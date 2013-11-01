2019年夏・J１＆J２移籍動向一覧

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2019年08月17日

J１移籍動向（７月24日現在）

【J1移籍動向2019夏（7月20日現在）】
☆＝新人　※１＝レンタル移籍　※２＝レンタル復帰　※３＝レンタル終了
 
北海道コンサドーレ札幌
監督：ミハイロ・ペトロヴィッチ
 
加入
MF 中原彰吾(25)→仙台
 
退団・引退
なし
 
 
ベガルタ仙台
監督：渡邉 晋
 
加入
GKヤクブ・スウォビィク（27）←シロンスク・ヴロツワフ (POL)
MF 中原彰吾(25)←札幌
FWジオゴ・アコスタ（29）←ディバ・アル＝フジャイラ (UAE)

退団・引退
GKシュミット・ダニエル（27）→シント＝トロイデン (BEL)
 
 
鹿島アントラーズ
監督：大岩 剛
 
加入
MF 小泉 慶(24)←柏
 
退団・引退
DF安西幸輝（24）→ポルティモネンセ (POR)        
FW安部裕葵（20）→バルセロナ (SPA)
FW鈴木優磨（23）→シント＝トロイデン (BEL)
 
 
浦和レッズ
監督：オズワルド・オリヴェイラ→（退任）→大槻 毅（新任）
 
加入
MF 関根貴大（24）〔←インゴルシュタット (GER)〕←シント＝トロイデン
 
退団・引退
MF 山田直輝(29)→湘南※１
 

FC東京
監督：長谷川健太
 
加入
DF オ・ジェソク(29)←G大阪※１
MF 三田啓貴(28)←神戸  
 
退団・引退
DF 太田宏介(31)→名古屋
DF チャン・ヒョンス(27)→アル・ヒラル(KSA)
MF 久保建英(18)→レアル・マドリー(SPA)
MF 平川 怜(19)→鹿児島※１
 
 
川崎フロンターレ
監督：鬼木 達
 
加入
GK 馬渡洋樹(24)←愛媛※１
 
退団・引退
MFカイオ・セザール(23)→長崎※１
MF 鈴木雄斗(25)→G大阪※１
FW宮代大聖(19)→山口※１
 
 
横浜F・マリノス
監督：アンジェ・ポステコグルー
 
加入
DF 伊藤槙人(26)←水戸   
MF 泉澤　仁(27)←ポゴニ・シュチェチン (POL)
 
退団・引退
GK 原田 岳(21)→相模原※１
MF イッペイ・シノヅカ(24)→大宮
MF 天野　純(27)→ロケレン (BEL) ※１

 
湘南ベルマーレ
監督：曺 貴裁
 
加入
DF 毛利駿也(24)←金沢   
MF 澤田 恒(27)←キッカーズ ・オッフェンバッハ (GER) 
MF 山田直輝(29)←浦和※１   
FW トカチ(18)←レバークーゼンU-19 (GER)
FW クリスラン(27)←ブラガ (POR) ※１
 
退団・引退
MF レレウ(26)→水戸※１
MF 秋野央樹(24)→長崎※１
FW 鈴木国友(24)→鳥取※１
 
 
松本山雅FC
監督：反町康治
 
加入
DF 高木利弥(26)←柏
FW 阪野豊史(29)←山形
 
退団・引退
MF 塚川孝輝(25)→岐阜※１
 FW 前田大然(21)→マリティモ(POR)※１
 
清水エスパルス
監督：ヤン・ヨンソン（退任）→篠田善之（新任）
 
加入
なし
 
退団・引退
DF ヴァンデルソン(28)→〔アトレチコ・パラナエンセ(BRA)→〕ECバイーア(BRA) ※３
MF 西村恭史(19)→岡山※１
 
 
ジュビロ磐田
監督：名波 浩（退任）→鈴木秀人（新任）
 
加入
MF 今野泰幸(36)←G大阪
 
退団・引退
MF 中村俊輔(41)→横浜FC
FW 小川航基(21)→水戸※１
 
 
名古屋グランパス
監督：風間八宏
 
加入
DF 太田宏介(31)←FC東京
 
退団・引退
DF 櫛引一紀(26)→大宮※１
DF 菅原由勢(19)→AZ(HOL) ※１
 

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ガンバ大阪
監督：宮本恒靖
 
加入
MF 宇佐美貴史(27)←アウクスブルク (GER)
MF 鈴木雄斗(25)←川崎※１
FW パトリック(31)←広島※１
 
退団・引退
DF オ・ジェソク (29)→FC東京※１
MF 田中達也(27)→大分
MF 藤本淳吾(35)→京都※１
MF 今野泰幸(36) →磐田
FW ファン・ウィジョ(26)→ボルドー (FRA)            
FW 中村敬斗(18)→トゥベンテ (HOL) ※１
FW 髙木彰人(21)→山形※１ 

 
セレッソ大阪
監督：ミゲル・アンヘル・ロティーナ
加入
なし
 
退団・引退
MF 福満隆貴(27)→水戸※１
MF 秋山大地(24)→山形※１
FW 山根永遠(20)→金沢※１
 
 
ヴィッセル神戸
監督：ファン・マヌエル・リージョ（退任）→トルステン・フィンク（新任）
 
加入
DF ジョアン・オマリ(30)←アル・ナスルSC（UAE）
 
退団・引退
MF 三原雅俊(30)→柏※１
MF 三田啓貴(28)→FC東京
 
 
サンフレッチェ広島
監督：城福 浩
 
加入
なし
 
退団・引退
DF 高橋壮也(23)→退団
FW 皆川佑介(27)→横浜FC
 
サガン鳥栖
監督：ルイス・カレーラス・フェレール（退任）→金 明輝（新任）
 
加入
DF パク・ジョンス(25)←柏※１
MF 松岡大起(18)←鳥栖ユース　※６月１日付でトップ昇格
 
退団・引退
DF カルロ・ブルシッチ(27)                        
DF ニノ・ガロヴィッチ(27)→ディナモ・ミンスク(BLR) ※１
MF 伊藤遼哉(21)
MF 島屋八徳(30)→徳島※１
FW ビクトル・イバルボ(29)→長崎※１
FW フェルナンド・トーレス(35)→引退(8月23日神戸戦で引退予定)
 
 
大分トリニータ
監督：片野坂知宏
 
加入
MF 田中達也(27)←G大阪
 
退団・引退
MF 坂井大将(22)→群馬※１
FW 吉平 翼(21)→藤枝※１
FW 馬場賢治(34)→岐阜※１


国名コード（アルファベット順）
(BEL)＝ベルギー
(BLR)＝ベラルーシ
(BRA)＝ブラジル
(FRA)＝フランス
(GER)＝ドイツ
(HOL)＝オランダ
(KOR)＝韓国
(KSA)＝サウジアラビア
(POL)＝ポーランド
(POR)＝ポルトガル
(SPA)＝スペイン
(THA)＝タイ
(UAE)＝アラブ首長国連邦

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