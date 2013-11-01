ハメスやファルカオが来日へ！ コロンビア代表がケイロス体制初陣のメンバーを発表

コロンビア・サッカー連盟は現地時間３月11日、３月の国際親善試合に臨む代表メンバー23名を発表した。



２月に前イラン代表監督のカルロス・ケイロスが新指揮官に就任し、今回が新政権での初陣。３月22日に日本代表、26日に韓国代表といずれもアウェーで戦う。



ハメス・ロドリゲスをはじめ、ラダメル・ファルカオ、ダビド・オスピナなどの主力が順当選出。一方で怪我のためファン・ギジェルモ・クアドラード（ユベントス）やクリスティアン・サパタ（ミラン）は遠征メンバーから外れた。



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