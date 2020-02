「幸運でなくても…」バルセロナ所属の安部裕葵、同僚たちのエールに感激！ 自身のSNSで心境を吐露

現地時間2月11日に、右大腿二頭筋の断裂のためフィンランドで手術を受けた安部裕葵。16日に行なわれたスペイン2部B(実質3部)第25節では、レバンテBとのアウェー戦に臨んだ同僚たちは、安部のために「がんばれ、裕葵!#AnimsHiroki」という文字入りのTシャツを着用して入場するというサプライズを敢行した。



これを知った安部は、自身のSNSで同僚たちにお礼を述べるなど、非常に感銘を受けた様子だ。



さらに17日、安部は再び自身のSNSを更新。該当のTシャツを大きくキャプチャした写真とともに、このようなメッセージを発信している。



「With love one can live even without happiness.You mean so much to me.Thank you so much. 幸運でなくても愛があれば十分です、あなた達は大切です、ありがとう」(原文ママ)

