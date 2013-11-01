【高校総体】神村学園が圧巻３発で全国一番乗り！　全都道府県予選の決勝日程をチェック！

令和最初のインターハイ（高校総体）は南九州で行なわれ、サッカー競技は男女ともに沖縄県内で開催される。



今年度から男子は埼玉、千葉、愛知の出場枠が２から１となり、全52チームが参加。女子は例年と変わらず16チームで、各地域大会に割り振られた出場枠を争う。



そしていよいよ、今週末から都道府県予選が本格化する。５月25日には全国のトップを切って鹿児島決勝が行なわれ、神村学園が出水中央を３－０で下して３年連続７回目の本大会行きを決めた。



拮抗した展開のなか、神村学園は前半26分に濱屋がＰＫを決めて先制。さらに後半７分には寺田との連携から永吉が右足でゴールにねじ込み、リードを広げる。その後は初出場を狙う出水中央の猛攻に遭うも守備陣が堅陣を崩さず、逆に35分、濱屋のクロスから大迫がダメ押し弾をゲットした。



週明け月曜日には高知で予選決勝が開催。来週はまさに決勝ラッシュで、６月１日～５日までの間に25代表が決定する予定だ。



男子の都道府県別決勝日程と、女子の地域大会日程は以下の通りだ。





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