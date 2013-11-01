鎌田大地、浅野拓磨が復帰！日本代表、W杯２次予選に向けた招集メンバー23名を発表！　

カテゴリ：日本代表

サッカーダイジェストWeb編集部

2019年10月03日

10日にホームでモンゴル戦、15日に敵地でタジキスタン戦

W杯２次予選に向けた日本代表メンバーが発表された。写真：徳原隆元

画像を見る

　日本サッカー協会は10月３日、カタール・ワールドカップアジア２次予選のモンゴル戦（10日／埼玉）とタジキスタン戦（15日／ドゥシャンベ）に臨む日本代表メンバー23名を発表した。
 
　メンバーは、大迫勇也が負傷で離脱したFWに浅野拓磨（パルチザン）と鎌田大地（フランクフルト）が復帰。その他は、前回９月シリーズと同じメンバーとなった。

日本代表メンバーは以下の通り。
 
GK
川島永嗣（ストラスブール／フランス）
権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン／ベルギー）
 
DF
長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
植田直通（セルクル・ブルージュ／ベルギー）
安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
 
MF
原口元気（ハノーファー／ドイツ２部）
柴崎　岳（デポルティボ・ラ・コルーニャ／スペイン２部）
遠藤　航（シュツットガルト／ドイツ２部）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
橋本拳人（FC東京）
中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
板倉　滉（フローニンヘン／オランダ）
堂安　律（PSV／オランダ）
久保建英（マジョルカ／スペイン）
 
FW
永井謙佑（FC東京）
浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）
鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
 
関連ワード
A代表

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 定価：1300円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ＷＳＤ責任編集
    9月11日発売     欧州クラブ選手名鑑の決定版!!
    2019-2020
    EUROPE SOCCER TODAY
    シーズン開幕号     詳細はこちら

  • 定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト10月10日号
    9月26日発売     全4135選手！
    都道府県別
    Ｊリーガー
    輩出ランキング     詳細はこちら

  • 定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    9月19日発売     現役監督が「ビッグ12」の
    戦力を採点＆格付け
    「ＣＬ完全読本」
    全32チーム選手名鑑付き！     詳細はこちら

  • 定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.28
    7月10日発売     「インターハイ選手名鑑」
    男子出場52校・1040選手の
    顔写真＆プロフィールを網羅
    企画満載で女子出場16校も！     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