンターで先制点を奪取。直後の失点は反省材料だが、湘南らしさを攻守に発揮し、7試合ぶりに勝点を積み上げた。 【湘南|採点・寸評】 GK 25 谷 晃生 6 1失点を喫したが、クロス対応やクリアなどゲームを通してはっきりプレーし、ゴールを守った。 DF MAN OF THE MATCH 22 大岩一貴 6.5 クロスをはね返すなどゴール前で献身しつつ、果敢に持ち上がりゴールを奪取。6試合ぶりの先制点でチームに勇気をもたらした。 4 坂 圭祐 6 ラインを統率し、身を挺してシュートを阻む。前線にロングパスをつけ、攻撃も促した。 8 大野和成 6 スピードを活かし、相手の侵入に粘り強く対応。機を捉えて駆け上がり、セットプレーでは際どいシュートも。

MF

6 岡本拓也 6(67分OUT)

立ち上がりから相手に鋭くプレッシャーをかけ、高い位置取りで攻撃へ。その姿勢でチームを引っ張った。



16 齊藤未月 5.5(79分OUT)

タイトな寄せを発揮。ビルドアップに数多く関わったが、不用意なパスミスも見られた。



2 金子大毅 6

ゴール前に侵入してきた相手を巧みな守備で刈り取る。効果的な縦パスも繰り出した。



18 松田天馬 6(67分OUT)

プレスに走りつつ、組み立てに関わりスルーパスを狙うなど攻略を試みる。自らミドルも放った。



38 石原広教 6(87分OUT)

6試合ぶりに先発。攻守に走り、先制の場面ではオーバーラップからクロスでゴールをアシストした。