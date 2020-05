「圧巻すぎる」「満員だ！」ボルシアMGが１万2000人分超の“サポーター”をスタジアムに設置！

ブンデスリーガは今週末に無観客試合でリーグを再開する。スタジアムに入場が許されているのは、選手やクラブスタッフを含めて213人のみ。サポーターはもちろん入ることができない。



これを見込んでか、ボルシアMGは4月から「Stay at the home, be in the stands(家にいながら、スタジアムに立とう)」と銘打ったキャンペーンを実施していた。19ユーロ(約2400円)を支払うと、自身のパネルをホームスタジアム、ボルシア=パルクの観客席に設置できるというサービスだ。



売上の一部は、新型コロナウイルスの支援のために寄付される。この取り組みには多くのサポーターが賛同し、初動で1万2000件以上の申し込みがあったという。4月末までには多くのサポーターのパネルが設置され、5月初旬にはシーズンチケット所有者のそれも置かれた。

