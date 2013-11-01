「スポーツ番組視聴」に関するアンケートのお願い

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サッカーダイジェストWeb編集部

2020年07月27日

契約しているスポーツ放送局は？

久保建英の試合は日本での視聴がとりわけ多かった。(C) Getty Images

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