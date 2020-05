【金沢】会えなくても心はひとつ――『歌って繋ごう！ツエーゲンのテーマ』を実施

シアトルスタンダードカフェ(作詞:中新賢人 作曲:川本将史)ツエーゲン! ガンガン行こうぜツエーゲン! 輝く“J”の舞台( WOH OH OH OH OH WOH OH!! )輝く明日へ向かおう降り注ぐ太陽と 追い風を受けて憧れる場所を目指そう真っ直ぐな進路 旗をなびかせて何時でも 恐れないで振り向けばそこに 仲間がいるからツエーゲン! ガンガン行こうぜツエーゲン! 広がる夢と希望( WOH OH OH OH OH WOH OH!! )ツエーゲン!ガンガン行こうぜツエーゲン! 輝く“J”の舞台( WOH OH OH OH OH WOH OH!! )大きな虹を描こう青空のキャンパスに 君色絵の具で何時だって 感じてるよ見上げればそこに あなたがいるからツエーゲン! ガンガン行こうぜツエーゲン! 広がる夢と希望( WOH OH OH OH OH WOH OH!! )ツエーゲン! ガンガン行こうぜツエーゲン! 輝く“J”の舞台( WOH OH OH OH OH WOH OH!! ) ...構成●サッカーダイジェスト編集部