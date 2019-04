４強出揃ったチャンピオンズ・リーグ！６月２日の決勝はDAZNが完全独占配信！

準決勝の第1レグは日本時間の4月30~5月1日、第2レグは5月7日~8日に行なわれる。放送日程は以下のとおり。



■UEFAチャンピオンズ・リーグ配信予定(すべて日本時間)

<準決勝・第1レグ>

トッテナム vs アヤックス 4月30日(火)または5月1日(水)

バルセロナ vs リバプール 4月30日(火)または5月1日(水)



<準決勝・第2レグ>

リバプールvsバルセロナ 5月7日(火)または8日(水)

アヤックスvs トッテナム 5月7日(火)または8日(水)



<決勝>

トッテナム/アヤックス vs バルセロナ/リバプール 6月2日(日)4:00~

※DAZN完全独占で配信。