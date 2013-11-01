鎌田大地、浅野拓磨が復帰！日本代表、W杯２次予選に向けた招集メンバー23名を発表！　

日本サッカー協会は10月３日、カタール・ワールドカップアジア２次予選のモンゴル戦（10日／埼玉）とタジキスタン戦（15日／ドゥシャンベ）に臨む日本代表メンバー23名を発表した。



メンバーは、大迫勇也が負傷で離脱したFWに浅野拓磨（パルチザン）と鎌田大地（フランクフルト）が復帰。その他は、前回９月シリーズと同じメンバーとなった。



日本代表メンバーは以下の通り。



GK

川島永嗣（ストラスブール／フランス）

権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）

シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン／ベルギー）



DF

長友佑都（ガラタサライ／トルコ）

吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）

酒井宏樹（マルセイユ／フランス）

植田直通（セルクル・ブルージュ／ベルギー）

安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）

畠中槙之輔（横浜F・マリノス）

冨安健洋（ボローニャ／イタリア）



MF

原口元気（ハノーファー／ドイツ２部）

柴崎 岳（デポルティボ・ラ・コルーニャ／スペイン２部）

遠藤 航（シュツットガルト／ドイツ２部）

伊東純也（ヘンク／ベルギー）

橋本拳人（FC東京）

中島翔哉（ポルト／ポルトガル）

南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）

板倉 滉（フローニンヘン／オランダ）

堂安 律（PSV／オランダ）

久保建英（マジョルカ／スペイン）



FW

永井謙佑（FC東京）

浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）

鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）

