28日ジャマイカ戦へU-22日本代表メンバー19名を発表！海外組は中山雄太、安部裕葵ら５名を招集

カテゴリ：日本代表

サッカーダイジェストWeb編集部

2019年12月04日

今季J２で17得点を挙げた京都の一美和成も招集

年末のジャマイカ戦に臨むU-22日本代表メンバーを発表した。写真：茂木あきら（サッカーダイジェスト写真部）

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　日本サッカー協会は12月４日、同28日に開催されるキリンチャレンジカップ（U-22ジャマイカ戦）に臨むU-22日本代表メンバーの19名を発表した。

　メンバーにはマリティモの前田大然、バルセロナの安部裕葵、ズウォーレの中山雄太ら海外組が５名選出され、大学勢２名、Jリーグ勢12名という構成となった。メンバーは以下の通り。

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GK
山口瑠伊（エストレマドゥーラUD／スペイン）
谷　晃生（ガンバ大阪）
小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）

DF
中山雄太（ズウォーレ／オランダ）
岩田智輝（大分トリニータ）
大南拓磨（ジュビロ磐田）
岡崎　慎（FC東京）
瀬古歩夢（セレッソ大阪）

MF
長沼洋一（愛媛FC）
三笘　薫（筑波大）
旗手怜央（順天堂大）
高　宇洋（ガンバ大阪）
岩崎悠人（北海道コンサドーレ札幌）
松本泰志（サンフレッチェ広島）
菅　大輝（北海道コンサドーレ札幌）
安部裕葵（バルセロナ／スペイン）
東　俊希（サンフレッチェ広島）

FW
前田大然（マリティモ／ポルトガル）
一美和成（京都サンガS.C.）

【日本代表PHOTO】E-1サッカー選手権に臨む招集メンバー22人
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