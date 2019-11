【ラ・リーガ２部】岡崎慎司の３戦連発弾は幻に。エストレマドゥーラのGK山口瑠伊が待望のリーガデビュー！次節の注目カードは？

スペインのラ・リーガ2部は11月1~3日に第14節が行なわれた。前節エルチェ戦に続く3試合連続ゴールの期待が懸かったウエスカの岡崎慎司は、敵地でのテネリフェ戦で9戦連続のスタメン出場を果たす。いつも通り4-3-3のCFに入ると、13分に左サイドからのクロスをFWクリスト・ゴンサレスが頭ですらしたところをヘッドで合わせ、強烈なシュートでネットを揺らす。しかし、これはオフサイドをとられてゴールは認められない。その後も巧みな動き出しで惜しい場面を作り出し、52分には味方のシュートをGKが弾いたこぼれ球を叩くが、シュートはDFにブロックされてしまう。結局、岡崎の3戦連発はならず、チームもスコアレスドロー。順位は4位のままとなっている。サラゴサの香川真司は腰痛により、招集メンバーから外れた。皮肉にも3連敗中だったチームはホームでラス・パルマスに3‐0の快勝。昇格プレーオフ圏内の5位に浮上した。2試合連続のベンチスタートとなったデポルティボの柴崎岳は、前節に続いて出番なし。チームは敵地でフエンラブラダと1ー1のドローで13戦未勝利となり、最下位(22位)から抜け出せなかった。待望のリーガデビューを飾ったのが、エストレマドゥーラの山口瑠伊だ。今シーズンにBチームからトップ昇格した21歳の守護神は、ジローナ戦で正GKカストを抑えて先発出場。だが、シュートを弾いたところをウルグアイ代表FWクリスティアン・ストゥアニに詰められてゴールを許すなど3失点を喫し、ほろ苦い初陣となった。第15節は現地11月8~10日に開催。楽しみなのは、5位のサラゴサが2位のアルメリアのホームに乗り込む一戦だ。勝てば順位が逆転するだけに、香川が復帰できるかも含めて注目が集まる。●第14節の主な試合結果フエンラブラダ 1–1 デポルティボテネリフェ 0-0 ウエスカサラゴサ 3-0 ラス・パルマスエストレマドゥーラ 1-3 ジローナ●第15節の主な対戦カード[11月10日]ウエスカ vs オビエドミランデス vs エストレマドゥーラデポルティボ vs エルチェ[11月11日]アルメリア vs サラゴサ■スペインサッカー ラ・リーガ2部毎節最大3試合放送・配信