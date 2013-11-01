2019年夏・J１＆J２移籍動向一覧

【J1移籍動向2019夏（7月20日現在）】

☆＝新人 ※１＝レンタル移籍 ※２＝レンタル復帰 ※３＝レンタル終了



北海道コンサドーレ札幌

監督：ミハイロ・ペトロヴィッチ



加入

MF 中原彰吾(25)→仙台



退団・引退

なし





ベガルタ仙台

監督：渡邉 晋



加入

GKヤクブ・スウォビィク（27）←シロンスク・ヴロツワフ (POL)

MF 中原彰吾(25)←札幌

FWジオゴ・アコスタ（29）←ディバ・アル＝フジャイラ (UAE)



退団・引退

GKシュミット・ダニエル（27）→シント＝トロイデン (BEL)





鹿島アントラーズ

監督：大岩 剛



加入

MF 小泉 慶(24)←柏



退団・引退

DF安西幸輝（24）→ポルティモネンセ (POR)

FW安部裕葵（20）→バルセロナ (SPA)

FW鈴木優磨（23）→シント＝トロイデン (BEL)





浦和レッズ

監督：オズワルド・オリヴェイラ→（退任）→大槻 毅（新任）



加入

MF 関根貴大（24）〔←インゴルシュタット (GER)〕←シント＝トロイデン



退団・引退

MF 山田直輝(29)→湘南※１





FC東京

監督：長谷川健太



加入

DF オ・ジェソク(29)←G大阪※１

MF 三田啓貴(28)←神戸



退団・引退

DF 太田宏介(31)→名古屋

DF チャン・ヒョンス(27)→アル・ヒラル(KSA)

MF 久保建英(18)→レアル・マドリー(SPA)

MF 平川 怜(19)→鹿児島※１





川崎フロンターレ

監督：鬼木 達



加入

GK 馬渡洋樹(24)←愛媛※１



退団・引退

MFカイオ・セザール(23)→長崎※１

MF 鈴木雄斗(25)→G大阪※１

FW宮代大聖(19)→山口※１





横浜F・マリノス

監督：アンジェ・ポステコグルー



加入

DF 伊藤槙人(26)←水戸

MF 泉澤 仁(27)←ポゴニ・シュチェチン (POL)



退団・引退

GK 原田 岳(21)→相模原※１

MF イッペイ・シノヅカ(24)→大宮

MF 天野 純(27)→ロケレン (BEL) ※１





湘南ベルマーレ

監督：曺 貴裁



加入

DF 毛利駿也(24)←金沢

MF 澤田 恒(27)←キッカーズ ・オッフェンバッハ (GER)

MF 山田直輝(29)←浦和※１

FW トカチ(18)←レバークーゼンU-19 (GER)

FW クリスラン(27)←ブラガ (POR) ※１



退団・引退

MF レレウ(26)→水戸※１

MF 秋野央樹(24)→長崎※１

FW 鈴木国友(24)→鳥取※１





松本山雅FC

監督：反町康治



加入

DF 高木利弥(26)←柏

FW 阪野豊史(29)←山形



退団・引退

MF 塚川孝輝(25)→岐阜※１

FW 前田大然(21)→マリティモ(POR)※１



清水エスパルス

監督：ヤン・ヨンソン（退任）→篠田善之（新任）



加入

なし



退団・引退

DF ヴァンデルソン(28)→〔アトレチコ・パラナエンセ(BRA)→〕ECバイーア(BRA) ※３

MF 西村恭史(19)→岡山※１





ジュビロ磐田

監督：名波 浩（退任）→鈴木秀人（新任）



加入

MF 今野泰幸(36)←G大阪



退団・引退

MF 中村俊輔(41)→横浜FC

FW 小川航基(21)→水戸※１





名古屋グランパス

監督：風間八宏



加入

DF 太田宏介(31)←FC東京



退団・引退

DF 櫛引一紀(26)→大宮※１

DF 菅原由勢(19)→AZ(HOL) ※１



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