【ラ・リーガ２部】岡崎慎司が２点目をお膳立てしたウエスカが３位に浮上！香川真司、柴崎岳は…

スペインのラ・リーガ2部は11月22~24日に第17節が行なわれた。岡崎慎司の所属する4位のウエスカは、ホームで9位のポンフェラディーナと対戦。12戦連続でスタメンを飾った岡崎は、いつも通り4-3-3のCFでプレーした。24分に先制したウエスカは、その後はなかなかチャンスを作り出せなかったものの、69分に追加点を奪う。起点となったのは岡崎だ。バイタルエリアでボールをキープしてエウヘニ・バルデラマに落とすと、このスペイン人MFがスルーパス。走り込んできたセルヒオ・ゴメスが落ち着いてネットを揺らした。このリードを守りきって2-0で勝利したウエスカは、3位に浮上。フル出場の岡崎はいい形でシュートに持ち込む場面こそ少なかったものの、身体を張ったプレーで白星奪取に貢献した。また、サラゴサの香川真司は、コンディション不良のためにメンバー外となり、3試合ぶりの欠場。最下位に沈むデポルティボの柴崎岳とエストレマドゥーラのGK山口瑠伊は、ベンチ入りしたものの、出番はなかった。現地11月29日~12月1日に開催される第18節では、3位のウエスカが7位のアルコルコン、6位のサラゴサは5位のジローナと、ともに1部昇格を争う直接のライバルと対戦する。香川の状態を含めて、注目が集まる。●第17節の主な試合結果ラージョ・バジェカーノ 0-1 サラゴサラシン・サンタンデール 3-0 エストレマドゥーラデポルティボ 0-0 アルコルコンウエスカ 2-0 ポンフェラディーナ●第18節の主な対戦カード[11月30日]アルコルコン vs ウエスカサラゴサ vs ジローナ[12月1日]ルーゴ vs デポルティボエストレマドゥーラ vs ラス・パルマス