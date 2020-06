【6/27再開】Jリーグ再開初戦の日程・放送予定をチェック！

6月27日(土)、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中断していたJリーグがいよいよ再開する。(J3は開幕)再開後、どのようなゲームが繰り広げられるのか、期待は高まるばかりだ。まずはJ1とJ2再開初戦、J3開幕戦の日程と放送予定をまとめたので、ぜひチェックしてみよう。



・J1は7/4に再開!



2020年7月4日(土)、J1リーグが再開を迎える。開幕節以降中断していたJ1は第2節の9試合全てが7月4日(土)に開催されることになる。再開初戦からガンバ大阪vsセレッソ大阪の“大阪ダービー”が組まれているなど、見逃せない試合が目白押しだ。



●J1再開初戦のカード一覧



J1リーグの2020シーズン開幕戦の全カードと放送予定は以下の通り。新型コロナウイルス感染防止のため試合は全て無観客で行われる。そのため試合観戦を望むファン、サポーターはテレビやインターネットでの観戦するしか方法がない。ゲームが始まる前に観戦できる環境を整えておこう。



7月4日(土)

18:00 横浜FC vs 北海道コンサドーレ札幌 ニッパツ DAZN

18:00 清水エスパルス vs 名古屋グランパス アイスタ DAZN

18:00 ガンバ大阪 vs セレッソ大阪 パナスタ DAZN/朝日放送テレビ(録)

18:30 大分トリニータ vs サガン鳥栖 昭和電ド DAZN

19:00 浦和レッズ vs 横浜F・マリノス 埼玉 DAZN

19:00 柏レイソル vs FC東京 三協F柏 DAZN

19:00 川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ 等々力 DAZN/NHK BS1

19:00 湘南ベルマーレ vs ベガルタ仙台 BMWス DAZN/NHK仙台(録)

19:30 ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島 ノエスタ DAZN

※天候などの事情により、日程が変わることもある



●J2再開初戦のカード一覧



J2リーグの再開初戦は、11試合が6月27日(土)と28日(日)に分けて開催される。主にNHKの地方局などの地上波テレビやインターネットでも放送されるので、ファン・サポーターは中継を通して応援しよう。



6/27(土)

18:00 東京ヴェルディ vs FC町田ゼルビア 味スタ DAZN

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs アルビレックス新潟 中銀スタ DAZN

18:00 ツエーゲン金沢 vs 松本山雅FC 石川西部 DAZN

18:00 愛媛FC vs 徳島ヴォルティス ニンスタ DAZN/南海放送(録)

19:00 モンテディオ山形 vs 栃木SC NDスタ DAZN

19:00 ザスパクサツ群馬 vs 水戸ホーリーホック 正田スタ DAZN/群馬テレビ

19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 大宮アルディージャ フクアリ DAZN

19:00 ファジアーノ岡山 vs レノファ山口FC Cスタ DAZN/テレビせとうち

19:00 V・ファーレン長崎 vs ギラヴァンツ北九州 トラスタ DAZN



6/28(日)

18:00 京都サンガF.C. vs ジュビロ磐田 サンガS DAZN/KBS京都

18:30 FC琉球 vs アビスパ福岡 タピスタ DAZN

※天候などの事情により日程が変わることもある



