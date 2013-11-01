ハメスやファルカオが来日へ！ コロンビア代表がケイロス体制初陣のメンバーを発表
カテゴリ：日本代表
2019年03月12日
東アジア遠征でケイロス体制がスタート。
コロンビア・サッカー連盟は現地時間３月11日、３月の国際親善試合に臨む代表メンバー23名を発表した。
２月に前イラン代表監督のカルロス・ケイロスが新指揮官に就任し、今回が新政権での初陣。３月22日に日本代表、26日に韓国代表といずれもアウェーで戦う。
ハメス・ロドリゲスをはじめ、ラダメル・ファルカオ、ダビド・オスピナなどの主力が順当選出。一方で怪我のためファン・ギジェルモ・クアドラード（ユベントス）やクリスティアン・サパタ（ミラン）は遠征メンバーから外れた。
２月に前イラン代表監督のカルロス・ケイロスが新指揮官に就任し、今回が新政権での初陣。３月22日に日本代表、26日に韓国代表といずれもアウェーで戦う。
ハメス・ロドリゲスをはじめ、ラダメル・ファルカオ、ダビド・オスピナなどの主力が順当選出。一方で怪我のためファン・ギジェルモ・クアドラード（ユベントス）やクリスティアン・サパタ（ミラン）は遠征メンバーから外れた。
東アジア遠征に臨むコロンビア代表メンバーは以下の通り。
［GK］
ダビド・オスピナ（ナポリ）
イバン・アルボレダ（バンフィエルド）
カミーロ・バルガス（デポルティーボ・カリ）
［DF］
サンティアゴ・アリアス（アトレティコ・マドリー）
エリベルトン・パラシオス（アトレティコ・ナシオナル）
ダビンソン・サンチェス（トッテナム）
ジェリー・ミナ（エバートン）
ウィリアム・テシージョ（レオン）
ジェイソン・ムリージョ（バルセロナ）
クリスティアン・ボルハ（スポルティング）
デイベル・マチャド（アトレティコ・ナシオナル）
［MF］
ハメス・ロドリゲス（バイエルン）
ファン・フェルナンド・キンテーロ（リーベル）
ウィルマル・バリオス（ゼニト）
マテウス・ウリベ（クラブ・アメリカ）
ジェフェルソン・レルマ（ボーンマス）
グスタボ・クエジャール（フラメンゴ）
セバスティアン・ビジャ（ボカ）
［FW］
ラダメル・ファルカオ（モナコ）
ルイス・ムリエル（フィオレンティーナ）
ドゥバン・サパタ（アタランタ）
アルフレド・モレーロス（レンジャーズ）
ルイス・ディアス（ジュニオール）
［GK］
ダビド・オスピナ（ナポリ）
イバン・アルボレダ（バンフィエルド）
カミーロ・バルガス（デポルティーボ・カリ）
［DF］
サンティアゴ・アリアス（アトレティコ・マドリー）
エリベルトン・パラシオス（アトレティコ・ナシオナル）
ダビンソン・サンチェス（トッテナム）
ジェリー・ミナ（エバートン）
ウィリアム・テシージョ（レオン）
ジェイソン・ムリージョ（バルセロナ）
クリスティアン・ボルハ（スポルティング）
デイベル・マチャド（アトレティコ・ナシオナル）
［MF］
ハメス・ロドリゲス（バイエルン）
ファン・フェルナンド・キンテーロ（リーベル）
ウィルマル・バリオス（ゼニト）
マテウス・ウリベ（クラブ・アメリカ）
ジェフェルソン・レルマ（ボーンマス）
グスタボ・クエジャール（フラメンゴ）
セバスティアン・ビジャ（ボカ）
［FW］
ラダメル・ファルカオ（モナコ）
ルイス・ムリエル（フィオレンティーナ）
ドゥバン・サパタ（アタランタ）
アルフレド・モレーロス（レンジャーズ）
ルイス・ディアス（ジュニオール）