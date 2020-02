「ついに総額が10億円を超えた！」Ｃ・ロナウドの最新カーコレクションを英紙が徹底追跡！

いったい何台目のスーパーカーだろうか。もはや自宅の駐車場は博物館に等しいだろう。



2月5日に35歳の誕生日を迎えたのは、ユベントスのポルトガル代表FWクリスチアーノ・ロナウドだ。世間をあっと驚かせたのは、彼に対する超高額のサプライズ・プレゼントだった。パートナーであるジョルジナ・ロドリゲスさんがC・ロナウドの友人たちと協力して用意したのが、世界に数台しかない超レアカーだったのである。



ドイツの『BRABUS』社がチューンナップしたメルセデス『AMG G65』で、その特別仕様車の名は『BRABUS ONE of TEN』。60万ポンド(約8100万円)の代物だ。クルマに目がないC・ロナウドが「信じられない!」といった表情で喜ぶ姿が印象的だった。



そんななか、スタープレーヤーたちの愛車コレクションを徹底調査している英紙『The Sun』がC・ロナウドの“最新ガレージ”を検証した。はたしてどんなスーパーカーが幅を利かせ、いかほどの資金が投入されているのか。主要どころをピックアップしたリストを公開している。



同紙によると「ついに総額は800万ポンド(約10億8000万円)を超えた!」とのこと。以下が、その豪華ラインナップだ。



☆ブガッティ『CHIRON』 215万ポンド(約2億9000万円)

☆ブガッティ『VEYRON』 170万ポンド(約2億3000万円)

☆メルセデス『AMG GLE 63』 127万ポンド(約1億7000万円)

☆マクラーレン『SENNA』 100万ポンド(約1億3500万円)

☆メルセデス『BRABUS ONE of TEN』 60万ポンド(約8100万円)

☆フェラーリ『F12 TDF』 35万ポンド(約4800万円)

☆ロールスロイス『CULLINAN』 33万ポンド(約4500万円)

☆ランボルギーニ『AVENTADOR』 26万ポンド(約3600万円)※黒と白の2台を所有

☆ベントレー『CONTINENTAL GT』 15万ポンド(約2000万円)

☆レンジローバー『SPORT』 10万ポンド(約1350万円)

☆シボレー『CAMARO』 3万5000ポンド(約472万円)



もはやランボルギーニやフェラーリが安価に見えてしまうほどに──。ざっと眺めているこちらでさえ、金銭感覚がおかしくなりそうだ。『The Sun』紙は「さすがはユーベでの週給が50万ポンド(約6750万円)のレジェンド。彼にしかなし得ないコレクションだ」と評している。





