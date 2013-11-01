【高校総体】神村学園が圧巻３発で全国一番乗り！ 全都道府県予選の決勝日程をチェック！
カテゴリ：高校・ユース・その他
2019年05月25日
今年の本大会は男女ともに沖縄で開催
令和最初のインターハイ（高校総体）は南九州で行なわれ、サッカー競技は男女ともに沖縄県内で開催される。
今年度から男子は埼玉、千葉、愛知の出場枠が２から１となり、全52チームが参加。女子は例年と変わらず16チームで、各地域大会に割り振られた出場枠を争う。
そしていよいよ、今週末から都道府県予選が本格化する。５月25日には全国のトップを切って鹿児島決勝が行なわれ、神村学園が出水中央を３－０で下して３年連続７回目の本大会行きを決めた。
拮抗した展開のなか、神村学園は前半26分に濱屋がＰＫを決めて先制。さらに後半７分には寺田との連携から永吉が右足でゴールにねじ込み、リードを広げる。その後は初出場を狙う出水中央の猛攻に遭うも守備陣が堅陣を崩さず、逆に35分、濱屋のクロスから大迫がダメ押し弾をゲットした。
週明け月曜日には高知で予選決勝が開催。来週はまさに決勝ラッシュで、６月１日～５日までの間に25代表が決定する予定だ。
男子の都道府県別決勝日程と、女子の地域大会日程は以下の通りだ。
今年度から男子は埼玉、千葉、愛知の出場枠が２から１となり、全52チームが参加。女子は例年と変わらず16チームで、各地域大会に割り振られた出場枠を争う。
そしていよいよ、今週末から都道府県予選が本格化する。５月25日には全国のトップを切って鹿児島決勝が行なわれ、神村学園が出水中央を３－０で下して３年連続７回目の本大会行きを決めた。
拮抗した展開のなか、神村学園は前半26分に濱屋がＰＫを決めて先制。さらに後半７分には寺田との連携から永吉が右足でゴールにねじ込み、リードを広げる。その後は初出場を狙う出水中央の猛攻に遭うも守備陣が堅陣を崩さず、逆に35分、濱屋のクロスから大迫がダメ押し弾をゲットした。
週明け月曜日には高知で予選決勝が開催。来週はまさに決勝ラッシュで、６月１日～５日までの間に25代表が決定する予定だ。
男子の都道府県別決勝日程と、女子の地域大会日程は以下の通りだ。
【令和元年度インターハイ（高校総体）・男子出場校一覧＆予選決勝日程】
北海道 準決勝・決勝／ともに６月14日（金）※２枠
青 森 決勝／６月３日（月）
岩 手 決勝／６月３日（月）
宮 城 決勝／６月３日（月）
秋 田 決勝／６月３日（月）
山 形 決勝／６月９日（日）
福 島 決勝／６月２日（日）
茨 城 決勝／６月19日（水）
栃 木 決勝／６月20日（木）
群 馬 決勝／６月16日（日）
埼 玉 決勝／６月23日（日）
千 葉 決勝／６月19日（水）
東 京 準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠
決勝／６月23日（日）
神奈川 準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠
決勝／６月23日（日）
山 梨 決勝／６月16日（日）
新 潟 決勝／６月２日（日）
富 山 決勝／６月５日（水）
石 川 決勝／６月３日（月）
福 井 決勝／６月２日（日）
長 野 決勝／６月２日（日）
岐 阜 決勝／６月１日（土）
静 岡 決勝／６月２日（日）
愛 知 決勝／６月８日（土）
三 重 決勝／６月２日（日）
滋 賀 決勝／６月１日（土）
京 都 決勝／６月２日（日）
大 阪 決勝リーグ／５月26日（日）、６月１日（土）、２日（日）※２枠
兵 庫 決勝／６月９日（日）
奈 良 決勝／６月２日（日） 一条vs五條
和歌山 決勝／６月９日（日）
鳥 取 決勝／６月２日（日）
島 根 決勝／６月１日（土）
岡 山 決勝／６月９日（日）
広 島 決勝／６月９日（日）
山 口 決勝／６月９日（日）
徳 島 決勝／６月３日（月）
香 川 決勝／６月８日（土）
愛 媛 決勝／６月９日（日）
