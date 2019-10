【ラ・リーガ２部】ウエスカ岡崎慎司が２戦連発の今季３点目をゲット！香川真司は屈辱の前半のみで交代に…。次節の注目カードは？

スペインのラ・リーガ2部は10月25~27日に第13節が行なわれた。今季2ゴール目を決めた前節のルーゴ戦に続いて存在感を発揮したのが、ウエスカの岡崎慎司だ。エルチェ戦で8試合連続のスタメン出場を果たすと、0‐0で迎えた45分だった。巧みな動き出しでファン・カルロスのスルーパスを受けると、ワントラップして右足を一閃。GKの股を抜く強烈な一撃を決めてみせた。このベテランFWの2試合連発弾で先制したウエスカは、後半に追加点を奪って2-0の快勝。4位に浮上している。対照的な結果に終わったのが、サラゴサの香川真司だ。スポルティング・ヒホンとのアウェー戦、トップ下で先発したものの、サラゴサが退場者を出したこともあり、前半のみで交代。チームも0-4の完敗で3連敗となり、昇格プレーオフ圏外の7位に転落した。デポルティボの柴崎岳は、日本代表戦のためチームを離れていた11節以来2試合ぶりのベンチスタートとなり、出番は巡ってこなかった。チームは敵地でラシン・サンタンデールと1―1のドロー。これで12戦未勝利となり、依然として最下位(22位)に沈んでいる。エストレマドゥーラのGK山口瑠伊は、2‐3で敗れたアルメリア戦でベンチ入りしたものの出場機会はなかった。第14節は現地11月1~3日に開催。注目は上り調子のウエスカが、17位テネリフェのホームに乗り込む一戦。5試合勝ちなしと調子を落している相手だけに、岡崎の3試合連続ゴールに期待がかかる。●第13節の主な結果ラシン・サンタンデール 1-1 デポルティボスポルティング・ヒホン 4-0 サラゴサウエスカ 2-0 エルチェ●第14節の主な対戦カード[11月3日]フエンラブラダ vs デポルティボテネリフェ vs ウエスカサラゴサ vs ラス・パルマス■スペインサッカー ラ・リーガ2部毎節最大3試合放送・配信