28日ジャマイカ戦へU-22日本代表メンバー19名を発表！海外組は中山雄太、安部裕葵ら５名を招集
カテゴリ：日本代表
2019年12月04日
今季J２で17得点を挙げた京都の一美和成も招集
日本サッカー協会は12月４日、同28日に開催されるキリンチャレンジカップ（U-22ジャマイカ戦）に臨むU-22日本代表メンバーの19名を発表した。
メンバーにはマリティモの前田大然、バルセロナの安部裕葵、ズウォーレの中山雄太ら海外組が５名選出され、大学勢２名、Jリーグ勢12名という構成となった。メンバーは以下の通り。
メンバーにはマリティモの前田大然、バルセロナの安部裕葵、ズウォーレの中山雄太ら海外組が５名選出され、大学勢２名、Jリーグ勢12名という構成となった。メンバーは以下の通り。
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GK
山口瑠伊（エストレマドゥーラUD／スペイン）
谷 晃生（ガンバ大阪）
小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）
DF
中山雄太（ズウォーレ／オランダ）
岩田智輝（大分トリニータ）
大南拓磨（ジュビロ磐田）
岡崎 慎（FC東京）
瀬古歩夢（セレッソ大阪）
MF
長沼洋一（愛媛FC）
三笘 薫（筑波大）
旗手怜央（順天堂大）
高 宇洋（ガンバ大阪）
岩崎悠人（北海道コンサドーレ札幌）
松本泰志（サンフレッチェ広島）
菅 大輝（北海道コンサドーレ札幌）
安部裕葵（バルセロナ／スペイン）
東 俊希（サンフレッチェ広島）
FW
前田大然（マリティモ／ポルトガル）
一美和成（京都サンガS.C.）
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