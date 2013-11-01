28日ジャマイカ戦へU-22日本代表メンバー19名を発表！海外組は中山雄太、安部裕葵ら５名を招集

GK山口瑠伊（エストレマドゥーラUD／スペイン）谷 晃生（ガンバ大阪）小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）DF中山雄太（ズウォーレ／オランダ）岩田智輝（大分トリニータ）大南拓磨（ジュビロ磐田）岡崎 慎（FC東京）瀬古歩夢（セレッソ大阪）MF長沼洋一（愛媛FC）三笘 薫（筑波大）旗手怜央（順天堂大）高 宇洋（ガンバ大阪）岩崎悠人（北海道コンサドーレ札幌）松本泰志（サンフレッチェ広島）菅 大輝（北海道コンサドーレ札幌）安部裕葵（バルセロナ／スペイン）東 俊希（サンフレッチェ広島）FW前田大然（マリティモ／ポルトガル）一美和成（京都サンガS.C.）