高 知 決勝／５月27日（月）
福 岡 決勝／６月２日（日）
佐 賀 決勝／６月４日（火）
長 崎 決勝／６月７日（金）
熊 本 決勝／６月５日（水）
大 分 決勝／６月３日（月）
宮 崎 決勝／６月１日（土）
鹿児島 神村学園（３年連続７回目の出場）
沖 縄 決勝リーグ／５月31日（金）、６月１日（土）、２日（日）※２枠
【令和元年度インターハイ（高校総体）女子・地域大会日程】
北海道 北海道大会／６月11日（火）～14日（金）※１枠
東 北 東北大会（山形）／６月22日（土）～24日（月）※２枠
関 東 関東大会（茨城）／６月１日（土）～３日（月）※３枠
東 海 東海大会（三重）／６月22日（土）・23日（日）※２枠
北信越 北信越大会（福井）／６月14日（金）～16日（日）※１枠
関 西 近畿大会（兵庫）／６月15日（土）～17日（月）※２枠
中 国 中国大会（広島）／６月15日（土）・16日（日）※１枠
四 国 四国大会（愛媛）／６月15日（土）～17日（月）予定※１枠
九 州 九州大会（佐賀）／６月15日（土）～17日（月）※２枠
※九州は２枠のほか、開催地枠（沖縄）があり
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
北海道 準決勝・決勝／ともに６月14日（金）※２枠
青 森 決勝／６月３日（月）
岩 手 決勝／６月３日（月）
宮 城 決勝／６月３日（月）
秋 田 決勝／６月３日（月）
山 形 決勝／６月９日（日）
福 島 決勝／６月２日（日）
茨 城 決勝／６月19日（水）
栃 木 決勝／６月20日（木）
群 馬 決勝／６月16日（日）
埼 玉 決勝／６月23日（日）
千 葉 決勝／６月19日（水）
東 京 準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠
決勝／６月23日（日）
神奈川 準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠
決勝／６月23日（日）
山 梨 決勝／６月16日（日）
新 潟 決勝／６月２日（日）
富 山 決勝／６月５日（水）
石 川 決勝／６月３日（月）
福 井 決勝／６月２日（日）
長 野 決勝／６月２日（日）
岐 阜 決勝／６月１日（土）
静 岡 決勝／６月２日（日）
愛 知 決勝／６月８日（土）
三 重 決勝／６月２日（日）
滋 賀 決勝／６月１日（土）
京 都 決勝／６月２日（日）
大 阪 決勝リーグ／５月26日（日）、６月１日（土）、２日（日）※２枠
兵 庫 決勝／６月９日（日）
奈 良 決勝／６月２日（日） 一条vs五條
和歌山 決勝／６月９日（日）
鳥 取 決勝／６月２日（日）
島 根 決勝／６月１日（土）
岡 山 決勝／６月９日（日）
広 島 決勝／６月９日（日）
山 口 決勝／６月９日（日）
徳 島 決勝／６月３日（月）
香 川 決勝／６月８日（土）
愛 媛 決勝／６月９日（日）
高 知 決勝／５月27日（月）
福 岡 決勝／６月２日（日）
佐 賀 決勝／６月４日（火）
長 崎 決勝／６月７日（金）
熊 本 決勝／６月５日（水）
大 分 決勝／６月３日（月）
宮 崎 決勝／６月１日（土）
鹿児島 神村学園（３年連続７回目の出場）
沖 縄 決勝リーグ／５月31日（金）、６月１日（土）、２日（日）※２枠
【令和元年度インターハイ（高校総体）女子・地域大会日程】
北海道 北海道大会／６月11日（火）～14日（金）※１枠
東 北 東北大会（山形）／６月22日（土）～24日（月）※２枠
関 東 関東大会（茨城）／６月１日（土）～３日（月）※３枠
東 海 東海大会（三重）／６月22日（土）・23日（日）※２枠
北信越 北信越大会（福井）／６月14日（金）～16日（日）※１枠
関 西 近畿大会（兵庫）／６月15日（土）～17日（月）※２枠
中 国 中国大会（広島）／６月15日（土）・16日（日）※１枠
四 国 四国大会（愛媛）／６月15日（土）～17日（月）予定※１枠
九 州 九州大会（佐賀）／６月15日（土）～17日（月）※２枠
※九州は２枠のほか、開催地枠（沖縄）があり
構成●高校サッカーダイジェスト編集部